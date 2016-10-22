Австрия

На прошлой неделе в СМИ Альпийской республики российская и постсоветская тематика была представлена несколькими актуальными сюжетами. В Вене отметили ненужность новых санкций против России, зафиксировали новые перспективы экономических связей с Москвой и узрели небольшой прогресс после берлинского саммита «нормандской четверки».

Вся надежда на Россию

Новым владельцем компании «Erne Fittings», ведущего мирового производителя сварных соединений трубопроводов из небольшого городка Шлинс в федеральной земле Форарльберг, стал Штефан Цёхлинг, сообщает газета Vorarlberger Nachrichten. Продукция компании находит применение в производстве различных силовых установок, в том числе и в автомобилестронии, однако на данный момент «Erne Fittings» переживает не лучшие времена и находится в процессе реструктуризации. Положение намерен исправить новый владелец, в планы которого входит не только перевод производства из Германии в Австрию, но и продвижение на российском рынке. Для этого Цёхлинг намерен воспользоваться связями, которые он приобрел за время работы в России. «До сегодняшнего дня у компании не было клиентской структуры в России, несмотря на то, что это один важнейших рынков нефти и газа», — сообщил бизнесмен в интервью газете. Региональное издание из земли Форарльберг отмечает, что Цёхлинг — квалифицированный инвестиционный банкир, работавший с 2011 по 2015 год в структурах Олега Дерипаски. Помимо прочего австриец был ответственным за возведение олимпийских объектов в Сочи и возглавлял «Трансстрой Холдинг» — строительную компанию российского олигарха.

Двойственная стратегия Путина

В то время как глава Кремля обещает продление перемирия, его военный флот берет курс на Средиземное море, отмечает газета Die Presse. На этом фоне звучат предупреждения НАТО о том, что через две недели Россия будет готова к финальному удару по Алеппо. Венское издание транслирует версию о том, что Россия направила свой Северный флот и большую часть Балтийского флота к берегам Сирии. По словам представителя НАТО, эти военные корабли скоро сыграют свою роль в решающей битве за Алеппо. Однако в украинском конфликте, по мнению Die Presse, в ходе переговоров «нормандской четверки» наметился хоть и небольшой, но прогресс. В частности, разграничение сил ополченцев и вооруженных сил Украины должно состояться на четырех новых участках фронта.

«Райффайзен» теряет прибыль

Как и раньше, Россия страдает от низкой цены на нефть и санкций, а ее экономика в этом году вновь сократится, отмечает Wiener Zeitung. Несмотря на это, финансовый директор специализирующегося на Восточной Европе Raiffeisen Bank International (RBI) Мартин Грюлль рассчитывает на прибыль в текущем году на крупнейшем для него рынке. На международной выставке инвестиционных проектов Gewinn-Messe 2016, проходившей с 20 по 21 октября в Вене, Грюлль сообщил о прибыли более чем в 200 млн евро. Правда, тем самым он дал понять, что он речь идет о снижении доходов, поскольку в 2015 году банк заработал в России 387 млн евро. Относительно Украины, которая в прошлые годы столкнулась с масштабными потерями, Грюлль доложил, что в этом году там будет достигнут «высокий двузначный показатель прибыли». Впрочем, по оценке венского издания, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG и его дочернее предприятие RBI намерены и дальше считать Восточную Европу своим приоритетом, обосновывая это растущим рынком в регионе.

Курц: санкции ошибочны

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц считает дополнительные санкции против России ошибкой, сообщает газета Kurier. На совещании глав ведомств иностранных дел ЕС он заявил, что позитивный результат в Сирии может быть достигнут только в случае сотрудничества США и России. «Требуется не дальнейшая эскалация, а деэскалация», — отметил шеф австрийской дипломатии. По его мнению, важнейшей целью на данном этапе является достижение перемирия. Требуется восстановление гуманитарных поставок, чтобы облегчить страдания людей. В свою очередь, для этого необходимо возобновить переговоры в контактной группе. «Ситуация в Сирии ужасающая, и военные преступления, которые там совершаются, необходимо осудить, без разницы, какая сторона их совершает», — заявил Курц. Издание отмечает, что в своей позиции Курц не одинок. «Эскалация в Сирии может привести к другим сценариям, которые могут легко выйти из-под контроля», — предупреждает глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Kurier отмечает, что к санкциям в таком контексте скептически относится и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер: «На данный момент я не вижу, как долгосрочные санкции смогут обеспечить поддержку гражданского общества».

Перманентная дестабилизация

Для Владимира Путина великая цель заключается в том, чтобы прорвать изоляцию России в мире, отмечает Salzburger Nachrichten. По мнению издания, кадры с саммита из Берлина являются «настоящим смазочным маслом для машины кремлевской пропаганды». При этом, уверяет газета из Зальцбурга, российский президент совершенно не заинтересован в разрядке напряженности на Украине, ведь его генеральный план гласит: «Перманентная дестабилизация». Именно таким образом должна быть ликвидирована сама возможность интеграции Украины с Западом. По версии издания, худший вариант развития событий для Москвы — это фаза внешнеполитического спокойствия. Salzburger Nachrichten предлагает читателям представить себе мир без украинского конфликта, войны в Сирии или кризиса беженцев — в этом случае Кремль, вкладывающий многомиллиардные поступления от торговли сырьем в модернизацию армии вместо того, чтобы сделать экономику конкурентоспособной, столкнулся бы в таком мире со «своим политическим концом».