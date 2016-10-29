На прошедшей неделе внимание австрийских СМИ заострялось на ряде принципиальных проблем, затрагивающих тематику России и постсоветских государств. В Вене интересуются, чем обернется голландский референдум по Украине, делают прогнозы на молдавские президентские выборы и подозревают известного местного предпринимателя в лоббировании российских интересов.

Businessnews.kz SWIFT

«Пророссийский» царь Додон — будущее Молдавии?

Клинтон против Трампа в миниатюре — так пишет о президентской гонке в Молдавии газета Der Standard. По мнению журналистов из Вены, параллели между событиями в республике и американской избирательной кампанией очевидны: либеральная Майя Санду противостоит социалисту Игорю Додону. При этом, как и в Америке, главную роль в конфликте играет отношение кандидатов к России: если во внутренней политике оба кандидата обещают конец коррупции, то по вопросам внешней различия велики. Санду агитирует за сближение с Евросоюзом, в то время как Додон выступает в качестве «пророссийского» кандидата. «Крым принадлежит России», — заявил он недавно в интервью. Он уже назвал Москву целью своего первого зарубежного визита на посту президента и пообещал провести референдум по вопросу об евроассоциации республики. Санду, напротив, считает Крым украинским, а Приднестровье — молдавским (Додон тоже считает Приднестровье молдавским — ИА REGNUM ). С Россией, в которой работает огромное количество молдаван, она планирует развивать равноправное партнерство, при этом отношения с ЕС она считает намного более приоритетными. Der Standard отмечает, что по результатам опросов лидирует Додон, при этом второй тур также вполне возможен.

Шуму много, а все без толку

Санкции западных стран против России больше не пугают российского президента, пишет газета Salzburger Nachrichten. По мнению журналистов из Зальцбурга, результаты применения санкций с трудом поддаются количественному анализу. Так, в 2015 году российская экономика хоть и обрушилась на 3,7 процента, но, как отмечают эксперты, по большей части это было обусловлено низкой ценой на нефть и отложенными реформами.

Журналисты из Зальцбурга также отмечают, что главным аргументом противников санкций является то, что с их помощью не удалось заставить Владимира Путина пойти на уступки. При этом свертывания санкций требует главным образом германская экономика. В свою очередь, сторонники санкций настаивают на том, что экономические ограничения заменили собой опасную военную реакцию и, как минимум, притормозили Путина. «Санкционный режим практически не повлиял на объемы европейской торговли, однако вместе с украинским сопротивлением он заставил Россию изменить свою политику на Украине», — газета приводит субъективное мнение украинского посла в Венгрии Любови Непоп. При этом, по мнению Salzburger Nachrichten, ЕС и США сохраняют возможность для усиления санкций. Так, своеобразной «атомной бомбой» эксперты считают возможность отключения России от платежной системы SWIFT.

Долгое эхо голландского референдума

В Евросоюзе назревает новый спор по поводу заключения международного договора: 28 октября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что правительство его страны, возможно, откажется от ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, пишет Wiener Zeitung. Рютте допустил, что это может повлечь за собой значительный вред для ЕС, заверив, однако, что он сам и дальше будет стремиться к нахождению компромисса. Впрочем, по его мнению, пока не наблюдается необходимого прорыва в переговорах, с одной стороны, с оппозицией в парламенте, а также с ЕС и Украиной. Издание отмечает, что на апрельском референдуме 60 процентов голландцев проголосовало против ратификации соглашения, предусматривающего усиление политических, военных и экономических связей между ЕС и Украиной. После этого Рютте потребовал от Еврокомиссии пойти на уступки требованиям нидерландской оппозиции. Тем временем соглашение предварительно вступило в силу в своей политической части, однако его окончательная имплементация зависит от согласия всех членов ЕС. В этой связи Евросоюз, как полагает Wiener Zeitung, рискует «получить новую отложенную партию» — после того как консенсус по торговому соглашению с Канадой был достигнут в самый последний момент.

Лакей капитала = агент Кремля?

Он похож на серого главбуха, однако первое впечатление обманчиво — пишет газета Kurier об известном австрийском топ-менеджере, члене Социал-демократической партии Австрии Вольфганге Руттеншторфере, который входит в наблюдательные советы четырех крупнейших бизнес-гигантов страны. «Властолюбивый и жадный до денег, бессовестный лакей крупного капитала», — подобные эпитеты подобрали недоброжелатели социалиста, число которых существенно увеличилось на фоне новости, что, будучи главой наблюдательного совета компании Telekom Austria, он договорился о жесткой реструктуризации компании с ее крупнейшим акционером, мексиканским холдингом America Movil. Газета отмечает, что настоящее время производственные советы требуют отставки Руттеншторфера, а профсоюз грозит забастовкой; даже министр финансов Австрии Ханс Йорг Шеллинг со своей стороны порекомендовал герою скандала учитывать интересы отечественного предприятия в первую очередь. Помимо тайных сделок с мексиканцами Руттеншторфера упрекают еще и в связях с Москвой. Предметом критики являются его дружеские отношения с Александром Медведевым, заместителем правления «Газпрома». По мнению венской газеты, отношения австрийца с российским газовым гигантом выходят за пределы личных: в настоящее он является членом совета директоров сербского энергетического концерна NIS, контрольный пакет которого также принадлежит «Газпрому». Кроме того, Руттеншторфер состоит в должности председателя совета директоров и владеет 15 процентов акций Amic Energy, купившей у «Лукойла» вторую по величине сеть украинских АЗС. Kurier подчеркивает, что Руттеншторфер отказывается комментировать свои частные инвестиции. Одновременно он заверил журналистов в том, что остается верен своим социал-демократическим взглядам. Настоящего марксиста ничто не способно своротить с избранного пути.

Добропорядочные тирольцы в Москве

Минимизировать ущерб от взаимных санкций — такую цель поставили перед собой участники тирольской делегации, направившейся в Москву и Санкт-Петербург, передает Tiroler Tageszeitung. Возглавили делегацию глава земельного правительства Гюнтер Платтер и президент экономической палаты Тироля Юрген Бодензеер. В интервью газете из Инсбрука Платтер выразил надежду на развитие российско-тирольских двусторонних отношений: «Тироль в одиночку не сможет решить проблему санкций. Но у нас в России старые друзья и знакомые, и мы хотим продолжать деловые отношения с людьми здесь». Несмотря на то, что на местные трассы для горных лыж прошлой зимой не приехало две трети прежних туристов из России, Бодензеер верит в силу экономики: «Мы хотим оживить старые хорошие отношения и предоставить Тиролю особое положение в противовес остальному Евросоюзу. Мы, тирольцы, располагаем большим кредитом доверия и добропорядочности. Да и вообще, экономика объединяет народы!» По итогам встречи в Белом доме с вице-премьером Дмитрием Козаком и министром экономического развития Алексеем Улюкаевым Платтер вновь выразил оптимизм по поводу перспектив сотрудничества: «Число делегатов в этой поездке было впечатляющим и для россиян. Они ощутили, что наши намерения серьезны».