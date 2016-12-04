



Австрия СМИ

На прошлой неделе австрийские СМИ активно обращались к российским проблемам. Органы печати Альпийской республики проявили интерес к готовности Москвы сократить добычу нефти, отметили примирительные тона в послании Владимира Путина и оценили отношение к России обоих кандидатов в президенты Австрии.

Ни спрятаться, ни скрыться: российская пропаганда повсюду

Институции Евросоюза обеспокоены: тяжелое положение сообщества и его не преодоленные кризисы используются российской пропагандой, пишет Die Presse. Венская газета ссылается на недавнюю резолюцию Европейского парламента, согласно которой «Россия предпринимает шаги, чтобы помешать процессу европейской интеграции». Этим пользуются враждебные Евросоюзу силы, особенно правоэкстремистские партии и популисты, которые подпитываются российской пропагандой. «Имеет место попытка вбить клин между странами-членами, а также между ЕС и США», — утверждает депутат Европарламента от Социал-демократической партии Австрии Ойген Фройнд, принимавший участие в подготовке резолюции. По мнению Фройнда, европейцам следует отвечать не контрпропагандой, а лишь «лучше анализировать и документировать российские акции». Издание также отмечает, что анализ различных «лживых сообщений» показывает, что российская пропаганда пытается усилить скепсис в отношении кризиса беженцев и сформировать в Восточной Европе такой информационный климат, враждебный к Германии и НАТО. В частности, уверяет Die Presse, в отношении кризиса на Украине постоянно предпринимаются попытки манипулировать фактами, чтобы выставить единственными виновниками конфликта Запад и ЕС. При этом распространяются теории заговора, а американский миллиардер Джордж Сорос объявляется тайным вдохновителем русофобской политики.

Московские правила для Анкары

Турция заявила, что находится в шаге от захвата сирийского города Эль-Баб, однако правила для турецкого вторжения в Сирию пишутся в Москве, отмечает Der Standard. По мнению газеты, если в предыдущие месяцы было сравнительно просто удерживать зону операций турецких военных в Сирии в отдалении от «российско-сирийской арены боев», то теперь — ввиду последних успехов сирийского режима — эта задача стала значительно сложнее. Издание из Вены также отмечает, что если Восточный Алеппо падет, то сирийская правительственная армия получит ресурсы для борьбы на новых фронтах. И в этой связи Дамаск и Москва крайне не заинтересованы в том, чтобы поддерживаемая Турцией Свободная сирийская армия укрепилась в Эль-Бабе. Кроме того, в этих условиях Эрдогану становится все сложнее объяснять своей клиентеле молчание по поводу «российско-сирийской бойни в Алеппо» — а именно такова цена примирения с Москвой, резюмирует Der Standard.

Примирительная речь Путина

«Целая страна, ведомая заботой о мире и пострадавшая от пропаганды жадного до власти Запада, готова подать руку врагу, чтобы вместе с ним вести борьбу против терроризма, который угрожает миру», — именно с такой неуклюжей иронией Wiener Zeitung сформулировала центральный пункт послания Владимира Путина Федеральному собранию. По мнению газеты, в четверг президент России поделился своим новым сценарием. Он надеется на то, что перезагрузка американо-российских отношений при Дональде Трампе усилит его геополитические позиции и освободит Россию из «удушающего захвата» санкций. Причина, по мнению журналистов из Вены, проста: массовые социальные протесты накануне запланированных на 2018 год выборов были бы для Путина совсем некстати. Кроме того, России срочно нужны иностранные инвестиции и рефинансирование долгов госкорпораций и банков. Wiener Zeitung также отметила примирительный тон выступления Путина в этом году, который во всяком случае был более сдержанным, чем его же риторика в предыдущие месяцы.

Хофер признает Крым российским

Газета Kurier в преддверии предстоящих в воскресенье 4 декабря повторных президентских выборов в Австрии опубликовала интервью с кандидатами по вопросам внешней политики, взятое корреспондентами информагентства APA. Разговор зашел и об отношениях с Россией, причем мнения Норберта Хофера (Австрийская партия свободы) и Александра Ван дер Беллена (независимый кандидат, бывший лидер «Зеленых») разделились. По вопросу о признании Крыма Хофер высказался следующим образом: «В марте 2014 года референдум в Крыму показал, куда эти люди себя относят. Этот вопрос следует рассматривать еще в его историческом контексте, а потому волеизъявление участников необходимо признать». По мнению Ван дер Беллена, «Австрия должна не признать аннексию Крыма, а в рамках своего председательства в ОБСЕ в 2017 году приложить все усилия к тому, чтобы процесс улаживания конфликта между Украиной и Россией был ускорен». Отвечая на вопрос, кто хуже: Путин или Трамп, оба кандидата не стали демонизировать никого из этих лидеров. Хофер вновь высказал свою идею о подключении Австрии к американо-российскому переговорному процессу, а также наградил неожиданным комплиментом политику легендарного социал-демократа Бруно Крайского: «Для Австрии важно поддерживать хорошие отношения с обеими странами. Австрия, как нейтральное государство, может выступить в роли посредника для переговоров. Встреча между США и Россией на австрийской земле может усилить нашу роль как нейтрального государства и вернуть Австрии то значение в мире, которым мы располагали при канцлере Бруно Крайском». Ван дер Беллен, в свою очередь, заявил о необходимости поддерживать хорошие отношения с обеими странами, а также придерживаться единой европейской внешней политики: «Еще неясно, какого курса будут придерживаться США при президенте Трампе. Европейские страны должны сплотиться, теснее сотрудничать и занимать более самоуверенную позицию».

ОПЕК и Россия поют в унисон

После того, как члены ОПЕК в среду 30 ноября приняли решение впервые с 2008 года закрутить нефтяной кран, Россия тоже хочет внести свой вклад в повышение цен на черное золото, сообщает газета Salzburger Nachrichten. О снижении добычи российскими концернами в четверг заявил российский министр энергетики Александр Новак. Россия, не являющаяся членом ОПЕК, сократит ежедневную добычу на 300 тыс. баррелей, а сама организация — на 1,2 млн в первой половине 2017 года. В краткосрочной перспективе цены могут вырасти, однако аналитики, опрошенные зальцбургской газетой, сомневаются в длительности тренда. Ханнес Лоакер, эксперт Raiffeisen Bank International считает, что лишь в феврале — марте выяснится, будет ли соглашение выполняться. «История показывает, что воля не всегда велика, почти всегда это делается очень неохотно, — напоминает Лоакер. — Если инвесторы поверят в то, что все члены ОПЕК соблюдают соглашение, то цена на нефть должна подпрыгнуть до 60 долларов».