На прошлой неделе СМИ Австрии пристально вглядывались в российскую проблематику. Газеты Альпийской республики заметили, среди прочего, уход банка ВТБ из Лондона, промышленный шпионаж в отношении «Силовых машин» и нечеткие перспективы российских ограничений по добыче нефти.

Модест Колеров ИА REGNUM Финансовая осень Лондона видна из Москвы

Россия запутала трейдеров

Противоречивые заявления из России внесли сумятицу на нефтяной рынок, отмечает газета Die Presse. В ответ на заявления президента Владимира Путина о возможности ограничения добычи нефти министр энергетики Александр Новак заявил о возможности лишь заморозить объемы на текущем уровне и нежелании сотрудничать с ОПЕК по снижению нефтедобычи. В том же духе высказался и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По мнению венского издания, для России было бы очень неожиданно, если бы Новак и Сечин перечили главе государства. На самом деле они этого не делали, ведь о снижении добычи не говорил и сам Путин. «Добровольного снижения добычи от России и без того не добиться», — полагает Карстен Фритш, аналитик Commerzbank. На взгляд Die Presse, неубедительно звучит тот аргумент, что сокращение добычи в России трудноосуществимо, поскольку многие добывающие компании находятся в частной собственности. Госкомпания «Роснефть» в последнее время агрессивно расширяется и совместно с другими государственными концернами контролирует сектор. Однако правда и то, что «Роснефть» уже ведет добычу на максимально возможном уровне. Да и в целом нефтяная отрасль российской экономики бьет рекорды постсоветского времени уровня — в сентябре в России добывалось 11,1 млн баррелей в день, что обеспечило стране первое место в мире.

Поможет ли Лозанна Алеппо?

Швейцарская Лозанна — это то место, где 15 октября решится, существует ли выход из того безумия, которое происходит в Алеппо, утверждает Der Standard. Если Россия и США не смогут договориться, то Россия поможет режиму Асада вернуть Восточный Алеппо военным путем — в таком случае, по мнению либеральной венской газеты, от города ничего не останется. Одновременно с этим США могут убрать под сукно свою провальную политику по Сирии — в этом случае они рискуют прямым военным столкновением с Россией. Повторив самую популярную на неделе страшилку о неминуемости Третьей мировой, издание отмечает, что в Штатах все сильнее звучат призывы выставить России счет за Сирию. До сих пор Москва могла доверять хорошо аргументированной линии Обамы, в соответствии с которой Сирия — болото, в которое не стоит влезать ни при каких обстоятельствах. Журналисты из Вены напоминают, что также, как Турция и Саудовская Аравия, американский президент в 2011 году был уверен, что Асад не удержится. Когда он не был свергнут и в 2013 году, Обама сделал ставку на сотрудничество с враждебными официальному Дамаску странами по поддержке повстанцев. Однако Асад и ныне там, а противостоят ему — террористические группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида» (организации, деятельность которых запрещена в РФ). Россия же вернула себе часть влияния на Ближнем Востоке, которое она потеряла за последнюю четверть века. Остается посмотреть, насколько далеко она готова зайти. Обама уже обсудил со своими военными возможные варианты ответа: в Йемене он уже нанес удар возмездия. Но там нет русских, прозорливо замечает Der Standard.

На Дунай прямиком из Лондона?

Давно не секрет, что финансовый мир опасается за лондонский Сити, отмечает Wiener Zeitung. Дело в том, что в случае «Брекзита» расквартированные в Лондоне финансовые институты лишатся выхода на внутренний рынок Евросоюза. Вероятность этого все более возрастает, а потому крупные банки начинают посматривать в сторону Дублина, Франкфурта и Парижа в качестве нового места расположения своих штаб-квартир. Тем временем первым из крупных банков объявил о переезде своего головного офиса из Лондона российский ВТБ. «На самом деле у нас были большие планы на лондонский офис. Однако после «Брекзита» мы собираемся их свернуть и осуществить уже в другом месте», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правления банка Герберт Моос. Головной офис, таким образом, может переехать во Франкфурт, Париж или Вену. Конечный выбор, по словам Мооса, будет зависеть от условий национального законодательства, фискальной политики и пула талантливых соискателей в стране. Узнав о будущем переезде, журналисты Wiener Zeitung патриотично агитируют за кандидатуру родной столицы. По их мнению, в пользу Вены говорит высочайший уровень жизни, а также нейтральное положение относительно Франции и Германии, то есть тех стран, из которых преимущественно исходила санкционная инициатива. Издание выражает также робкую надежду, что вслед за ВТБ в страну могут потянуться и другие уходящие из Лондона компании.

У Мордашова украли чертежи

Газета Kurier сообщает о небезынтересном деле, которое с 13 октября рассматривает Венский коммерческий суд. «Силовые машины» миллиардера Алексея Мордашова подали иск на сумму в 2,72 млн евро к австрийской Böhler, дочерней компании концерна Voestalpine. Согласно жалобе российской компании, Böhler использовала чертежи «Силовых машин», выполняя заказ на поставку лопаток турбин для Хмельницкой АЭС.

«Эти чертежи дают обладателю существенное конкурентное преимущество на рынке», — утверждает российская сторона. Таким образом, Böhler «без согласия» россиян использовала их технические чертежи, переданные ей в прошлом в рамках отмененного в итоге заказа. С точки зрения истца, ответчики таким образом сэкономили большую сумму денег, «которая была бы необходима для многолетней разработки совместимых технических чертежей», а кроме того, речь идет о нарушении коммерческой тайны. В свою очередь, австрийцы отрицают обвинения в свой адрес. Для выполнения этого заказа, по их словам, не нужно было прибегать к чертежам «Силовых машин». Украинская компания «Энергоатом» предоставила необходимые технические характеристики и требования одной из дюссельдорфских фирм, которая и подготовила необходимые чертежи. Исход дела в суде Kurier предсказать затрудняется.

Российские лыжи в тумане

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер заявил, что за дальнейшие допинговые нарушения российскому спорту грозят новые серьезные санкции, пишет Salzburger Nachrichten. «Не исключено, что все лыжные международные соревнования в России будут отменены в следующем сезоне из-за государственной поддержки допинга в стране», — сообщил Каспер, который еще с 2003 года состоит членом исполкома Всемирного антидопингового агентства. По мнению газеты из Зальцбурга, слова Каспера звучат угрожающе лишь на первый взгляд — из 330 международных соревнований под эгидой FIS только три должны состояться в России в нынешнем году. Но глава мировых лыж отмечает нечто более тревожное: «С последних газетных страниц мы выдвинулись на первые — это означает смерть спорта, если все будет так продолжаться». По мнению Каспера, интерес к спорту сильно упал, внимание теперь привлекают только скандалы. При этом за коллективное наказание для России спортивный чиновник не выступает, аргументируя это аналогией из повседневной жизни: «Если лихача лишают водительских прав, права не отбирают у всего населенного пункта».