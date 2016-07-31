



Австрия СМИ

На прошлой неделе австрийские СМИ оживленно обсуждали ключевые сюжеты, связанные с Россией. В фокусе приоритетного внимания оказались влияние Москвы в странах бывшей Югославии, последние кадровые перестановки Владимира Путина и воздействие на российские дела «контрпутча» Эрдогана.

Спортивные победы как путевка в жизнь

Дисквалификация всей российской сборной на Олимпиаде в Рио имела бы губительные последствия, отмечает газета Salzburger Nachrichten. Перед решающим заседанием исполкома Международного олимпийского комитета в Москве царило настроение словно перед казнью. Помимо атлетов беспокоились тренеры, политики и телеведущие. Спорт в России означает больше чем просто соревнование и развлечение, напротив, это часть новой национальной идеи о «народе победителей», как называет современных россиян президент. Как и в Советском Союзе, в России Владимира Путина спортивные достижения являются гарантией продвижения по социальной лестнице, а сам большой спорт остается одним из немногих путевок в жизнь в стиле джет-сет. Газета из Зальцбурга отмечает, что олимпийские чемпионы один за другим избираются в Госдуму, а знаменитые спортсменки становятся женами государственных мужей, примером чему может служить относительно недавняя свадьба «принцессы фигурного катания» Татьяны Навки с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Мировая несвобода

«Контрпутч» Эрдогана и недавно принятые в России законы о слежке за гражданами открывают новую главу в истории, которую американское НКО Freedom House называет «оползнем несвободы», отмечает Die Presse. Процесс, по мнению венской газеты, на этом не остановится, как и после 11 сентября в США, теперь в Европе тоже начнут ограничивать гражданские права. При этом хорошо известно, что полицейские меры не спасут от дураков вроде мюнхенского стрелка. По мнению издания, тренд к ослаблению свободы — общемировой, а из кандидатов в президенты США на ее защитников не похожи ни Трамп, ни Клинтон. Не лучше обстоят дела и в Старом Свете: Великобритания, некогда оплот свободомыслия, превратилась в патерналистскую диктатуру ханжеской морали; в континентальной Европе под главной свободой теперь понимают свободу от иммиграции. По мнению автора статьи, опасным в сложившейся ситуации является не обилие врагов свободы, от Путина до Эрдогана, а отсутствие ее защитников. В пучину несвободы, уверяет либеральная Die Presse, мир погружают как раз те, «кто прощает Путину все, ведь он выступает за семейные и христианские ценности (пока они не ставят под вопрос его власть)», а также те, «кто уже сейчас готовы вменить в вину российское вторжение в Прибалтику НАТО, а не старому новому империализму, который объединяет диктаторов вроде Путина и Эрдогана». Похоже, для венской газеты «вторжение в Прибалтику» уже свершилось — осталось только найти виноватых.

Сербское яблоко раздора

Спустя три месяца после победы Сербской прогрессивной партии на выборах выдвинутый на пост премьер-министра Александр Вучич так и не сформировал правительство, передает Wirtschaftsblatt. Причиной тому является борьба представителей различных групп интересов за министерские должности в Белграде, отмечает газета. Существует мнение, что Россия желает сохранения на посту министра энергетики члена Социалистической партии Сербии, само участие которой в новой правящей коалиции стало предметом многочисленных спекуляций. В пользу такого предположения издание приводит слова российского президента, сказанные во время визита своего сербского коллеги в Москву в мае этого года: «Как бы ни сложился будущий состав правительства Сербии, там достойное место займут люди, которые уделяют серьезное внимание развитию наших межгосударственных отношений — между Российской Федерацией и Сербией». Экономическое издание из Вены также отмечает, что собственником сербской нефтяной компании НИС является «Роснефть», таким образом Россия — крупнейший инвестор в энергетической отрасли Сербии. Ко времени своей поездки в Россию Вучич воздержался от визитов в Брюссель и Вашингтон, правда, при этом он неоднократно встречался с представителями ЕС. Недавно в рамках переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз стартовал диалог по главам 23 и 24, затрагивающим верховенство закона, правосудие и основные права человека. Этот факт позволяет Wirtschaftsblatt предположить, что теперь Евросоюз начнет оказывать на Сербию большее влияние.

Каста неприкасаемых поредела

Газета Der Standard проявила живой интерес к недавним обыскам в доме бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, а также хитростям хранения семейных сбережений в коробках из-под обуви. В качестве одного из возможных мотивов таможенного дела издание усматривает запланированное объединение таможни с налоговой службой, за которое выступает вице-премьер Игорь Шувалов. В качестве альтернативного объяснения журналисты из Вены называют «войну спецслужб за истощающиеся ресурсы», в ходе которой уже пострадал Следственный комитет России, чьи сотрудники были ранее арестованы за взятку от короля преступного мира. При этом на данный момент остается не до конца ясным, идет речь о битве за переделе сфер влияния либо об усилении борьбы с коррупцией. Очевидно одно: ни высокие должности, ни даже близость к Путину не гарантируют полную безопасность. В этом лично смог убедиться главный таможенник, выходец из КГБ СССР. Таким образом, прогнозирует Der Standard, для российской политической элиты настали неспокойные времена.

«Визит памяти» без ножа в спину?

Владимир Путин совершит визит в соседнюю с Австрией Словению и посетит церемонию, которая будет посвящена 100-летию часовни у перевала Вршич, построенной русскими военнопленными в память о своих соотечественниках, погибших из-за схода лавины, сообщает газета Österreich. Российский президент также примет участие в открытии памятника русским и советским солдатам, погибшим в двух мировых войнах. Газета отмечает, что на фоне санкций Евросоюза и украинского конфликта Любляна стремится заглушить политическое значение приезда Путина. Словенские власти уверяют, что речь идет о «визите памяти» и формальных политических переговоров вестись не будет. Неизвестно также, кто примет участие в церемонии со словенской стороны помимо президента Борута Пахора и министра иностранных дел Карла Эрьявеца. В интервью телекомпании «POP TV» словенский президент заявил: «Визит сохранит или даже усилит условия совместной работы между Словенией и Россией, но, разумеется, не в таком виде, чтобы наши союзники, которые чувствуют угрозу со стороны российской политики, восприняли бы это как словенский нож в свою спину».