



Газетная Австрия

Австрийские СМИ и на исходе лета, в сезон массовых европейских отпусков, сложно упрекнуть в отсутствии интереса к сюжетам, связанным с Россией и ее соседями. На прошедшей неделе журналисты Альпийской республики среди прочего уделили внимание планам продолжить Транссиб до Вены, а также мрачным прогнозам о будущем минского процесса, СНГ и Украины в частности.

Ядерные страшилки отставного Расмуссена

Газета Die Presse опубликовала интервью с советником Петра Порошенко и экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, по ходу беседы речь зашла и о бряцании ядерным оружием и милитаризации Крымского полуострова. По мнению датчанина, минский процесс на данный момент близок к тому, чтобы полностью провалиться, а виновата в том исключительно Россия, которая милитаризировала Крым и мобилизует силы вдоль украинской границы. «Минские соглашения предписывают, чтобы украинское правительство получило полный контроль за границей с Россией. Россия работает в противоположном направлении», — заявил советник украинского президента, вряд ли читавший когда-либо сам текст соглашений. Угрожающим, по мнению Рассмуссена, является тот факт, что Россия так часто упоминает ядерное оружие, при том что «угроз ядерным оружием не было даже в годы холодной войны, при коммунистической диктатуре». «Я считаю возмутительным, что политическое руководство в Москве время от времени поднимает эту тему в угрожающей манере», — добавил экс-генсек в тексте для венского издания.

Что празднует переходный Порошенко?

Несмотря на натянутые отношения с Россией и периодические правительственные кризисы, у Украины есть основания праздновать 25-ю годовщину обретения независимости, отмечает Wiener Zeitung. «Несмотря на все проблемы, трения с Россией, аннексию Крыма, коррупцию, именно в последние полтора года произошли многие важные подвижки», — считает Штефан Майстер, специалист по Украине из Немецкого общества внешней политики. По мнению эксперта, за эти годы в стране якобы появились украинская идентичность, гражданское общество и «молодое поколение, которое идентифицирует себя с новой Украиной и вступается в ее защиту». Тем не менее правительственные кризисы будут «хроническим состоянием» страны в следующие годы. «Без конфликтов, без кризисов, без перестановок в политике не может быть коренных преобразований», — полагает Майстер. Для этого новые элиты страны должны оказывать давление изнутри, а Евросоюз — снаружи, причем президент Порошенко тоже является «переходной фигурой». К главным вызовам для страны эксперт относит «продолжающуюся войну на востоке Украины» и «аннексию Крыма Россией в марте 2014 года». Эксперт Wiener Zeitung не верит, что конфликт приведет к открытому военному столкновению, поскольку в этом не заинтересованы обе стороны. Майстер отмечает, что правительство в Киеве контролирует не все группы, которые могли бы устроить опасные инциденты, имея в виду национал-патриотические группы и крымских татар.

25 лет, вылетевших в трубу

Владимир Путин популярен, потому что он вернул россиянам чувство надежности, считает газета Der Standard, обращаясь к теме 25-летия августовских событий в СССР 1991 года. При этом тот факт, что экономический рост был обусловлен ростом нефтяных цен, остается второстепенным для большинства российского населения, которое вменяет в заслугу президенту повышение уровня жизни и чувство сопричастности к мировой политике. По мнению журналистов из Вены, сегодняшнюю Россию невозможно сравнивать с Советским Союзом, но некоторые параллели тем не менее можно провести. Так, путинская эра стабильности переросла в стагнацию. Экономика хромает, военные расходы непропорционально высоки, правящая элита в Кремле на глазах стареет, и даже близко нет политической альтернативы Путину, который, как привиделось либеральной венской газете, по советской традиции уселся в Кремле пожизненно. И все-таки итоги, которые Россия подводит спустя четверть века после августовского путча, можно зачесть, как относительный успех в сравнении с остальными странами СНГ. Государства Центральной Азии де-факто деградировали до феодальных порядков, из них только богатый нефтью Казахстан получает барыши от обретенной независимости. На Кавказе с демократией дела обстоят так же плохо, за исключением Грузии, которая столкнулась с другими проблемами — слабой экономикой и сепаратизмом. В Азербайджане бывший партийный лидер передал власть своему сыну. Поставить в пример, сетует Der Standard, нельзя даже ориентирующуюся на Запад Украину. Тот факт, что клептоман Янукович уступил президентское кресло олигарху Порошенко, навряд ли можно рассматривать, как большое достижение демократии и правового государства, особенно учитывая сопутствующие обстоятельства. От зажиточности и стабильности Украина, возможно, еще дальше, чем в августе 1991 года, резюмирует издание.

Коридор от Пекина до Вены

Китай, Монголия и Россия запустили новый экономический коридор, сообщает Wirtschaftsblatt. В среду 24 августа в Улан-Удэ прибыла первая фура, которая прошла из китайского города Тяньцзинь по маршруту через Монголию. Экономическое издание из Вены отмечает, что страны хотят кооперироваться не только в транспортной сфере: КНР пытается шаг за шагом построить «Новый Шелковый путь», и ее партнеры связывают с этим собственные проекты. По мнению австрийского бизнес-делегата в Москве Дитмара Фелльнера, в рамках проекта Шелкового пути Россия пытается заполучить грузовой поток из Китая в сети своих автотранспортных и железных дорог, что можно связать с известным планом — «продлить широкую колею Транссиба через Украину и Словакию вплоть до Вены». При этом на данный момент развитие транспортных связей способствует прежде всего региональной торговле. Wirtschaftsblatt отмечает, что китайский экспорт в обе страны составляют в первую очередь продукты питания, а также текстиль, мебель, машины и игрушки. Из регионов Сибири в Поднебесную поступает древесина, целлюлоза, бумажная продукция, автомобили, а также сельскохозяйственная продукция.

Победоносные олимпийцы загнали допинг в дальний угол

В России ликование от успехов на Олимпиаде заглушает раздражение от массовой дисквалификации за допинг, отмечает газета Salzburger Nachrichten. При этом россияне больше всего чествуют избранную 21 августа в члены МОК Елену Исинбаеву, которая вообще не участвовала в стартах. Одновременно с этим, возмущается газета из Зальцбурга, официальные лица страны реагируют так, будто и вовсе не было доклада Всемирного антидопингового агентства о сотнях поврежденных допинг-тестов, тысячах уничтоженных сотрудниками ФСБ в российских допинговых лабораториях и подмены емкостей для анализов российских фаворитов. Издание также удивила и позиция российских СМИ, для которых задокументированные обвинения в допинге являются не главной спортивной темой, а, наоборот, поводом представить четвертое место в медальном зачете в качестве спортивного триумфа. Журналисты из Зальцбурга по старинке оценивают потенциал российского спорта в сравнении с советскими временами, но если сравнить 57 олимпийских наград России в Рио (среди них 19 золотых) с единственной медалью австрийцев — бронзой в командных состязаниях по парусному спорту в классе «Накра 17», мысли о триумфе сами собой так и лезут в голову.