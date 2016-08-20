На прошлой неделе в газетах Альпийской республики российские и постсоветские сюжеты встречались довольно часто. В Вене заметили естественную принадлежность России Европе, зафиксировали жесткое противостояние киевских силовиков и оценили значение иранской военной базы в Хамадане для усиления влияния России.

Россия Западу не товарищ, а партнер

Россия — естественный партнер Европы, взглянуть хотя бы на географию, геологию, историю — и не в последнюю очередь культуру, считает Wiener Zeitung. Условия для такого партнерства состоят в том, чтобы партнеры не предъявляли друг к другу слишком высокие требования и не пытались друг друга эксплуатировать. Вот только всем этим, по мнению газеты, как раз и занимается президент Владимир Путин. Он, на взгляд венской газеты, во многом ответственен за эскалацию украинского конфликта, а также за бомбардировки гражданской инфраструктуры в Алеппо, которую деньгами поддерживали страны ЕС. Все это характеризует российского президента не как партнера, однако европейские дипломаты, уверяет Wiener Zeitung, не оставляют своих попыток. Так, недавно из России в который раз не солоно хлебавши вернулся глава германского МИД Франк-Вальтер Штайнмайер. Россия в свою очередь тоже должна делать шаги навстречу, тем более что действие экономических санкций дает о себе знать, считает издание. Может ли Путин быть умеренным политиком — это еще предстоит выяснить, однако от этого выиграли бы все, включая его самого, резюмирует газета.

Такого не было даже при шахе

Стратегическое поле на Ближнем Востоке на данный момент находится в постоянном движении, и непонятно, кто на какой позиции окажется в итоге, отмечает Der Standard. По мнению газеты из Вены, ясно одно: все крутится вокруг России. Так, главной новостью этой недели стало предоставление иранской военной базы в Хамадане для российских бомбардировщиков. Для Ирана это примечательный шаг: запрет на иностранные военные базы прописан в конституции страны, и даже последний шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви при всей своей дружбе с США не позволял никому размещать войска на своей территории. По мнению издания, после прямого военного вмешательства Москвы в сирийский конфликт Тегеран потерял в весе и даже временами критиковал Россию. Однако теперь, когда определяется судьба Сирии, Иран решил запрыгнуть в российскую лодку. На этот выбор не в последнюю очередь повлияла тегеранская фрустрация по поводу скудных плодов атомной сделки и неизменившегося недоверия Запада, который по-прежнему избегает экономических связей с Ираном. В соседнем Ираке предпринимаются попытки принизить военную роль Тегерана перед битвой за Мосул ради успокоения суннитов. По мнению Der Standard, для России, напротив, очень выгодно упасть в персидские объятия, пока этого не сделали другие — не только Запад, но и Китай. Именно последний вариант был бы для Ирана самоубийственным — в конечном итоге ему требуется устойчивое развитие — а для этого исламской республике нужен Запад. Однако при всем этом в ближайшее время никуда не исчезнут противоречия, связанные с разными интересами двух стран в Сирии, ведь режим Башара Асада нужен Ирану для поддержания влияния больше, чем России. Асад для Москвы, как считает издание — всего лишь инструмент ближневосточной политики.

Золотой батон для сподвижника Трампа?

Пол Манафорт, только что покинувший пост главы избирательного штаба Дональда Трампа, был уличен в связях с украинским экс-президентом Виктором Януковичем, уверяет Die Presse. Более того, его имя фигурирует в списках получателей теневых платежей от Партии регионов, о которых рассказала New York Times. Так, в период с 2007 по 2012 год Манафорт, по совместительству бывший сподвижник филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса, якобы получил из партийной кассы 12,7 млн долларов. Журналисты из Вены отмечают, что американский политтехнолог работал на Украине даже после бегства Януковича, успев придумать название «Оппозиционный блок» для бывшей партии власти. Все это, как пугает своих читателей Die Presse, является доказательством «руки Путина» в окружении кандидата-миллиардера.

Ждут ли Россию голодные годы?

Россия уже не в силах скрывать плачевное состояние своей экономики, сообщает Wirtschaftsblatt. Неутешителен и прогноз газеты на ближайшие годы: бюджетный дефицит будет расти, и пока цены на сырье не поднимутся, улучшение не предвидится. Опираясь на аналитику банка «Ренессанс Капитал», экономическое издание из Вены относит к внешним рискам неустойчивость нефтяных цен — нефть и газ все еще составляют 59 процентов всего экспорта, государственный бюджет на 51 процент финансируется нефтегазовым сектором. К внутренним рискам, в свою очередь, относятся возросшие расходы и «подачки электорату» в преддверии президентских выборов 2018 года. Тем временем российское руководство уже принялось «палить резервы». При этом Резервный фонд согласно проекту бюджета должен быть полностью израсходован к 2019 году, залезет рука государства и в Фонд национального благосостояния. Вдобавок, завершает свою страшилку Wirtschaftsblatt, придется заморозить расходы и даже резать по живому — продать половину «Башнефти» и часть «Роснефти», за счет чего правительство рассчитывает получить дополнительно 9 млрд долларов.

Разборки на улице Петлюры

Внимание журналистов газеты Kurier привлек конфликт между украинским Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Генеральной прокуратурой (ГПУ). По мнению венской газеты, происходящее на киевской улице Симона Петлюры напоминало криминальные разборки: сотрудники департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики обнаружили, что за ними наблюдают из квартиры в одном из домов напротив. Прокуроры решились на штурм квартиры, в которой застали сотрудников антикоррупционного бюро. Правоохранители схлестнулись в рукопашной, и работники ГПУ успели арестовать двух борцов с коррупцией. Однако после прибытия подкрепления обороняться пришлось уже сотрудникам прокуратуры. Впоследствии НАБУ запланировало штурм здания прокуратуры с целью освободить попавших в плен товарищей, который не состоялся лишь из-за прямых переговоров глав ведомств — Артема Сытника и Юрия Луценко. Впрочем, НАБУ продолжает обвинять прокуратуру в похищении людей, пытках, грабежах и прочих преступлениях, а знакомые с ситуацией эксперты ожидают дальнейшей эскалации конфликта. Цитируя украинского депутата Мустафу Найема, Kurier окрестила его «войной элиты за наворованный статус-кво».