



Модест Колеров ИА REGNUM Австрия хочет, чтобы Россия тоже стала жертвой неорганизованной миграции с Юга, и сквозь зубы критикует её ограничения в РФ

В минувшие семь дней внимание австрийских СМИ было сфокусировано на нескольких важных сюжетах, связанных с Россией и постсоветским пространством. Газеты Альпийской республики отмечают сходство идеологий Жириновского и Трампа, живописуют мучения среднеазиатских трудящихся в РФ и анализируют прошедшие белорусские и будущие российские выборы.

Гастарбайтеры страдают

Надежные няни, прилежные строители, бойкие официанты — в России есть целая группа соискателей, которые соответствуют данным критериям. Это выходцы из мусульманских стран Центральной Азии: Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, отмечает газета Salzburger Nachrichten. По официальной статистике, в одной лишь Москве проживает около миллиона гастарбайтеров из Центральной Азии, однако реальная цифра может быть больше в разы. Как отмечает издание из Зальцбурга, российские работодатели обычно описывают соответствующий персонал как гибкий, послушный и, самое главное, нетребовательный. Однако экономический кризис и упавший рубль делают ремесло гастарбайтеров все менее привлекательным — с 2014 года валюты стран Средней Азии в среднем выросли на треть по отношению к рублю. Кроме того, ситуацию дополнительно осложняет националистическая политика Кремля, уверяет Salzburger Nachrichten. Несмотря на то, что для граждан из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии не требуется виз, было введено обязательное разрешение на работу (на самом деле оно требовалось всегда, но в последнее время такое разрешение должен получать сам работник, а не его работодатель от имени работника — ИА REGNUM ). Наряду с медицинскими справками и страховкой им теперь необходимо пройти языковой тест и тест на знание российской культуры и истории (на самом деле языковой тест требуется не от работников, а от тех, кто намерен не просто работать, а официально поселиться в России надолго — ИА REGNUM ). В Узбекистан, согласно официальным данным, из России вернулось два миллиона, в соседний Таджикистан — несколько сотен тысяч (на самом деле большинство этих граждан Таджикистана покинуло Россию из-за отсутствия заграничного паспорта, который они смогли получить на родине в соответствии с новыми правилами трудовой миграции — ИА REGNUM ). В то же время, по официальной российской статистике, страну покинул всего миллион гастарбайтеров, резюмирует издание.

Звезды за «Единую Россию»

На думских выборах «Единая Россия» никому не отдаст большинство голосов, прогнозирует Die Presse. По мнению журналистов из Вены, немалая заслуга в этом принадлежит Владимиру Путину, который обычно дистанцируется от правящей партии. Впрочем, это не значит, что он не хочет иметь с ней ничего общего: это все-таки инструмент его власти, политическая сила доминирует в парламенте и без долгих дебатов принимает законодательные инициативы правительства. Однако обществом, по мнению издания, партия воспринимается как корпорация серых чиновников и склонных к коррупции функционеров, а возглавляет ее отвечающий за малоприятную повседневную политику премьер Дмитрий Медведев. Российский президент, напротив, бережет свой имидж справедливого государя, но, если того требуют обстоятельства, то за «Единую Россию» вступается и он. «Надеюсь, что костяк вашей команды сохранится в следующем созыве парламента России для того, чтобы мы могли вместе с вами двигаться вперед и решать все те задачи, о необходимости решения которых вы на протяжении последних месяцев и недель говорили с людьми и которые являются для нас первоочередными», — с таким заявлением в отношении думской фракции «Единой России» недавно выступил президент. Ключом электорального успеха партии власти, по версии Die Presse, также являются соискатели мандатов, которые выдают себя за независимых. Среди них известные персоны: телеведущие, певцы и врачи, которые у граждан напрямую не ассоциируются с «партией бюрократов», и все же проходят в Думу с ее помощью.

Как голосуют в «демократуре»

Выборы в Белоруссии это что-то особенное — где еще в мире после голосования все заинтересованные стороны могут считать себя победителями, вопрошает Der Standard. На первый взгляд, в «последней диктатуре Европы» случилось невероятное: оппозиция впервые с 2000 года вошла в нижнюю палату парламента, куда и националисты, и либералы сумели провести по одной кандидатше. Кроме того, на взгляд венской газеты, исход выборов может порадовать Еврокомиссию, которая лихорадочно ищет прогресс в белорусской «демократуре», дабы вернуть Лукашенко в «царство добра» и тем самым «позлить Кремль». Нет повода для грусти и у самого белорусского президента, ведь ему остаются верными 108 из 110 депутатов. К победителям относятся и белорусские избиратели, которых по версии Der Standard на избирательные участки заманивали при помощи дешевого алкоголя. По мнению газеты, картину портит только один момент — зафиксированная наблюдателями низкая явка. Она говорит о том, что сами-то белорусы не считают себя победителями.

В Подмосковье со своим рогаликом

Газета Wirtschaftsblatt взяла интервью у Петера Аугендоплера, владельца компании Backaldrin, занимающейся производством хлебобулочных и кондитерских ингредиентов и изобретателя «Корншпица» (особого хлебного рогалика с высоким содержанием балластных веществ). «Мы 20 лет на российском рынке. Это хорошая страна с гордым народом и великой хлебной культурой. Мы едва ли не единственное европейское предприятие, которое имеет партнерские представительства во всех 68 российских регионах. Однако девальвация рубля делает наше сырье слишком дорогим», — заявил Аугендоплер. Экономическое издание из Вены подчеркивает, что в отличие от многих других европейских бизнесменов предприниматель из Верхней Австрии не собирается сворачивать деловую активность в России. Наоборот, он строит фабрику в 70 километрах от Москвы и собирается к 2017 году мы инвестировать туда от 5 до 10 млн евро. Свое мнение у Аугендоплера имеется и по поводу сдерживания России: «Санкции — это безвыигрышная ситуация, санкции были введены под нажимом американцев. Евросоюз за свой счет обслуживает чужие интересы. Германия и Австрия главные проигравшие. Немцы потеряли 50 процентов экспорта в Россию, Австрийцы около 40 процентов. Россияне тоже проиграли. Это никому не идет на пользу. В ЕС фермеры борются с перепроизводством молока и низкими ценами. России нужно это молоко, но она его не получает. Австрийское правительство поддерживает санкции из солидарности с ЕС, вместо того чтобы заботиться об интересах австрийцев».

Наш ответ Трампу

Название «Либерально-демократическая партия России» не следует понимать дословно, полагает Wiener Zeitung. По мнению венского издания, Владимир Жириновский на самом деле придерживается популистского, ультранационалистического и расистского курса. Румыния? Оккупирована итальянскими цыганами. Мировая экономика? Во власти евреев. Задолго до Дональда Трампа с его идей построить забор на границе с Мексикой лидер ЛДПР предлагал перегородить Северный Кавказ забором, чтобы защитить Россию от мусульман. Газета также напоминает, что в зависимости от внешнеполитической конъюнктуры Жириновский грозит стереть в ядерную пыль то Вашингтон, то Стамбул, то Берлин. «Но кто такой Жириновский: политический клоун, неофашист или русский Дональд Трамп?», — вопрошает газета. По мнению Яна Матти Дольбаума из Центра по изучению Восточной Европы при Университете Бремена, Владимир Вольфович скорее «правый буфер Путина» — общественное недовольство канализируется в партии, которая на деле вообще не занимается оппозиционной деятельностью. По оценке Wiener Zeitung, Жириновский — скандалист, но он верен Кремлю, который, в свою очередь, покрывает политика. И если противников Путина заваливают судебными процессами, доносами или очерняют в СМИ, то скандалы Жириновского остаются без юридических последствий.