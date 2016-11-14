На прошлой неделе в газетах Альпийской республики российские и постсоветские сюжеты встречались при почти обязательном упоминании двух фамилий — Путин и Трамп. Австрийские СМИ с большим трудом приходят в себя после неожиданного итога американских выборов и строят прогнозы, как теперь будет строиться российско-американское взаимодействие в различных регионах мира.

Австрия

Президент-коммерсант — гроза Прибалтики

Дональд Трамп еще только готовится въехать в Белый дом, а эстонцы, латыши и литовцы уже боятся дружбы двух президентов, которые хотят сделать свои страны великими, отмечает интернет-портал nachrichten.at. В этих условиях, уверяют австрийские аналитики, Прибалтика, как это неоднократно случалось в ее истории, может стать игрушкой в руках сильных мира сего. Озабоченность вызывает, прежде всего, то обстоятельство, что будущий главнокомандующий Вооруженных сил США ставит в зависимость гарантии безопасности для этих трех членов НАТО от их финансовых обязательств. Оборона как бизнес, защита НАТО как оплачиваемая услуга — такая позиция Трампа «опасна и безответственна», считает председатель комиссии латвийского сейма по иностранным делам Ояр Калниньш. По мнению Андреса Казекампа из Тартуского университета, предпринимательский образ мышления нового президента играет на руку Кремлю. «Это то, чего ждет Владимир Путин: лидера, который не придерживается ценностей и готов делить сферы влияния», — отмечает эстонский эксперт по ценностям и сферам влияния.

Дональд и Владимир — команда мечты?

От Таллина до Тбилиси воцарился тихий ужас: победа Трампа заставила выть все сирены в бывших советских республиках от Прибалтики до Украины, отмечает газета Salzburger Nachrichten. По мнению журналистов из Зальцбурга, причина этой тревоги проста, ведь будущий президент США не только многократно расхваливал Владимира Путина, но и поставил под сомнение поддержку США своим союзникам в Восточной Европе перед лицом угрозы могущественной России. При этом, по мнению либерального издания, большинство населения в регионе чувствует латентную угрозу со стороны путинского режима, что неудивительно в эпоху гибридных войн, когда Россия силой захватывает Крым, поддерживает сепаратистов на востоке Украины и бомбит Сирию. Несмотря на четыре батальона НАТО, направленные в Восточную Европу для создания чувства безопасности на восточных рубежах альянса, на сцену выходит Трамп и объявляет, что будет наводить порядок вместе с Путиным лично. По оценке Salzburger Nachrichten, это походит на сценарий для фильма ужасов: Путин и Трамп поверх голов малых наций занимаются геополитикой в Восточной Европе. Впрочем, насколько эта опасность реальна, сейчас сказать сложно. И все же сближение Трампа и Путина может принести пользу, полагают авторы статьи, доселе больше похожей на страшилку. Дело в том, что диалог на равных с США может вылечить российскую травму, вызванную распадом империи, «вырвать Москву из дурмана национализма» и сделать новую агрессию в Восточной Европе даже менее вероятной, чем прежде.

Как Вашингтон и Москва будут делить Ближний Восток

В ближневосточной политике Трампа большую роль будет играть то, как он на самом деле будет договариваться с Россией, отмечает Der Standard. По мнению венской газеты, если США продолжат удаляться из этого региона, то они освободят место для других игроков, к которым сегодня относится и Россия, возвращающаяся на Ближний Восток, который после окончания холодной войны она как будто успела позабыть, причем то же делает и отвернувшаяся от Запада Турция. В этой связи остается неясным, предоставит ли Трамп Путину свободу действий, особенно в Сирии. Издание отмечает, что во время избирательной кампании будущий президент США заявлял, что не симпатизирует режиму Башара Асада, но отдает должное борьбе последнего с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Правда, к свержению сирийского лидера уже перестал призывать и Барак Обама. По мнению Der Standard, главный вопрос заключается в том, примет ли Трамп точку зрения Путина, что речь идет о борьбе с терроризмом — даже в Алеппо. Тем временем, Трамп уже заявил, что не собирается продолжать оказывать поддержку «умеренной оппозиции».

Хофер хочет свести Трампа и Путина в Вене

Кандидат на пост президента от Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер в случае своей победы хотел бы сыграть роль посредника в улучшении отношений между США и Россией, передает Wiener Zeitung со ссылкой на информационное агентство APA. Совместно с министром иностранных дел Себастьяном Курцем он хотел бы организовать саммит двух великих держав в Вене, на «нейтральной территории», заявил политик на пресс-конференции в Инсбруке. По мнению Хофера, с будущим президентом США связана надежда, что отношения Америки с Россией снова улучшатся. Впрочем, правый политик и без того рад победе Трампа, за которой не последовало обещанной мировой катастрофы: как минимум, вопреки пророчествам биржевые индексы не обвалились. Wiener Zeitung замечает, что контакты между АПС и командой Трампа уже существуют — так, делегация альпийских партийцев присутствовала в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке в ночь выборов.

«Красный генерал» для Софии

Но не Трампом единым: болгары хотят перемен — и выбрали во втором туре выборов 13 ноября пророссийского генерал-майора Румена Радева в президенты, отмечает газета Die Presse. Правительство страны во главе с Бойко Борисовым уже ушло в отставку, а Болгарии грозят бесконечные выборы — печальный сценарий для самой бедной страны Евросоюза. По мнению журналистов из Вены, в сфере внешней политики Болгария во главе с Радевым должна развернуться в сторону России, ведь во время предвыборной кампании будущий президент подчеркивал свое позитивное отношения к некогда братской стране и соседу по Восточному блоку. На протяжении поколений большинство болгар почитают Россию, как освободительницу от турок, и на этом фоне Радев решительно отвергает существующие евросанкции и принимает, как данность, российский флаг над «захваченным полуостровом», то бишь Крымом. Радев постоянно подчеркивает тесную историческую связь между славянскими народами России и Болгарии — непререкаемую для многих болгар. При этом антироссийская позиция прозападного Росена Плевнелиева, напротив, вызывала раздражение у широких слоев населения, прежде всего в сельской местности. Когда и как именно Радев выступит в ЕС за отмену санкций, пока неясно, но внутриполитическая перестройка по прогнозу Die Presse должна начаться быстрее. При этом стране грозит правительственный кризис, а с ним — третьи за последние три года парламентские выборы.