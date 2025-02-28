Жительница Заволжского района Твери Наталья уже несколько лет пытается найти хозяина заброшенного участка перед окнами её дома. Кто-то неизвестный купил его ещё в 90-е, попытался построить там баню, но вскоре выяснилось, что коттедж поставить не получится — участок находится в зоне отчуждения канализационного коллектора. В итоге землю просто забросили.

Иван Шилов ИА Регнум

Участок зарос сорным ивняком, закрывающим Наталье солнце. А недавно там прорвало канализационный коллектор. Несмотря на то, что речь идёт о городской инфраструктуре, в администрации Твери отвечают, что не имеют права производить работы на частной территории.

В результате женщина не может открыть форточку — с соседнего участка воняет канализацией. А недостроенная деревянная баня уже скрылась за зарослями высотой метров пять, Горзеленхоз Твери не может их ликвидировать — опять же, частная собственность неприкосновенна.

С 1 марта из ситуации, в которой оказалась жительница Твери, наметится выход. В этот день в России вступит в силу закон 307-ФЗ, позволяющий штрафовать владельцев за неосвоенные земельные участки, а также изымать их.

«В законе предусмотрено, что под освоением понимается приведение земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению и в соответствии с разрешенным использованием», — поясняет руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Человеку даётся три года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию (очистить от мусора, осушить, выровнять рельеф и т.д.). Только после истечения трёх лет, предназначенных для освоения земли, собственник начинает её использовать по назначению: строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения и т.д. Также с этого момента собственник несёт ответственность за неиспользование земельного участка, и контрольные (надзорные) органы могут зафиксировать нарушения.

«Участки, которые купят, подарят и т.д. после 1 марта 2025 года, нужно будет начинать осваивать с момента приобретения прав на них. По тем участкам, которые уже в собственности, срок будет исчисляться с 1 марта 2025 года», — добавил Скуфинский.

Больше всего давно и основательно заброшенных участков расположено в дачных кооперативах. В 70–80 годах дачные участки работникам советских предприятий часто давали в относительно непривлекательной местности — на болотах, вдали от рек и озёр. Хозяева дач умирали, а их дети и внуки, поняв, что дорого родительскую дачу не продать, просто забывали о ней.

С такой заброшенной территории на участки соседей, которые продолжают возделывать свои шесть соток, лезет борщевик. Бывает, что в полуразрушенных домах и сараях начинается пожар, и в нынешнюю весеннюю сушь пламя такого пожара может быстро спалить целое СНТ.

Но и для областных центров проблема заброшенной недвижимости очень актуальна.

«Думаю, закон об изъятии земельных участков нацелен на тех, кто в 90-е даром или за бесценок набрали недвижимости и земли, а потом десятилетиями ничего с ней не делают, — рассказывает ИА Регнум риелтор Наталья Шипилова. — Я работала с такими клиентами: у них список принадлежащих им объектов еле помещается на десяти листах. Там и земли ИЖС (индивидуального жилищного строительства), и «промка» (земли промышленного назначения), и сельскохозяйственные земли. Они платят за свою землю копеечный налог и безуспешно пытаются продать за сумасшедшие деньги».

Часто, продолжает Шипилова, это уже очень пожилые люди — те, кто вошли в эпоху приватизации лет в 55, а сейчас им под 90. Понятно, что они сами развивать свои земли не будут, а новый закон подтолкнёт их снижать цены и продавать участки тем, кто собирается с ними что-то делать.

Собеседница ИА Регнум привела в пример участок с домом после пожара в историческом центре Твери — его уже десять лет продают за 78 миллионов рублей. Если правительство Тверской области, которое сейчас осуществляет земельные полномочия на территории всего региона, сможет через три года изъять этот участок, там можно построить красивый многоквартирный дом.

«Город станет красивее, одной трущобой будет меньше», — уверена Шипилова.

По её словам, подробная база участков есть у Росреестра, и федеральная служба обязана предоставлять данные главам муниципалитетов.

«По закону соседи не могут узнать, кому принадлежит заброшенный участок. Но жаловаться главе муниципального округа на то, что участок не используется, можно и нужно», — подчёркивает риелтор.

Раньше, чтобы изъять неиспользуемый участок, требовалось вмешательство прокуратуры. Теперь достаточно иска от чиновника.

Юрист Валерий Соколов в беседе с ИА Регнум поясняет, что изъять запущенный участок могли и раньше. Нормы об этом в Гражданском кодексе действуют с 1995 года. Сейчас же собственникам даётся дополнительный срок, чтобы привести захламленную или засоренную землю в порядок.

«Пока собственник осваивает участок, его нельзя привлечь к ответственности за нецелевое использование земли, — уточняет Соколов. — Бывает, что человек объективно не может использовать участок по назначению. Например, идут судебные споры с соседями или прокуратурой, наследственные суды. Кстати, есть нюанс: трёхлетний срок может пойти с начала, если продать участок или кому-то его подарить».

Каковы признаки неиспользуемого участка? Глава комитета Совета Федерации по региональной политике, сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко отмечает, что критерием приведения участка в порядок обязательно должны стать работы по расчистке участка от зарослей деревьев, кустарников и сорняков; от мусора и предметов, захламивших территорию, а также от различных отходов производства или потребления.

Если состояние грунта требует его укрепления, такие мероприятия тоже будут отнесены к освоению.

Как сообщается, Росреестр подготовил проект акта правительства РФ «Об установлении перечня мероприятий по освоению земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых земельных участков и огородных земельных участков». В документе перечислены такие действия, как осушение и увлажнение (при необходимости), очистка участков от сорной растительности и отходов.

Второй проект постановления — «Об установлении признаков неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых земельных участков и огородных земельных участков». Он содержит конкретные признаки, которые позволят оценить, осуществляется ли использование земельных участков в соответствии с законом.

Согласно проекту постановления, опубликованному на портале правительства РФ, для земли под ИЖС главным признаком бесхозного участка станет отсутствие фундамента или инженерных сетей. А садовый участок будет считаться неиспользуемым, если на нём не выращивают урожай.

В Росреестре уточняют, что участок будет признан бесхозным, если:

стоящее на участке под ИЖС через пять лет после завершения строительства здание не зарегистрировано в ЕГРН, а в разрешении на строительство не указаны другие сроки;

существующие на участке постройки пять и более лет не используются по прямому назначению;

у существующих на участке построек разрушены или повреждены важные конструктивные элементы (фундамент, стены, крыша) и ремонт не проводится пять и более лет;

участок под огородничество или садоводство на площади от 50% захламлён мусором и вещами, не имеющими отношения к целевому использованию, или на аналогичную площадь зарос бурьяном высотой от 1 метра, а собственник не осуществляет расчистку в течение года и более.

В то же время процедура изъятия будет непростой. Сначала владельцу вынесут предупреждение, во второй раз — оштрафуют на определённый процент от кадастровой стоимости участка: 1,5% для граждан и 5% для юридических лиц, но не меньше 20 тысяч рублей. Если же кадастровая стоимость не установлена, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей.

Если собственник не исполнит предписание в установленный срок, через 30 дней Росреестр передаст данные об этом в местную администрацию. Администрация может обратиться в суд с требованием об изъятии участка. Если суд согласится с требованием, участок изымут, оценят и продадут с торгов. Деньги от продажи должны перечислить собственнику участка.

Важно отметить, что вступающий в силу с 1 марта закон не касается земель сельскохозяйственного назначения — требования по их освоению в определённый срок действуют давно.