На прошлой неделе австрийские СМИ в своих публикациях на российские сюжеты обратили приоритетное внимание на запрет российских книг на Украине, подвижки в процессе сирийского урегулирования и особенности белорусской предвыборной ситуации.

Австрия. СМИ

Луч надежды для Алеппо

Газета Der Standard отмечает важность соглашения по Сирии, достигнутого главами дипломатических ведомств России и США. По мнению журналистов из Вены, взамен теоретической дискуссии о том, кто «повстанец», а кто «террорист», речь теперь идет о проведении конкретных границ на земле, которые запретят войну против одних и разрешат против других. Однако возможность реализации плана стоит под вопросом. Издание полагает, что Россия должна повлиять на «своего клиента», режим Асада, а США в свою очередь на повстанцев и на тех, кто их поддерживает. Конечно, оговаривается Der Standard, Москва не контролирует президента Сирии полностью — его поддерживают еще Иран и ливанская «Хезболла», но у американцев дела обстоят еще сложнее. У США множество партнеров, которые теперь преследуют свои интересы. Чтобы убедить повстанцев, Америке необходима помощь Турции и Саудовской Аравии, но отношения с этими странами, по мнению издания, «мягко говоря, сложные». Отрицательные сигналы еще в преддверии переговоров посылали и те группы сирийской оппозиции, которые образуют связующее звено между «умеренными» и «радикальными» и, что немаловажно, сильны в военном отношении. По мнению газеты, сложность выполнения женевского плана Лаврова и Керри не вызывает сомнения. Однако спустя долгое время на столе лежит план по урегулированию сирийского конфликта. И даже если будет выполнена только первая часть, прекращение огня и гуманитарная помощь для блокированных в Алеппо людей, то это будет намного лучше, чем ничего, резюмирует Der Standard.

«Золотая осень» министра Руппрехтера

Ущерб австрийскому сельскому хозяйству из-за двусторонних санкций России и Евросоюза оценивается в 100 млн евро, сообщает газета Kurier. На фоне снижения европейских цен на молоко и фрукты ширятся ряды тех, кто выступает за отмену санкций. К их числу относится и министр сельского хозяйства Альпийской республики Андре Руппрехтер. В интервью венскому изданию он аргументировал свою точку зрения следующим образом: «Brexit привел нас к новой ситуации. До сих пор британцы были сторонниками жесткого, чуть ли не американского курса в отношении России. Мы должны использовать новую ситуацию в качестве отправной точки, чтобы преодолеть санкции». По мнению министра, для стабилизации рынка необходим возврат к «нормальным экономическим отношениям с Россией». Кроме того, Руппрехтер заявил, что такую же позицию по этому вопросу занимают его коллеги-министры из Франции и Германии. Издание также сообщает, что в октябре Руппрехтер отправится в Москву на агропромышленную выставку «Золотая осень», которую намерен посетить и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер с делегацией в размере около ста человек.

В Минске нагоняют демократический туман?

В Минске не найти обклеенных предвыборными плакатами стен, никто не агитирует с огромных экранов — непосвященный гость белорусской столицы вряд ли узнает, что в воскресенье 11 сентября здесь будут выбирать новый парламент, отмечает Die Presse. Однако венская газета усмотрела, что нечто вроде настоящей предвыборной кампании можно наблюдать по телевизору — дебаты транслируют государственные каналы. Правда, по большей части оппозиционеры дискутируют друг с другом, в то время как без пяти минут избранные, они же лояльные Александру Лукашенко кандидаты не спешат в студию. По мнению журналистов из Вены, белорусский автократ впервые заботится о создании видимости демократических отношений, пытаясь сблизиться с США и ЕС. Вот почему на этих выборах для оппозиции установлено меньше ограничений. Причина тому — геополитические условия, которые радикально изменились после «российской аннексии Крыма» и «вторжения на Донбасс», считает газета. «Лукашенко отдает себе отчет в том, что Белоруссия вскоре может стать следующей жертвой России», — так в интервью Die Presse оценил ситуацию сотрудник белорусской редакции «Радио Свобода» Валерий Карбалевич.

Великие мужи дзюдо

В эти дни на российский рынок выходит новая книга «Искусство дзюдо — от игры к мастерству», авторами которой стали олигарх Аркадий Ротенберг и российский президент Владимир Путин, сообщает Wiener Zeitung. Новинку можно будет найти не только в магазинах — семь миллионов экземпляров книги должно поступить в школьные библиотеки страны. Издание из Вены отмечает, что дзюдо не единственная область, в которой Аркадий Ротенберг и его младший брат Борис стали мастерами. В прошлые годы братья друзья президента по ленинградской молодости стали одними из наиболее влиятельных олигархов России. Дорожное строительство, учебники, банки, налоги — в России не осталось таких сфер, в которых не заняты Ротенберги. Газета отмечает поразительный успех «Стройгазмонтажа» — совместного предприятия братьев, которое прославилось в качестве поставщика труб для «Газпрома», а в последние годы получает многомиллиардные госзаказы, в том числе и на строительство Керченского моста. Поразителен, по мнению Wiener Zeitung, и успех издательства «Просвещение», председателем совета директоров которого в 2013 году стал Аркадий Ротенберг. С того года оно увеличило свою долю на московском рынке школьной литературы с 0,23 до 93,2 процента, отмечает издание со ссылкой на данные газеты «Коммерсант». Однако предприятия братьев не всегда пользуются одобрением населения. Так, прошлой зимой дальнобойщики протестовали против введения системы «Платон», которую в том числе обслуживает компания сына Аркадия Ротенберга Игоря. «Россия превратилась в страну, где сверхбогатые пользуются наибольшим покровительством государства», — пишет политолог из США Карен Давиша. На данный момент 35 процентов богатства страны контролируют 100 богатейших миллиардеров, резюмирует газета.

Киевские книжные рогатки

Украинские власти хотят запретить российские книги, которые призывают к свержению прозападного правительства в Киеве или признают аннексию Крыма, сообщает новостной портал salzburg.24. Соответствующий законопроект был внесен правительством на рассмотрение в парламент. Попасть под запрет, отмечает интернет-издание из Зальцбурга, могут книги, пропагандирующие «коммунистические или национал-социалистические тоталитарные режимы». Ранее Верховная рада запретила распространение фильмов и телешоу, которые изображают в негативном ключе историю Украины или протестного 2014 года. Кроме того, запрет на въезд в страну действует для политиков и деятелей культуры, которые поддерживают аннексию Крыма или состоят в близких отношениях с президентом Путиным, отмечает издание. Австрийскую интернет-общественность подобные запреты удивляют, хотя salzburg.24 приводит далеко не полный и не точный перечень киевских выкрутасов по этой части.