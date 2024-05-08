Мария Орлова
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Последние публикации
От кражи денег до переезда в Подмосковье. Приключения американцев в России
В начале мая во Владивостоке полиция задержала американского солдата — морского пехотинца Гордона Блэка. Он прилетел в Россию к любимой женщине, но общение явно не задалось. 32-летняя Александра Ващук обвинила Блэка в избиении и краже у неё 200 тысяч рублей, хотя до этого выложила видео из своей...
8 мая 2024
Босс — не настоящий. Мошенники обманывают россиян «письмами от начальства»
В пятницу, 26 апреля, профессор МГУ Георгий Алексеевич Я. во время лекции получил в телеграм сообщение от учёного секретаря МГУ Ольги Владимировны Раевской: «Здравствуйте, Георгий Алексеевич». Аккаунт выглядел реалистично: фамилия, имя-отчество, фотография. МГУ — это целое государство, и с Ольгой...
5 мая 2024
«Легко со мной не бывает»: почему экс-кандидат в депутаты убил жену
Утром 20 апреля Евгений Никольский приехал в село Емельяново, что под Тверью, и отправился в парк, где его жена Екатерина гуляла с их 11-месячной дочерью. Евгений подошёл к супруге и ударил ножом в горло. Поступок мужчины не был спонтанным. Он специально ехал в Емельяново из Твери на маршрутном...
23 апреля 2024
«Мангусты», кошки и вечный ремонт: как спастись от неадекватных соседей
Жительница Твери Вера Т. тридцать лет жила дверь в дверь с пожилой интеллигентной женщиной, у которой был один большой недостаток — слишком любила животных, тащила к себе в дом кошек и собак, однако должного ухода им обеспечить не могла. Вера пыталась продать квартиру и переехать, но потенциальных...
20 апреля 2024
«Древнее Киево-Печерской лавры». Исторические находки в Тверской области
В конце марта в городе Торжок Тверской области побывал президент России Владимир Путин. Это была его первая поездка после президентских выборов 17 марта. Показательно, что для визита выбран именно этот древний русский город, находящийся между Москвой и Санкт-Петербургом. Культурно-историческая...
19 апреля 2024
«Работать от зари до зари». Как в сельской глубинке сохраняют производство
Елена Спаденюк, председатель кооператива, каждое утро встаёт в пять часов — в шесть она уже на ферме. Каждую корову из шестисот голов дойного стада она знает, как сама говорит, «в лицо». Надо проверить, как идёт утренняя дойка. Затем зайти в «детский сад», дворы, где сейчас подрастают телята...
12 апреля 2024
«Я закончу всё». 22-летняя девушка из Волгограда оставила записку и исчезла
3 апреля в Волгограде начались поиски 22-летней Анастасии Барган. Последнее фото девушки в ее соцсетях снято у железной дороги, еще на одной фотографии — написанная от руки страшная по содержанию записка, очень похожая на предсмертную. «Мне жаль, что я не справилась со своей болезнью. По своей вине...
10 апреля 2024
Некому работать. В российских регионах критически не хватает рабочей силы
Два раза в неделю Татьяна, врач — терапевт-кардиолог из Твери, садится на скоростную электричку «Ласточка» отправлением в 06:04. Первые два вагона этой электрички — «медицинские», в них тверские врачи и средний медицинский персонал едут на работу. Здесь все друг друга знают, нового человека...
4 апреля 2024