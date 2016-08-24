



Валентина Андреева ИА REGNUM «Дывлюсь я на небо та й думку гадаю...»

На прошлой неделе в газетах Альпийской республики российские и постсоветские сюжеты встречались довольно часто. В Вене устрашились объемами финансирования из Москвы западных аналитических центров, поразились дешевизне европейского молока из-за российских санкций и устрашились перспективам украинской ядерной программы.

­Собор — не место для ловли

Ажиотаж вокруг игры Pokemon Go коснулся и православной общины Вены, отмечает новостной портал futurezone.at. Русская православная церковь Московского Патриархата обратилась с официальной жалобой к разработчику Niantic Labs, требуя незамедлительно удалить «центр покемонов» из собора святителя Николая Чудотворца. Причиной недовольства священнослужителей стало появление в алтарном помещении «сатанистского» покемона с именем «Raa666». Интернет-издание отмечает, что православные батюшки не совсем понимают механизм популярной игры: по всей видимости, речь идет либо об игроке с таким именем, либо о покемоне, переименованном игроком.

Офшорные спонсоры «Единой России»

Всего несколько дней назад суд постановил ликвидировать ассоциацию «Голос» за нарушение закона «Об иностранных агентах», пишет Der Standard. В ответ, как полагает газета из Вены, организация представила сенсационную статистику финансирования российских партий, из которой следует, что именно «Единая Россия», протащившая через парламент закон об НКО, сама получает часть своих пожертвований от иностранных спонсоров. В пример приводится Магнитогорский металлургический комбинат, который пожертвовал 30 млн рублей, при том что 87,2 процента предприятия принадлежит кипрской фирме «Mintha Holding»; другая кипрская компания «Sunflake Ltd.» пожертвовала через свои дочки 17 млн рублей, а зарегистрированная в Швейцарии «EuroChem Group» — 8 млн рублей. Der Standard отмечает, что от партии власти не отстает ее «младшая сестра» — «Справедливая Россия», а также партия «Родина», на счета которых, правда, поступали меньшие суммы. Журналисты из Вены не оставили без внимания и другое обстоятельство из сведений «Голоса»: в общей сложности 80 спонсоров «Единой России» получили гигантские госзаказы, а это треть всех спонсоров, пожертвовавших больше 1 млн рублей.

Мягкая сила руки Кремля

По мнению газеты Wirtschaftsblatt, Россия простерла свои щупальца над Европой, чтобы определять общественное мнение европейцев. Иными словами, в своей внешней политике Россия уже много лет опирается на «мягкую силу», в ее инструментарии — не только государственные СМИ типа «Russia Today» и «Sputnik News», но и многочисленные НКО и аналитические центры, открыто или неявно управляемые из Москвы. Денежные потоки при этом зачастую скрыты, как и подобает. Экономическое издание из Вены ссылается на доклад Центра европейских исследований Уилфреда Мартенса, согласно которому даже такие авторитетные учреждения как парижский Институт международных и стратегических исследований (IRIS) и Французский институт международных отношений (IFRI) спонсируются «Газпромом», а значит Кремлем. При этом, замечает Wirtschaftsblatt, истинный объем финансирования Москвой некоммерческих организаций выяснить затруднительно, поскольку посредниками зачастую выступают резиденты Кокосовых островов или Островов Питкэрн.

Украина: энергонезависима и очень опасна

Украина планирует в будущем самостоятельно производить топливо для своих АЭС, сообщает газета Salzburger Nachrichten. По словам украинского министра энергетики Игоря Насалика, американская компания Westinghouse и киевские власти «договорились о строительстве завода ядерного топлива на территории Украины». Издание из Зальцбурга отмечает, что Украина уже много лет сотрудничает с Westinghouse, принадлежащей преимущественно японскому концерну Toshiba. При этом все эти годы Россия неизменно предупреждает об опасности использования ядерного топлива из США на реакторах советской конструкции. Через 30 лет после аварии в Чернобыле подобные новости все еще воспринимаются в Австрии с большой тревогой.

Хаос в спортивном мире

«Решение Спортивного арбитражного суда создает хаос в спортивном мире», — под таким заголовком газета Die Presse опубликовала новость о признании незаконной дисквалификации на Олимпиаду трех российских спортсменов с допинговым прошлым: Юлии Ефимовой, Анастасии Карабельщиковой и Ивана Подшивалова. Одновременно с этим суд также указал на неправомерность третьего параграфа решения Международного олимпийского комитета о недопуске к Играм в Рио членов российской сборной, ранее уже понесших наказание за допинг. Суд постановил, что этот параграф нарушает «права спортсменов на естественную справедливость». «А как же разоблачительница Степанова?» — этот вопрос журналисты из Вены оставляют без ответа. Примечательно, что Die Presse и другие органы западной либеральной прессы накануне начавшейся в Бразилии Олимпиады принялись прославлять десятилетиями презиравшиеся ими как «наследие сталинизма» принцип коллективной ответственности и прославление стукачей типа Юлии Степановой и ее супруга. Когда же других осведомителей в российской легкой атлетике не нашлось, всю сборную отстранили от всех соревнований до «изменения культуры».

Достойный ответ каше из топора

В преддверии двухлетней годовщины российских антисанкций Kurier вспоминает нашумевшую историю о горючем твороге из Петербурга. По мнению газеты из Вены, пылающий суррогат является символом плачевного состояния российской молочной промышленности. При этом, удивляется издание, наряду с крахмалом и пальмовым маслом отечественный производитель подмешивает в пищевые продукты даже гипс и мел (на самом деле известку научились добавлять в «молочку» еще при Российской империи). Kurier отмечает, что Россия вынуждена импортировать около четверти потребляемого в стране молока. При этом средняя цена на молоко у российского производителя составляет около 21 рубля за литр — примерно 28 евроцентов, что существенно выше среднеевропейской цены в 23 цента. В этих условиях использование растительных жиров — настоящая находка, позволяющая снизить цену и увеличить прибыль. Впрочем, по мнению газеты, от российского эмбарго страдают и европейские производители молока, потерявшие в лице России крупный рынок сбыта и вынужденные безуспешно бороться с низкими ценами и перепроизводством.