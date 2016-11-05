На прошлой неделе в газетах Альпийской республики российские и постсоветские сюжеты встречались довольно часто. В Вене одобрили идею продолжить Транссиб до Вены, повздыхали насчет освещения Первым каналом австрийского правосудия и заметили связи искусства в стиле Франца Кафки с обсерваторией в Карачаево-Черкесии.

Модест Колеров ИА REGNUM Цветы зла. В Европе — осень, но ещё не закат

Дорогой товарищ Трамп

В то время как Польша и страны Прибалтики воспринимают Дональда Трампа в качестве угрозы своей национальной безопасности, Россия, пристально следящая за президентской гонкой в США, неприкрыто делает ставку на республиканца, отмечает газета Salzburger Nachrichten. По мнению журналистов из Зальцбурга, именно российская тема доминирует во внешнеполитической повестке американской избирательной кампании. Со стороны это напоминает холодную войну: Хиллари Клинтон требует «план действий», чтобы «остановить российскую агрессию в Европе». Ее соперник, наоборот, считается восторженным поклонником «авторитарного кремлевского начальника Владимира Путина», которого называет «великим государственным деятелем». Тем временем в остальной Восточной Европе мнения в отношении Трампа разделились. Так, украинский президент Петр Порошенко вынужден опираться на поддержку США и Евросоюза, и для него победа эксцентричного миллиардера является самым страшным сценарием. Ужас украинского президента разделяет Польша: страна, расколотая политически, видит в большом соседе на Востоке угрозу национальной безопасности номер один. Еще сильнее такая перспектива беспокоит страны Балтии с их местами значительным русскоязычным меньшинством. Из общей восточноевропейской картины выбиваются Чехия, Словакия и Венгрия. Salzburger Nachrichten уверяет, что лидеры этих «десятилетиями страдавших от советско-русского гнета» государств относятся к ситуации хладнокровнее, чем граждане этих стран. Заметим, что тысячи российских туристов в Праге, Братиславе и Будапеште почему-то не замечают, что местные обитатели так уж боятся Трампа или их собственного присутствия.

Иван Благой как новый Шпенглер

Газета Die Presse возмутилась словами Владимира Путина об оправдании австрийским судом мигранта, изнасиловавшего в бассейне десятилетнего мальчика. «Общество, которое сегодня не может защитить своих детей, не имеет будущего!», — заявил российский президент на заседании совета по межнациональным отношениям. В действительности же, уверяет венское либеральное издание, Верховный суд Австрии частично отменил приговор, сославшись на ошибки в формулировке в обвинительном заключении, и предписал частично возобновить судебный процесс. Тем временем преступник по-прежнему признается виновным и находится в заключении. По мнению газеты, пример, приведенный Путиным, должен служить доказательством тезиса, который охотно тиражируют политики и СМИ в современной России: мультикультурализм и неверно истолкованная толерантность угрожают Европе, происходит опасное «разрушение традиционных национальных ценностей». Среди российского населения возникает образ континента на грани хаоса — в то время как в России царит стабильность. Die Presse также отмечает, что автором телерепортажа о закате Европы, на который ссылался Путин, был журналист Первого канала Иван Благой, который ранее освещал историю о девочке Лизе, якобы похищенной мигрантами в Германии.

Молдавия на распутье

Лидер молдавских социалистов Игорь Додон выходит во второй тур президентских выборов в статусе фаворита, с нотками грусти сообщает Der Standard. По предварительным расчетам либеральной венской газеты, пророссийский кандидат сможет победить 13 ноября даже в том случае, если не сумеет привлечь электорат остальных партий левого толка, набрав около 52 процента голосов. Впрочем, по мнению молдавского политолога Юрия Нагерняка, другой кандидат — Майя Санду — также имеет реальные шансы на победу, залогом которой могут стать голоса молдавской молодежи. По мнению журналистов из Вены, что несмотря на ограниченные полномочия президента республики, эти выборы определят будущий курс страны: Додон уже анонсировал референдум о приостановке соглашения о евроассоциации и сближение с Россией. Издание также отмечает, что по этому вопросу страна расколота на два лагеря. Молдавия бедна, и многие ее граждане работают за границей — одна часть в России, другая в Европе.

Шелковый путь в Вену

После многолетних дискуссий за закрытыми дверями идея продлить Транссиб до австрийской столицы нашла поддержку официальной Вены, отмечает Wiener Zeitung. «Прямое железнодорожное сообщение между Австрией и Китаем — это было бы нечто. На международной конференции в Венеции я высказался за строительство китайского шелкового пути», — написал министр транспорта Австрии Йорг Ляйхтфрид в своем фейсбуке. Речь идет о проекте новой ветки Транссибирской магистрали, которая должна пройти через Москву, Киев и Братиславу до самой австрийской столицы. Построено для этого должно быть 400 километров путей, а также конечный терминал, размером в 90 футбольных полей. Финансировать проект, стоимость которого оценивается в 9 млрд евро, бережливые австрийцы планируют за счет россиян. Впрочем, конкретный план пока отсутствует. Wiener Zeitung подчеркивает также, что в Китае, напротив, строительство ширококолейной железной дороги под проектным названием «Шелковый путь» уже идет опережающими темпами. Предусматривается прокладка двух ветвей в западном направлении: одна в Стамбул, другая — через Москву, Гамбург, Роттердам и Мадрид, в то время как Вена в плане не значится. По мнению исполняющего обязанности директора Венской торгово-промышленной палаты Александра Биаха, Австрия должна еще раз четко подтвердить свои намерения перед Россией. «Если Россия даст зеленый свет на строительство, то оно может быть выполнено в довольно короткий срок», — считает чиновник.

Кафкианский арт-объект в Нижнем Архызе

Симон Мраз, атташе Австрии по культуре в Москве и директор Австрийского культурного форума, сумел вновь удивить ценителей искусства, организовав выставку в гигантской обсерватории в Карачаево-Черкессии, сообщает газета Kurier. Издание отмечает, что Мраз уже давно зарекомендовал себя в качестве пионера современного искусства в России — среди прочего он открывал выставки в нижегородском планетарии и на атомном ледоколе «Ленин» в Мурманске. Теперь арт-площадкой стала Специальная астрофизическая обсерватория в Нижнем Архызе, к которой относится крупнейший в Евразии зеркальный телескоп. Корреспондент Kurier, побывавший на выставке, отметил мощное кафкианское впечатление, производимое обсерваторией, на фоне которой было выставлено множество диковинных экспонатов, в том числе воссозданная пыльная и грязная мастерская болгарского художника Михаила Михайлова.