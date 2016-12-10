



Unienc.ru Паззл современной Украины

На прошлой неделе австрийская пресса посвятила немало внимания проблемам России и постсоветского пространства, среди которых перспективы австрийского председательства в ОБСЕ, новые горизонты бизнеса Елены Батуриной и киевские страдания по избранному президенту США.

Новый стартап супруги «Пасечника»

Богатейшая россиянка, которой на австрийской земле принадлежат гольф-клуб и отель Grand Tirolia, начинает новый строительный проект на берегах Кипра, сообщает Die Presse. По данным венской газеты, бизнесвумен Елена Батурина, жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, приобрела на побережье Лимасола на Кипре участок земли под строительство недвижимости класса люкс. Инвестиции в проект должны составить около 40 млн долларов, а сдача в эксплуатацию назначена на 2019 год. Издание напоминает, что при состоянии в около миллиарда долларов супруга Лужкова считается самой богатой обладательницей паспорта РФ. В 2011 году она перенесла свою штаб-квартиру в Европу, после того как продала свой главный российский актив — строительную компанию «Интеко». Die Presse напоминает, что жемчужиной батуринского бизнеса является отель Grand Tirolia, построенный в 2009 году. По словам предпринимательницы, 2016 год для отеля прошел спокойно: «В 2015 году мы приняли 33 тыс. гостей, в этом году мы рассчитываем на такие же цифры. Во всяком случае, зимний сезон еще не начался. Grand Tirolia в силу разнообразия предлагаемых услуг является круглогодичным отелем, однако зимний сезон особенно важен».

Нацвопрос и национальное единство

После развала СССР в молодых республиках вновь поднялся вопрос о поиске национальной идентичности, вспоминает Wiener Zeitung. В то время как другие бывшие республики могли откреститься от своего советского прошлого, России пришлось намного тяжелее: «В противоположность другим государствам россияне не могли сплотиться вокруг такой национальной идеи, которая обращала бы их против своего прошлого», — пишет политолог Тимоти Фрай. Издание отмечает, что представления о том, в какую сторону Россия должна развиваться, в предшествующие годы претерпели существенные изменения: от поначалу прозападного курса в девяностые и первые годы президентства Владимира Путина через «модернизацию» при Дмитрии Медведеве вплоть до — как минимум риторического — разрыва с Западом после «аннексии Крыма и войны на Донбассе». «Позднее стало отчетливо видно, что Россия при Путине хочет быть не частью Европы, а быть с ней и другими глобальными игроками на равных», — считает эксперт по России Ульрих Шмид. По мнению газеты, именно в период третьего президентского срока Путина, Кремль осуществил консервативный поворот и с тех пор изображает из себя консервативный оплот против нравственного упадка Запада. Кроме того, Путин снова вернул вопрос о «национальном единстве» на повестку дня. В конце октября он выступил с инициативой принять закон о «российской нации». Во время своего послания Национальному собранию президент подчеркнул: «Мы единый народ и Россия у нас одна». Между тем в российском обществе вновь идет дискуссия между условными «западниками» и «славянофилами» — непродуктивная, по оценке Wiener Zeitung, настолько, что Кремль с ее помощью пытается отвлечь общество от настоящих проблем.

Импортозамещение по-сибирски

Нефтехимический комбинат, строящийся «Сибуром» в Тобольске в рамках проекта «Запсибнефтехим», должен стать крупнейшим химическим предприятием со времен развала СССР, пишет Der Standard. Помимо турок, китайцев и узбеков партнерами «Сибура» выступают такие западные концерны как немецкие Linde и ThyssenKrupp, а также французская Technip. Венское издание отмечает, что несмотря на близость к Кремлю проблем с западными санкциями у «Сибура» нет. При этом директиву Кремля о развороте экономики на Восток компания уже выполнила: ее инвестором с долей в 10 процентов выступила китайская Sinopec. Однако Москва рада и европейским партнерам, поскольку проект имеет стратегическое значение. В 2015 году Россия вынуждена была ввезти продукцию химической промышленности на сумму около 35 млрд евро. Импортируются даже полимеры — основной материал для химической промышленности. С этим необходимо покончить — новый завод должен удвоить производство полимеров в России. Газета отмечает, что объявленное правительством импортозамещение пока работает только в сельском хозяйстве — благодаря широким протекционистским мерам. Химический завод может придать импульс для диверсификации промышленности, которую постоянно требует Путин, тем более что в перспективе предусматривается расширение производственного ассортимента. Трудностей по подвозу сырья Тобольск не боится. Родной город «отца русской химии» Дмитрия Менделеева подключен через систему трубопроводов к крупнейшим месторождениям Сибири, из которых поступает попутный нефтяной газ. Тобольск — старая столица Сибири — мечтает о «цепной реакции успеха». Фабрика и поставщики создадут почти 4 тыс. рабочих мест. Кроме того, на открытие завода приедет Путин, который, как надеется Der Standard, затем сможет доложить об успехах российского импортозамещения.

Блоковое мышление в прошлом

«Старое блоковое мышление, знать о котором я должен был бы и исключительно из книг, снова вернулось», — заявил 30-летний министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на саммите ОБСЕ в Гамбурге, передает Kurier. В пятницу 9 декабря Альпийская республика получила председательство в ОБСЕ у Германии — одновременно, по мнению венской газеты, Курц получил конфликты, которые тщетно пытался решить Штайнмайер. Издание отмечает, что на встрече все телекамеры были наставлены на главу МИД РФ Сергея Лаврова, которого называют «рупором Путина». Причина состоит в том, что практически во всех конфликтах, которые стояли на повестке дня, Россия играет ключевую роль. Это делает переговоры особенно затруднительными. Ведь ОБСЕ функционирует по принципу единогласия, и не одно решение не может быть принято без согласия Москвы. В качестве председателя ОБСЕ Курц, по оценке Kurier, намерен идти навстречу Москве, несмотря на «красные линии», которые та переступила. Можно достичь «мира только вместе с Россией, но не против нее».

На запасном пути

Некогда столь успешная ОБСЕ оказалась перед неопределенными перспективами, продолжает тему газета Salzburger Nachrichten. Будущий президент США Дональд Трамп известен своим презрением к мультилатерализму, равно как и Владимир Путин, — это знают все участники саммита ОБСЕ в Гамбурге, от которого никто не ждал конкретных результатов. При этом Трамп уже заявил, что будет вести диалог с Путиным о спорных вопросах, таких как Сирия, Украина или ПРО в Восточной Европе. По мнению газеты, катастрофой это закончиться не должно. Многое говорит в пользу того, что Кремль в этих жестах увидит то повышение престижа России до статуса великой державы, которого Путин так страстно жаждет. На таком фундаменте можно не только заключать сделки, но и добиться настоящих прорывов. Проблема заключается лишь в одном: никто не знает, насколько надежными окажутся такие соглашения и будут ли в них принимать участие затрагиваемые страны, их политические лидеры и народы. Журналисты из Зальцбурга завершают свои размышления тревожным вопросом: «Что произойдет с Украиной, если Трамп договорится с Путиным о передаче ему Крыма и Донбасса, в то время как основная ее часть получит прямой путь на Запад?».