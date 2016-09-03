Масс-медиа Австрии на прошлой неделе внимательно анализировали российские и постсоветские проблемы, среди прочего оценивая со своей колокольни судьбу донбасского Краматорска, наследие покойного Ислама Каримова и перспективы «Турецкого потока».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бомба

Ассанж как рупор Кремля

«Нашими главными целями являются угнетательские режимы в России, Китае и Центральной Азии», — говорил Джулиан Ассанж на презентации WikiLeaks в 2006 году. С тех пор многое изменилось: платформа все чаще публикует те материалы, которые на руку Владимиру Путину, в то время как «злодеяния России, напротив, замалчиваются», отмечает Die Presse. Журналисты из Вены ссылаются на пример из недавней аналитической статьи в New York Times. Так, с ноября 2013 года WikiLeaks публиковала документы, касавшиеся тайных переговоров о двух торговых соглашениях: Транстихоокеанском партнерстве и Соглашении о торговле услугами. Россия не участвовала в этих соглашениях и нещадно их критиковала, в то время как разоблачения WikiLeaks пролили свет на щекотливые моменты международных переговоров, вызвали возмущение противников глобализации и создали впечатление, что американская империя диктует остальным свои торговые правила. В то же время, замечает Die Presse, WikiLeaks активно критиковала «Панамское досье», в котором фигурировали офшоры виолончелиста Сергея Ролдугина. Тогда Wikileaks обвинила руководивший расследованием Международный консорциум журналистских расследований за получение денег от фонда Сороса и Агентства США по международному развитию.

Западный Берлин в Донбассе?

Расположенный в 80 километрах от линии фронта Краматорск считается новым оплотом проукраинского патриотизма, отмечает газета Der Standard. В городе, который на протяжении трех месяцев находился под контролем «пророссийских сепаратистов», теперь на месте памятника Ленину полощется желто-синий флаг, а под ним выбито «Слава Украине!» — боевой клич активистов Майдана. По мнению венского издания, война разбудила город от его «провинциального сна». Сюда переехала администрация Донецкой области, точнее подконтрольной Киеву ее части, а также штаб-квартира АТО, как до сих пор называют войну. При этом Краматорск до сих пор находится в непосредственной близости от конфликта: каждый день сотни человек приезжают сюда из подконтрольных сепаратистам областей за пенсиями и продуктами питания. Ввиду этого киевские власти связывают большие надежды с инфраструктурными проектами на сумму около 200 млн евро, в финансировании которых участвуют зарубежные спонсоры, которые призваны превратить регион в «витрину благополучной Украины». Der Standard отмечает, что новое руководство Краматорска не упускает ни одного повода продемонстрировать новоявленный патриотизм. Так, 5 июля, в день «освобождения» города, здесь состоялся концерт певицы Джамалы, даже для доступа к вокзальному Wi-Fi необходимо не только согласиться с условиями пользовательского соглашения, но и признать «единство Украины». Впрочем, «не все траншеи конфликта можно засыпать проукраинским патриотизмом». На стенах надписи в поддержку «Донецкой республики», и «против киевских фашистов», хотя они и воспринимаются как детская шалость. Не все меры киевских властей находят поддержку в Краматорске, особенно переименования улиц.

Наследство Каримова

На одном плакате он стоит в окружении детей и цветов, на другом изображен среди сборщиков хлопка — президент Узбекистана Ислам Каримов всегда презентовал себя как отца нации, отмечает Wiеner Zeitung. Целое поколение не знало другого главы государства, после обретения бывшей советской республикой независимости в 1991 году в ней правил бывший партаппаратчик, подчинивший себе СМИ и установивший строгий авторитарный режим. Однако после сообщения о случившемся у президента инсульте в стране царит нервозность. По всей видимости, отмечает венская газета, Каримов не успел выбрать преемника. На это указывает тот факт, что ни один из высокопоставленных политиков в день независимости не был выдвинут на передний план государственными СМИ. Кроме того, если бы преемник существовал, то именно он выступил бы с традиционным праздничным обращением. Издание отмечает, что к числу возможных наследников Каримова относят премьер-министра Шавката Мирзиёева, а также министра финансов Рустама Азимова. И если фигура нового президента остается туманной, уже сейчас ясно, что им станет представитель прежней властной элиты. Правда, открытым остается вопрос о единстве этой элиты. Wiеner Zeitung не исключает борьбу за власть, при этом если дело дойдет до серьезного раскола внутри элиты, стране грозит нестабильность, которая сыграет на руку исламским экстремистам. Издание отмечает, что Каримов превратил Узбекистан в оплот стабильности в нестабильном регионе и форпост против исламизма.

«Турецкий поток» все ближе

В октябре нынешнего года должен быть заключен договор между Россией и Турцией о строительстве газопровода «Турецкий поток», причем в успехе сделки заинтересованы австрийцы и итальянцы, сообщает Wirtschaftsblatt. Многие месяцы проект был заморожен из-за конфликта между Москвой и Анкарой, однако теперь, после сближения двух стран на фоне попытки государственного переворота в Турции, переговоры о проекте были возобновлены, этот факт подтвердил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Российский министр энергетики Александр Новак, в свою очередь, заявил о возможности завершить строительство первой части трубопровода уже к концу 2019 года. При этом остается неизвестным, будет ли проведена вторая ветвь газопровода, которая могла бы пройти через Болгарию и таким образом оживить изначальный проект «Южного потока». В таком случае, замечает экономическое издание из Вены, на участие в проекте сможет надеяться Vostalpine, сталелитейный концерн из Верхней Австрии, который ранее уже успел поставить 140 тыс. тонн стали для строительства «Южного потока», а в апреле текущего года получил заказ сопоставимого масштаба в рамках для строительства «Северного потока-2». С нескрываемым интересом за переговорами в Турции наблюдает и итальянский нефтегазовый гигант ENI. Итальянцы надеются на новые контракты для своей дочерней компании Saipem, ранее выступавшей подрядчиком для строительства «Южного потока». Участие в строительстве «Турецкого потока» может существенно повысить ценность акций и поправить дела компании, которая из-за срыва строительства «Южного потока» и падения сырьевых цен была вынуждена уволить 8,8 тыс. своих сотрудников.

Беспилотный автобус от «Яндекса»

Российский интернет-концерн «Яндекс» совместно с «КамАЗом», научно-исследовательским институтом «НАМИ» и компанией Daimler работают над созданием беспилотного микроавтобуса, сообщает новостной портал futurezone.at. Вслед за Финляндией и Швейцарией теперь и Россия разрабатывает свой самоходный автобус. Результатом кооперации должен стать небольшой автобус-шаттл на электрическом приводе, который будет вмещать 12 человек и иметь запас хода в 200 километров. Пассажиры смогут взаимодействовать с автобусом при помощи приложения для смартфонов, разработанного «Яндексом». Кроме того, в проекте найдется применение наработок «русской Google» в области компьютерного зрения, искусственного интеллекта и распознавания речи. Издание отмечает, что «Яндекс» уже сотрудничает с автопроизводителями Honda и Toyota, при этом интересы компании не ограничиваются одним лишь российским рынком.