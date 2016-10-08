



Модест Колеров ИА REGNUM Отцветает буйный цвет санкций Запада против России

На прошедшей неделе внимание австрийских СМИ было сфокусировано на нескольких важных сюжетах, связанных с Россией, среди которых возможность ренационализации в России, вероятность новой холодной войны и несбыточность прогнозов Фрэнсиса Фукуямы.

Санкционная спираль как яблоко раздора

После обнародования предварительных итогов расследования катастрофы малайзийского «Боинга» и сообщений о бомбардировках Алеппо тема ужесточения санкций в отношении России просачивается в европейскую политику. По данным Kurier, именно это стало причиной раздора в Европейской народной партии (ЕНП). На неделе за ужесточения санкций выступил Эльмар Брок, председатель комитета Европарламента по иностранным делам, не раз в поддержку санкций выступал и глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер. «Оставить без последствий и санкций тяжкие военные преступления было бы скандалом», — заявил депутат германского бундестага от ХДС Норберт Реттген в интервью Süddeutsche Zeitung, осудив при этом молчание европейских правительств. Адресатом этого замечания, считает газета из австрийской столицы, является Вена. В то время как ЕНП заняла твердую позицию в пользу санкций, ее член — Австрийская народная партия — ведет себя прямо противоположным образом. Президент Федеральной палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтль назвал санкции «ерундой». А вице-канцлер и председатель АНП Райнхольд Миттерленер ответил на запрос Kurier следующим образом: «Бесконечное раскручивание санкционной спирали ни к чему не приведет. Опыт показывает, что это не способ решения проблем. Мы должны оставаться в состоянии диалога даже при различных позициях».

Ротфельд в поход собрался

Бывший министр иностранных дел Польши Адам Даниэль Ротфельд в интервью газете Die Presse высказался по вопросам натянутых отношений между Россией и Западом, а также о некоем желании Москвы быть «признанной великой державой». «Он очень талантливый тактик, но невеликий стратег. Его стратегия состоит только в том, чтобы оставаться у власти, а Россию не постигла участь Советского Союза», — так 78-летний ветеран польской политики, работавший на ниве дипломатии еще во времена ПНР, нынче оценивает политику Владимира Путина. Ротфельду привиделось также, что «в 2000 году ключевым словом для Путина была модернизация, а с 2012 года мы, напротив, наблюдаем милитаризацию». Примерещилось Адаму Даниэлю в риторике России и несоответствие нормам международного права: «Москва сейчас говорит о зонах привилегированных интересов вокруг России. В такой логике у небольших стран нет тех прав, что у крупных. И по этой логике Украина должна находиться под российским господством». Закончил же свою беседу с Die Presse отставной политик и вовсе на высокой воинственной ноте: Ротфельд отказался увидеть в России потенциал мировой державы, отметив, что ее ВВП сравним с итальянским, а с США она «может конкурировать только в том, что касается ядерного оружия и ракет».

2017: красногвардейская атака на австрийский капитал?

Как будто низких цен на нефть, падения рубля и санкций было недостаточно — следующий год добавит трудностей для австрийских компаний, занимающихся экспортом в Россию, отмечает Der Standard. Уже в 2017 году, пугает своих читателей венская газета, вступает в силу постановление, в соответствии с которым российские госкомпании получат явные привилегии: при объявлении тендеров закупочные цены российских фирм будут автоматически снижаться на 15 процентов. В то же время, оказавшись победителем, российская компания получит заказ на полную сумму. В убытке от этого в частности окажутся австрийские компании, занимающиеся металлоконструкциями, которые до настоящего момента не попадали под санкции Евросоюза. Однако уже сейчас они ощущают атмосферу ренационализации в России, а также «хромоту российской экономики», связанную с падением госдоходов. В этих условиях рассчитывать на поддержку австрийской внешней политики не приходится, сетует Петер Земан, глава компании Zeman International. С неблагоприятной конъюнктурой австрийские экспортеры намерены бороться с помощью тех технологий и продукции, которые не могут предложить российские партнеры и конкуренты. Успешным примером, по мнению Der Standard, может считаться компания Waagner-Biró, участвующая в строительстве «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге.

Холодной войны не будет!

Владимир Путин не желает мириться с «концом истории», о котором говорил консервативный американский политолог Фрэнсис Фукуяма в свете «поражения коммунизма», отмечает Wiener Zeitung. По мнению газеты, либеральным ценностям президент России противопоставляет конструкт из консервативной морали и порядка, пытаясь изобразить Запад загнивающим и безнравственным. При этом Россия, хоть и четко отграничивает себя, но не пытается противопоставить Западу фундаментально альтернативную систему, каковой раньше был коммунизм. Поэтому, по мнению журналистов из Вены, до холодной войны «старого пошива» дело, по-видимому, не дойдет. Wiener Zeitung отмечает, что уходящий со своего поста Барак Обама, который стремился избежать повторения афганского и иракского фиаско в Сирии, напоминает Гамлета, колеблющегося и нерешительного. Такое поведение привело к тому, что «умеренная оппозиция» в Сирии все больше дистанцируется от США и поворачивается к радикальным исламистским группировкам. В Вашингтоне некоторые «ястребы» хотят военного решения по Сирии, однако, как отмечает венская газета, конфликт настолько беспорядочен, что даже грубое вмешательство в него окажется бессмысленным.

Хофер за «разумный внешний курс»

­­­На Панъевропейском конгрессе в венском Доме промышленности выступил Норберт Хофер, кандидат в президенты от Австрийской партии свободы, сообщает Kleine Zeitung. Говоря о проблемах Евросоюза, Хофер высказался в пользу «разумной внешней политики», в соответствии с которой единая Европа должна сохранять одинаковую дистанцию в отношениях с Россией и Соединенными Штатами. Политик отметил, что в конфликте на востоке Украины несут ответственность обе стороны. Кроме того, он в очередной раз высказался против антироссийских санкций, которые «наказывают только невиновных». По мнению Хофера, Европа, наоборот, должна содействовать экономическому сотрудничеству России и США, поскольку именно тогда между странами «возникнет понимание». В подтверждение своих слов претендент на президентский пост сослался на успех модели Европейского союза, основной мыслью которой была тесная экономическая кооперация ради предотвращения войн на континенте.