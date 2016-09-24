На прошлой неделе австрийские СМИ заинтересованно обращались к сюжетам, связанным с Россией и постсоветским пространством. Журналисты из Альпийской республики отозвались на результаты выборов в Думу и отметили сходство с трудами Сизифа текущих хлопот Джона Керри и Петра Порошенко.

Австрия

Явлинский — безнадежный конкурент

Результаты выборов в Государственную Думу цементируют существующий баланс сил: «Единая Россия» Владимира Путина удерживает в руках законодательную власть, а три верных руководящей линии «оппозиционных фракции» обеспечивают контроль критики во время дебатов, отмечает газета Salzburger Nachrichten. По мнению издания из Зальцбурга, при помощи новой смешанной избирательной системы и ведущейся годами антизападной телепропаганды Кремль добился всех своих целей. При этом, полагают зальцбургские аналитики, если Владимир Путин пойдет на выборы в 2018 году, то его соперниками снова станут сговорчивые кандидаты вроде лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который и в ходе думской кампании не позволил себе критики в адрес президента, либо совершенно безнадежные конкуренты вроде лидера «Яблока» Григория Явлинского. Газета также обращает внимание на тот факт, что по сравнению с 2011 годом официальная явка избирателей снизилась с 60 до 47,76 процента, что также способствует победе партии власти: четверть имеющих избирательное право граждан проголосовала за «Единую Россию», которая, в свою очередь, получила три четверти парламентских кресел.

«Единая Россия» — новая КПСС?

По мнению газеты Der Standard, всемогущество Единой России в очередной раз подтверждает афоризм Виктора Черномырдина: «Какую бы общественную организацию мы ни создавали — получается КПСС». Так, в победе партии бюрократов на думских выборах никто не сомневался, однако величина успеха поразила политологов и исследователей общественного мнения — недовольство правительством среди народа на фоне трехлетней рецессии, полагает венское издание, уже заметно невооруженным глазом. Впрочем, противопоставляя злых бояр доброму царю, многие россияне и впредь четко отделяют Владимира Путина от правительственной команды Дмитрия Медведева — насколько шизофреничным это ни покажется западному наблюдателю, отмечает газета. Несмотря на недовольство внутренней политикой, большинство россиян поддерживает внешнеполитические маневры Путина. После десятилетия слабости и унижения при Борисе Ельцине «та самоуверенность, которую Кремль демонстрирует вовне» — это бальзам на сердца многих россиян, хотя на Западе может восприниматься как пубертатное хамство. Между тем, отмечает Der Standard, на выборах проявились первые побочные эффекты «управляемой демократии» — явка составила «жалкие 48 процентов». По мнению издания, такая политическая апатия опасна, ведь России она якобы грозит застоем — в том числе экономическим.

Бедолага Керри как Сизиф наших дней

Соперничество и недоброжелательство определяют сегодня политический климат вокруг ближневосточного конфликта, отмечает Die Presse. Фронты стабилизировались, Башар Асад консолидировал остатки своих сил, а военное вмешательство России на его стороне лишь усложнило положение дел в зоне конфликта. Владимир Путин таким образом освободился от «статуса неприкасаемого» и снова выступил в качестве важного игрока на международной арене. Венская газета отмечает, что война точек зрения на конфликт между США и Россией, Ираном и Саудовской Аравией, Турцией и курдами идет уже давно, а тот, кто найдет выход из этой неразберихи, на самом деле заслужил бы Нобелевскую премию мира. Одновременно с этим в мировой дипломатии царит растерянность и беспомощность, и только госсекретарь Джон Керри неустанно трудится подобно Сизифу. По мнению газеты, глава госдепартамента противостоит и «прожженному» Сергею Лаврову, и генералам Пентагона, однако его упорство, которое помогло добиться успеха в сделке по иранской ядерной программе, так и не принесло успеха относительно конфликта на Ближнем Востоке.

Порошенко рассказал о необъявленной войне

Украинский президент Петр Порошенко, выступая перед членами Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в ведении «необъявленной войны» с «террористической составляющей», сообщает Wirtschaftsblatt. Экономическое издание из Вены отмечает, что реализация мирного плана на Украине вновь и вновь терпит неудачу. Впрочем, при посредничестве министров иностранных дел Германии и Франции в середине сентября боевые действия были на время прекращены, а совсем недавно для трех участков фронта было подписано рамочное соглашение об отводе войск. Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что рад такому успеху. В свою очередь, полномочный представитель российского президента в контактной группе на Украине Борис Грызлов заявил об отсутствии альтернативы минским соглашениям. «Мы должны были понять, что ни жестов доброй воли, ни обязательств об отводе вооружений не было достаточно, чтобы достичь долговременного прекращения огня», — заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его мнению, рамочное соглашение должно стать еще одним инструментом для деэскалации конфликта.

Допинговая холодная война

Глава Олимпийского комитета США Ларри Пробст предостерегает от холодной войны с Россией и другими странами Восточной Европы в рамках антидопинговой кампании, сообщает Kronen Zeitung. По мнению спортивного чиновника, следует работать над исправлением системы и не видеть в этом проблему лишь определенного региона. «Когда мы собираемся рассмотреть недостатки нынешней антидопинговой системы, то мы не можем занять позицию, как в холодной войне — мы против них», — заявил Пробст на заседании Олимпийского комитета США в Колорадо-Спрингс. «Допинг в спорте — это не проблема только одной страны. Ее нельзя решить, если держать под прицелом только одну команду», — добавил американец. Издание напоминает, что во время скандала о допинге в России Пробст выступил в поддержку президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, под руководством которого МОК отклонил идею о полной дисквалификации российской сборной. Теперь глава Олимпийского комитета США требует, чтобы Всемирное антидопинговое агентство получило больше расследовательских полномочий и могло самостоятельно накладывать штрафы. Печально только, что здравые мысли посещают американских чиновников от спорта уже после их победы в командном зачете на Олимпиаде в Рио.