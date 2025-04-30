Заира Умалатова из Каспийска напряженно ожидает мужа Заура с СВО: он там с первых дней боевых действий.

Иван Шилов ИА Регнум

— Он награжден орденом Мужества. Нашу семью поставили в очередь на получение земельного участка, а потом сняли — говорят, что не положен он моему мужу. Говорят, что либо «когда всё закончится», либо «если его не станет», так и сказали. Надо ждать, что он погибнет? — в разговоре с ИА Регнум женщина плакала.

Землю, как надеялась Заира, могли быть дать в Кемпинге — это микрорайон Каспийска, где так называемые элитные многоэтажки соседствуют с частной застройкой. В прошлом году около полутора десятка ветеранских семей уже получили там участки. Для Заиры, Заура и их маленькой дочки эта возможность — едва ли не единственный шанс построить свой дом в черте города, где средняя цена участка в шесть соток начинается от нескольких миллионов рублей. Пока же они с дочкой снимают квартиру за немалые для Каспийска 25 тысяч рублей в месяц.

Выделение земельных участков новой категории льготников — семьям героев СВО — проходит непросто. Ничьей злой воли здесь, кажется, нет — проблемы дагестанского распределения типичны для всех или почти всех регионов.

В Дагестане земля вроде бы есть, но хорошей земли с дорогами и коммуникациями мало. К тому же землю льготнику положено дать не абы где, а в пределах своего округа. Чем крупнее город, тем, понятное дело, дефицитнее и дороже земля в нем и тем сложнее рассчитывать на участок — во всяком случае, прямо сейчас.

Медалистов не взяли

Нет, ребята, я не гордый.

Не загадывая вдаль,

Так скажу: зачем мне орден?

Я согласен на медаль.

Применительно к выделению земли благородная непритязательность Василия Теркина не сгодится: бесплатные участки земли в регионах выдают не всем участникам, а исключительно орденоносным, а также Героям России. Так везде.

Правда, среди губернаторского корпуса встречаются и «согласные на медаль»: например, вологодский Георгий Филимонов и курский Александр Хинштейн издают специальные региональные законы для получения земли кавалерами некоторых боевых медалей.

Но в Дагестане такого пока нет и ветеран СВО Джамалудин Амирханов из Новолакского района, вдовец и отец двоих детей, не может добиться выделения участка. Его медаль «За доблесть» II степени — не основание для получения земли в собственность. Как, к сожалению, нет оснований и у Заиры Умалатовой требовать участок сейчас — по закону РД претендент должен быть зарегистрирован на момент завершения своего участия в СВО в соответствующем округе Дагестана, а служба Заура еще не завершена. Но сколько придется ждать после демобилизации?

Несколько сотен участков ветеранам СВО уже выделены. Тяжелее всего дело идет в столичном округе. Как рассказали ИА Регнум в министерстве имущественных и земельных отношений республики Дагестан, сейчас формируются документы на 633 участка для участников СВО. В Махачкалинском городском округе сформирован земельный участок в поселке Шамхал-Термен общей площадью 57 га. Ветераны СВО получат там землю после того, как участок обеспечат коммунальной и инженерной инфраструктурой. Но когда это будет — точно не знает никто.

Рядом, в том же поселке, выделены 782 земельных участка для многодетных семей, из которых 767 — земли под ИЖС, 15 — под социальные объекты. И эти участки тоже не готовы к эксплуатации из-за отсутствия инженерной и социальной инфраструктуры (электричество, вода, газ, дороги, школы и др.). Оценочная стоимость только инженерного обустройства превышает 590 млн рублей.

Стоимость 6 соток в самом поселке Шамхал-Термен, входящем в городской округ Махачкала, — примерно 2,5 млн. Кажется, есть ради чего терпеть? Впрочем, многодетные терпят, ждут, надеются и не теряют отчаяния на десять лет дольше, чем ветераны СВО — с 2012 года, когда вышло Распоряжение Правительства РФ N 1119-р «О комплексе мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей».

Под сенью зоны

В середине апреля в Общественной палате Республики Дагестан прошли слушания, посвящённые вопросам обеспечения многодетных семей земельными участками в округе Махачкала. Инициатором мероприятия стал многодетный отец Мурад Гаджиев.

Гаджиев рассказал ИА Регнум, что подал заявление на участок в 2012 г. Ответ о постановке на учет пришел через год и десять месяцев. В очереди он был 209-м — и с тех пор, по его словам, она не двигается. Несколько раз Мурад подавал в суд на администрацию Махачкалы, но безуспешно.

В 2023 году в суд на администрацию, не предоставляющую участки многодетным семьям, подала иск уже прокуратура Дагестана. Иск прокуратуры был удовлетворен, но Мурад земли так и не получил. В самом начале, в 2012 году, многодетных семей, имеющих право на участки, было 8 тысяч только в Махачкале. Сейчас их уже 16 тысяч. И к ним начали прибавляться семьи участников СВО.

— Учет военнослужащих-претендентов ведется отдельно от других категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земли, — пояснила начальник управления правового обеспечения и претензионно-исковой работы министерства по земельным и имущественным отношениям республики Дагестан Мадина Абакарова.

Да, это разные очереди. Но, похоже, проблемы с коммуникациями и дорогами их ждут одинаковые.

Мурад Гаджиев грустно усмехается:

— Участки выделили прямо рядом с колонией строгого режима. Как там растить детей?

При этом в Дагестане, в отличие от многих других регионов, не предусмотрены компенсационные выплаты многодетным семьям взамен земельных участков, хотя такая возможность указана в федеральном законодательстве.

Алибек Алиев — тоже в списке нуждающихся в земельном участке. Он тоже не знает, когда станет обладателем своей земли.

— У меня дома семь человек. Но за все девять лет работы на госслужбе мне никто до сих пор не дал ответ.

Сейчас сформирована рабочая группа, в состав которой вошли представители Общественной палаты Республики Дагестан и эксперты для дальнейшей проработки проблемы. Мурад Гаджиев, работающий в ОП, вошел в эту рабочую группу. Он надеется, что удастся наладить общественный контроль за выделением участков под строительство.

Такой контроль, конечно, сделает ситуацию более прозрачной, но не решит всего комплекса проблем — и вряд ли ускорит строительство дорог, водопровода и электросетей. Не случится ли так, что и героям СВО придется запастись тем же многолетним долготерпением, с которым многодетные дагестанцы ждут своей земли?

Воины и родители не должны думать об изысках межбюджетных отношений, специфике водоотвода, закупочных ценах на щебень или электростолбы для проулков, их дело — получить гарантированную законом землю как первооснову той жизни, которую они уже заслужили.