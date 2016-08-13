



Анастасия Лицоева ИА REGNUM Тень Януковича над США

На прошлой неделе австрийские СМИ в своих публикациях на российские и постсоветские сюжеты обратили внимание на проблемы «Турецкого потока» и БРИКС, оценили воздействие кризиса на рабочую силу в Средней Азии и проанализировали причины пророссийских высказываний республиканского кандидата в американские президенты.

Драма миллионов гастарбайтеров

С тех пор как Россию поразил глубокий экономический кризис, он распространяется на соседние государства, отмечает Die Presse. В Средней Азии, по мнению венской газеты, ситуация действительно драматичная. В упадок приходит не только торговля — гораздо хуже то, что Россия изменила свою миграционную политику и в массовом порядке отправляет гастарбайтеров на родину, что усугубляет социальную напряженность в странах региона. Возвращающиеся гастарбайтеры, оставшиеся без работы и недостаточно интегрированные в местное общество, могут стать легкой добычей для исламистских демагогов и вербовщиков террористических организаций. Издание также отмечает, что трудовая миграция в России — явление отнюдь не маргинальное. В конце 2014 года ФМС говорила об 11 млн иностранцев в стране, при этом по нелегальным мигрантам статистика отсутствует. Существенен и вклад гастарбайтеров в экономики среднеазиатских стран: в Таджикистане денежные переводы из России некогда составляли половину ВВП, в Киргизии — треть, а в Узбекистане десятую часть. Впрочем, если российская экономика вернется к росту, что ожидается в 2017 году, возрастет и поток трудовых мигрантов, а в ближайшие 15 лет Россия останется наиболее привлекательным рынком труда для гастарбайтеров из Центральной Азии, отмечает Die Presse, ссылаясь на недавнее исследование «Евразийского банка развития».

Есть ли шанс на деэскалацию?

Российско-украинский конфликт вновь обнаруживает себя в качестве пропагандисткой дуэли, в которой достоверная информация — главный дефицит, а стратегии международной дипломатии, нацеленные на умиротворение, ведут в тупик, отмечает Der Standard, комментируя недавнее обострение ситуации в Крыму. По мнению газеты из Вены, в непростой сложившейся ситуации остается лишь основная формула внешней политики: следует держать открытыми каналы переговоров. Владимир Путин, напротив, закрыл одну дверь, объявив запланированную встречу в нормандском формате «бессмысленной» и утвердив «дополнительные меры безопасности» на полуострове. В этой ситуации главным требованием момента является все-таки деэскалация, но значительных перемен, ведущих к урегулированию кризиса, ждать не стоит. Значение постепенной реализации минских договоренностей, несмотря на обострение ситуации в Крыму, не снято с повестки дня. Даже замороженный конфликт, который в сложившейся ситуации видится многим лучшим из возможных вариантов, как полагает DerStandard, в долгосрочной перспективе опасен для всех его сторон.

Жив ли «Турецкий поток»?

После растянувшегося на много месяцев периода конфликта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова называет Владимира Путина «дорогим другом» и намерен вывести двусторонние отношения на докризисный уровень, сообщает Wiener Zeitung. В этой связи проект газопровода, который уже успели похоронить, снова становится актуальным. Однако несмотря на то, что Россия как и прежде хотела бы видеть Турцию в числе стран-транзитеров своего газа, на данный момент реалистичным представляется лишь «минимальная версия» «Турецкого потока», считает Герхард Манготт из Инсбрукского университета. Речь идет о прямом газопроводе из России в Турцию с рабочим объемом в 16 миллиардов кубометров в год, которые предназначены для внутреннего потребления Турции. Газопровод может стать дополнением к уже имеющемуся «Голубому потоку», также напрямую связывающему две страны. В этом смысле, как отмечает издание из Вены, «Турецкий поток» претендует заменить Трансбалканский трубопровод, по которому оставшаяся часть российского газа поступает в Турцию на данный момент.

Дональдова симпатия к Москве

Политические позиции Трампа в большинстве случаев характеризуются их противоположностью доктрине Обамы, отмечает Wirtschaftsblatt. Однако в случае российской темы он в ключевых моментах расходится с позицией своей партии и предыдущих кандидатов республиканцев на выборах 2012 и 2008 годов, Митта Ромни и Джона Маккейна, помещавших Путина на самый верх списка врагов Америки. При этом, отмечает экономическое издание из Вены, украинский конфликт был до недавних пор одной из немногих внешнеполитических тем, по поводу которых сложилось что-то вроде межпартийного консенсуса. Однако на национальном съезде в Кливленде сторонники Трампа настояли на смягчении соответствующего пассажа в программе республиканцев, в которой теперь отсутствует речь о поставках оружия Киеву, а сам Трамп рассматривает украинский конфликт в качестве проблемы европейцев, а не Америки. Газета называет и конкретные имена ответственных за российскую тематику в повестке Трампа. Во-первых, это Картер Пейдж, советник миллиардера по внешнеполитическим вопросам, который в течении трех лет работал в Москве для банка Merrill Lynch и успел за это время войти в контакт с «Газпромом». Другой советник кандидата от республиканцев — Майкл Флинн, экс-глава Разведывательного управления министерства обороны США, частый гость на «Russia Today», призывающий в эфире к более тесному сотрудничеству США с Россией в борьбе с международным терроризмом. Однако определяющую роль в российской тематике Трампа приписывают главе избирательного штаба Полу Манафорту, поработавшему политтехнологом у Виктора Януковича. Впрочем, Трамп доброжелательно высказывался о России еще до того, как трудоустроил у себя Манафорта, резюмирует Wirtschaftsblatt.

Что не так с БРИКС?

Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка считались главными локомотивами роста мировой экономики, но теперь некоторые из них сами переживают кризис, отмечает газета Salzburger Nachrichten. При этом Россия в настоящее время испытывает проблемы, структурно схожие с бразильскими: сфокусировавшись на нефти и газе, она стала еще более зависимой от цен на сырье. Положение усугубляют экономические санкции и высокая инфляция, ослабившая покупательную способность населения. Однако немного выросшая цена на нефть включила свет в конце тоннеля. После падения ВВП на 3,7 процента в прошлом году возможен переход к росту, который по прогнозам МВФ по итогам текущего года составит около одного процента, а в 2017 году — целых 1,2 процента. Газета из Зальцбурга также отмечает, что в начале этой недели российский Центробанк объявил об окончании полуторалетней рецессии. И все-таки, по мнению издания, в долгосрочной перспективе впереди все равно окажется БРИКС, хотя бы по причине высокой численности населения. По прогнозу экспертов банка BNP Paribas, к 2050 году группа существенно укрепит свои позиции в мировом рейтинге экономик.