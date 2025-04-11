Бесплатные няни на два-три часа в день уже приходят в семьи Владимирской, Волгоградской, Ульяновской областей, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и еще 21 региона России.

Иван Шилов ИА Регнум

8 апреля 2025 года на заседании правительства Тверской области тоже было принято решение о создании такой службы. Её помощь будет доступна семьям участников СВО, многодетным, молодым, студенческим семьям, одиноким родителям. Оставлять под присмотром можно будет только детей до трех лет. Предполагается, что не менее 1,4 тыс. семей в год в Тверской области смогут воспользоваться услугами социальной няни.

Майя Седова, вдова погибшего на СВО бойца, руководит «Комитетом семей воинов Отечества Тверской земли». У нее четверо детей, и она с большой надеждой встретила эту новость.

— Первое время после гибели мужа мне невозможно было даже подумать о себе, — вспоминает Майя в разговоре с ИА Регнум. — Я в первый раз увидела себя в зеркале только через несколько месяцев — и испугалась. Для нашей категории семей няня — это просто спасение. Мамам надо разгрузить голову, постричься или хотя бы поспать — иной раз и на это времени нет.

Одна из подопечных комитета, потерявшая мужа на СВО, тоже растит четверых детей, среди них — беспокойные двойняшки полутора лет. Мама малышей сорвала спину и не может попасть к врачу — детей оставить не с кем. Есть еще мать троих детей, у одного из них аутизм, и мать каждый день возит его в коррекционную школу на другой конец города.

Сложный момент привыкания ребенка к детскому саду, когда малыша приводят в садик на два-три часа, а потом забирают домой, для подобных семей становится сложнопреодолимым: мама одна, папы, который раньше принимал на себя часть забот, нет… С бабушками и дедушками не всем повезло. И получается, что обычная жизнь — оформить документы в МФЦ, сходить к стоматологу, сводить ребенка в поликлинику — превращается в полосу препятствий.

— С няней даже в поликлинику сходить проще, она знает, как отстоять права нашей мамочки в очереди перед кабинетом врача, — говорит Майя Седова.

Два-три часа в день работы социальной няни — это то время, за которое, по мнению Майи, мама может минимально восстановиться или сделать какие-то неотложные дела.

Необходимость службы социальных нянь бесспорна. Дело за тем, как ее организовать. С учетом опыта других регионов в Тверской области было принято решение, что уходом за детьми на территории всех муниципалитетов будут заниматься заслуженные организации, имеющие опыт работы в социальной сфере не менее пятнадцати лет НКО — при поддержке федерального и регионального бюджетов.

К концу апреля завершится конкурсный отбор таких организаций. Информацию о том, как воспользоваться помощью бесплатных социальных нянь, разместят на интернет-площадках регионального минсемьи, портале «Семейный помощник», а также в родительских чатах.

Социальные няни должны быть не моложе двадцати одного года, проживать не менее пятнадцати лет на территории РФ (включая новые регионы), пройти медосмотр, не иметь судимости.

Оксана Азизова, отвечающая за защиту семьи, материнства и детства в отделе социального служения Тверской епархии, рассказала ИА Регнум о своем опыте создания Службы квалифицированных нянь, получившей поддержку Фонда президентских грантов в 2022 году. На объявления в тверских храмах и социальных сетях тогда откликнулись пятнадцать женщин от 40 до 60 лет — разных профессий и судеб и разной степени воцерковленности.

— Конечно, нам было приятнее работать с верующими женщинами. Это не значит, что другие работали бы хуже — но ходящие в церковь няни для нашей программы были понятнее, мы лучше видели их мотивацию, — говорит Оксана Азизова.

Два месяца будущих нянь готовили к работе на базе Тверского педагогического колледжа. А потом они два раза в неделю посещали сорок тверских семей — многодетных и с детьми-инвалидами (подопечные семьи тоже откликнулись на объявления в храмах и соцсетях). Задачей нянь было не просто присматривать за детьми, но еще и организовывать занятия, развивать.

— Для мам это стало большим облегчением, они получили время на себя, свое здоровье, — вспоминает Оксана.

Сейчас опыт создания службы социальных нянь планируется распространить на всю Россию. Об этом заявила 9 апреля вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на расширенной коллегии Минтруда.

Все разговоры о повышении рождаемости, не подкрепленные реальной помощью женщинам, уйдут в пустоту. А няня от государства — очень эффективный способ помочь мамам с детьми, особенно в небольших населенных пунктах. Служба социальных нянь, как показывает практика, дешевле, чем строительство и содержание детского сада. Кстати, и для самих женщин, ставших нянями, это тоже большое подспорье.