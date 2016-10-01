



Александр Горбаруков ИА REGNUM Лицо мира имени Саманты Пауэр — страшнее лица войны

Прошедшие семь дней были отмечены несколькими яркими публикациями австрийских газет о сюжетах, связанных с Россией и странами бывшего СССР. Местные наблюдатели среди прочего почтили вниманием вероятность кадровых перестановок в российских верхах, тайные пружины конфликта в Нагорном Карабахе и нежелание Киева следовать европейским принципам в области деревообработки.

В параллельных мирах

Отношения между США и Россией — а также персонально между Джоном Керри и Сергеем Лавровым — снова подвергаются проверке на прочность, отмечает Die Presse. Менее трех недель назад в Женеве они договаривались о прекращении огня, вели себя по-дружески и угощали журналистов пиццей и водкой. Теперь, после обстрела конвоя ООН и «отговорок Москвы», Керри обвиняет российских дипломатов в пребывании в параллельной вселенной. Столкновения происходят и в Совете Безопасности ООН, где продолжается многолетняя перепалка между постоянным представителем США Самантой Пауэр и ее российским коллегой Виталием Чуркиным. Пауэр предполагает, что пока в Нью-Йорке дипломаты еще боролись за мир, русские и сирийцы уже загружали бомбы в свои самолеты. Венская газета также отмечает, что во время выступления представителя Сирии в ООН постпред США вместе со своим британским и французским коллегой покинула зал заседаний. Работа Совбеза, по мнению Die Presse, парализована. «Возвращение Сирии к миру в настоящее время практически невозможно», — цитирует газета Чуркина.

За офшоры Алиева

Wiener Zeitung продолжает выяснять детали и обстоятельства замороженного конфликта в Нагорном Карабахе. В интервью газете заместитель министра иностранных дел Нагорно-Карабахской республики Армине Алексанян высказала мнение, что «азербайджанские элиты используют конфликт, чтобы держать народ в покорности». При этом низкая цена на нефть создала проблемы для азербайджанской экономики, к тому в результате журналистских расследований обнаружилось, что семья президента Ильхама Алиева владеет целым офшорным конгломератом с золотодобывающими шахтами и заграничной недвижимостью. Таким образом, по мнению Алексанян, блицкриг в Нагорном Карабахе должен был отвлечь от всего этого внимание. В то же время, сообщает венское издание, азербайджанские дипломаты надеются, что мирные переговоры возобновятся во время председательства Австрии в ОБСЕ в 2017 году. При этом они также подчеркивают, что «у армянской стороны и международного сообщества не должно создаться впечатления, что линия соприкосновения — это своего рода граница между Азербайджаном и Нагорным Карабахом». Кроме того, в Баку настаивают, что Армения должна «вывести все свои войска с оккупированной территории», ссылаясь на резолюцию Совбеза ООН. Издание из Вены отмечает, что до мирной инициативы по теперешним временам еще очень далеко — даже если обе стороны приветствуют таковую, а председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Ашот Гулян по ходу интервью журналистам газеты даже пригласил министра иностранных дела Австрии Себастьяна Курца принять участия в переговорах в качестве посредника. По мнению Wiener Zeitung, причиной, по которой процесс урегулирования в Карабахе крайне затруднен, является далеко не простая ситуация с соседями: их много — Россия, Грузия, Иран и Турция, и у всех есть свои специфические и противоположные друг другу интересы на Южном Кавказе.

Пополнится ли ближний круг?

Владимир Путин меняет старую гвардию — президент намерен выяснить, кто годится ему в преемники, уверяет Der Standard. На прошлой неделе поползли слухи о назначении экс-премьера Сергея Кириенко на пост замглавы администрации президента. На первый взгляд незначительная должность, по мнению венского издания, на самом деле является ключевой, ее обладатель формулирует акценты российской внутренней политики и принимает решения о важных кадровых вопросах. Кириенко на этой должности стал бы сюрпризом, однако неожиданностью было и его назначение на пост премьера в 1998 году. Тогда он оказался самым молодым — и одним из самых неудачливых премьеров в российской истории. Вскоре после его вступления в должность грянул дефолт, а Кириенко получил в том году прилипчивое прозвище на немецкий лад — «Киндер-сюрприз». По мнению газеты, с тех пор из либерального политика Сергей Владиленович превратился в эффективного менеджера. Будучи главой «Росатома», он называет информацию о переходе в администрацию президента «чистой спекуляцией». Впрочем, точно такая же спекуляция о его возможном предшественнике Вячеславе Володине по части руководства Государственной думой в итоге оказались правдой, напоминает Der Standard.

Киев одеревенел

С 2015 года на Украине действует запрет на экспорт необработанной древесины, против чего протестуют международные организации и австрийские компании, сообщает Wirtschaftsblatt. Что касается Австрии, то она ныне импортирует от 30 до 40 процентов обрабатываемой в стране древесины. При этом большая часть импорта поступает из Евросоюза, в то время как на остальные страны, к которым относится и Украина, приходится лишь 6 процентов. Экономическое издание из Вены подчеркивает, что несмотря на небольшое значение украинских поставщиков для австрийской деревообрабатывающей промышленности, в Вене активно выступают за снятие запрета. «Мы принципиально против экспортных ограничений и хотим избежать того, что запрет стал примером для других стран», — заявил Херберт Йобстль, председатель Союза австрийской лесопильной промышленности. Он считает, что тенденции удерживать древесину в стране ради повышения национальной конкурентоспособности присутствуют и в других странах. По оценке Йобстля, от украинского запрета могут пострадать австрийские предприятия с малыми оборотами продукции. Кроме того, напоминает Wirtschaftsblatt, запрет на вывоз леса нарушает правила Всемирной торговой организации, членом которой является Украина.

Да здравствует отечественный софт!

Правительство Москвы объявило о намерении делать ставку на отечественный софт, сообщает портал futurezone.at. Для начала почтовые сервисы Outlook и Exchange будут удалены с около 6000 государственных компьютеров. Вместо них будет использоваться программное обеспечение отечественной компании «Ростелеком». Таким образом, подмечает австрийское интернет-издание, городские власти следуют указаниям президента Путина, требовавшего меньше использовать иностранные технологичные продукты. В случае успеха Москва может расширить программу по замене ПО, заявляет руководитель департамента информационных технологий правительства Москвы Артем Ермолаев. До 600 тыс. компьютеров и серверов может быть оснащено почтовыми клиентами и даже операционной системой российского производства. Издание отмечает, что в настоящее время российские правительственные учреждения ежегодно тратят на иностранный софт до 20 млрд рублей.