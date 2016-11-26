



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эльвира Набиуллина вооружена

На прошлой неделе газеты Альпийской республики уделили свое внимание ряду сюжетов, связанных с Россией и постсоветским пространством. Австрийские журналисты отметили успехи российского банковского сектора по борьбе с кризисом, намерение российского правительства отсудить водочный бренд, нарисовали картину российской киберугрозы, а также рассказали о новых приключениях Аслана «Джако» Гагиева и конференции по керамике в Новом Иерусалиме.

«Большой чистке» Набиуллиной наступит конец

По мнению газеты Der Standard, для российской финансовой отрасли закончились голодные годы. По оценке главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, банковский сектор страны в этом году получит прибыль в 900 млрд рублей, в то время как в прошлом году этот показатель составил 192 млрд рублей, в 2014-м — 589 млрд. Причиной такой динамики газета считает введенные два года назад антироссийские санкции, особенно сильно затронувшие финансовый сектор. В этой связи показатели текущего года должны стать свидетельством адаптации российских банков к конъюнктурным ограничениям. Издание также отмечает, что российская дочка Raiffeisenbank, несмотря на падение собственных активов на 20%, остается одним из крупнейших частных банков в стране. За первые три квартала текущего года она получила прибыль 20 миллиардов рублей, однако остальные российские частные банки в своем большинстве чувствуют себя значительно хуже. Немаловажно, что почти в еженедельном ритме Центробанк отзывает лицензию у какого-нибудь банка. С момента вступления в должность председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в 2013 году был закрыт 291 банк, большинство из них — за подделку отчетности. Газета отмечает, что Центробанк дает понять о близящемся конце «большой чистки» в банковском секторе. «Цель, которую мы ставим, — консультативный, а не карательный надзор», — такое заявление сделал зампред Центробанка Дмитрий Тулин.

Европа напугана российской цифровой агрессией

Владимир Путин играет в опасную игру, в ходе которой он пытается навредить противникам фальсифицированными сведениями, а также представить свои действия, такие как бомбардировки Сирии, в лучшем свете, чем они есть, пишет либеральная Wiener Zeitung. Газета утверждает, что во время выборов в США российские хакеры взламывали почту Хиллари Клинтон и компьютеры Демократической партии. Российская цифровая агрессия грозит и Германии в связи с выборами 2017 года. По мнению журналистов из Вены, прецедент уже имеется: в предыдущие два года были зарегистрированы хакерские нападения на офисы Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии. Своею поддержкой крайне правых и праворадикальных политиков Россия сеет раздор в Европе. Расчет Путина прост: при расколотом Евросоюзе он может диктовать цену на энергоносители и не бояться ответа на агрессию на Востоке. Присутствие Трампа в Белом доме означает ослабление НАТО, и Россия будет задавать тон в Европе. В этой связи Wiener Zeitung поддерживает резолюцию Европарламента по российским СМИ. Ведь публичные протесты западных правительств до сих пор звучали довольно сдержанно, теперь это должно измениться. Западные правительства при этом могут надеяться на понимание населения, ведь в европейских странах живет лишь немного тех, кто хотел бы жить в системе, похожей на российскую.

Путин национализирует водку?

Российский президент Владимир Путин хочет вернуть «свою» водку назад, а точнее права на товарный знак водки «Столичная», сообщает газета Die Presse. Таким образом, пребывающий на данный момент в частной собственности бренд должен вновь перейти под крыло государства и работать на пополнение казны. Журналисты из Вены отмечают, что Москва подала соответствующие иски во многих странах, в большинстве случаев безрезультатно. Однако в 2015 году суд в Роттердаме вынес решение в пользу Кремля, на что российский водочный король Юрий Шефлер подал апелляцию, решение по которой должно быть оглашено в ближайшие дни. Как известно, сорокадевятилетний бизнесмен приобрел свою водочную империю в 1990 году во время президентства Бориса Ельцина, построил международную империю под названием Spirits International и стал миллиардером; сегодня «Столичная» продается в 150 странах, а объем производства напитка составляет около 30 миллионов бутылок. По мнению газеты, в случае победы Кремля создастся прецедент, который может стать началом новой волны исков против Spirits International.

Джако не осужденный

Земельный суд Вены по уголовным делам в третий раз удовлетворил требование российских властей об экстрадиции Аслана Гагиева, известного по кличке Джако, сообщает газета Kurier. Гагиев — один из самых разыскиваемых российских преступников. Его криминальная организация с центром в Северной Осетии, по данным СМИ, совершила до 60 заказных убийств. Сам Гагиев обвиняется в убийстве как минимум шести человек и других преступлениях. В январе 2015 года главарь банды был пойман в Австрии и спустя год освобожден из-под ареста по прошествии максимального срока заключения перед экстрадицией. С помощью лучших адвокатов страны Джако оспаривает не только обвинения в свой адрес, но и требования России о его выдаче. Свою уже очередную апелляцию Гагиев мотивирует тем, что на Родине ему грозят не соответствующие правам человека условия заключения, в том числе пытки и смертная казнь. «Тамошние условия заключения противоречат правам человека, а соответствующие гарантии в России не соблюдаются, — заявляет адвокат преступника Рудольф Майер. — В России отсутствует разделение властей; на практике выполняется то, чего требует политика».

Тирольское эхо в Новом Иерусалиме