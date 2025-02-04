Уроженцу Казани Кириллу Моисеенко 25 лет. За его плечами бои под Клещеевкой и Андреевкой, работа фельдшером штурмовой бригады под шквальным огнём. Парень эвакуировал раненых с первой линии, спас 73 человека. Награждён медалью «За отвагу».

Иван Шилов ИА Регнум

В очередном бою Кирилл получил тяжёлое ранение, восстановление заняло год. В начале февраля он снова отправляется в зону СВО. Мама парня Виктория прислала в редакцию ИА Регнум размышления Кирилла о Родине, которые он написал перед тем, как уехать в зону проведения специальной военной операции.

«Родиной для русского человека, выросшего в нормальной, не обременённой прелестями жизни и не обласканного незаслуженным, а присвоенным денежным состоянием своих родителей в детском возрасте, является монументальное понятие, скорее синонимичное по своему значению слову Мама.

Именно мама, потому что так мы обращаемся к самому важному в своей жизни человеку, когда нам хочется с ним о чём-то поговорить, высказаться или задать вопрос. Мама всегда поможет, всегда подскажет, будет рядом в любых обстоятельствах. Вот только кто будет с мамой, когда ей плохо или тяжело? Ответ очевидный — дети», — пишет Кирилл.

В беседе с ИА Регнум Виктория рассказала, как ей удалось вырастить сына, для которого двумя главными понятиями в жизни стали мама и Родина.

Виктория родила сына в 18 лет. Было тяжело: ребёнка пришлось растить без мужа. Огромную роль сыграла поддержка родителей. Дедушка Виктории был военным, ветераном Великой Отечественной войны, и заложенная прадедом линия воспитания передалась Кириллу через родителей женщины. Они не смогли принять распада Советского Союза, ощущение трагедии воспринял и Кирилл.

Размышляя о Родине, он приходит к выводу:

«В один момент в сознании людей стало существовать две России: та, которая есть, и та, которая вот-вот умрёт, развалившись на обломки и дав возможность заработать тем, кто вовремя уедет за кордон или встанет у распила в тысячах новых княжеств, тихо отдающих национальное достояние дешевле, чем остров Манхэттен, проданный индейцами голландцам за 60 гульденов.

Но Россия, которая есть, почему-то не хотела умирать, каждый раз демонстрируя удивительное желание своего народа жить и делать что-то полезное для мира».

из личного архива героев Виктория и Кирилл Моисеенко

Жизнь Виктории и двух её сыновей (у Кирилла есть брат-первоклассник) сложилась достаточно успешно. Она сумела получить образование и сделать карьеру, работала в финансовой сфере, стала топ-менеджером одного из региональных банков. Кирилл учился в престижном лицее Казани, свободно говорит на английском.

Его друзья — золотая молодёжь одного из крупнейших городов России.

«Со многими вчерашними знакомыми нам оказалось не по пути, общение прервалось, а их самолёты на чужбину не имели обратного билета — малолетние мажоры оставляли страну, которой, по их мнению, ничего не были должны, а заработанные здесь их родителями средства быстро постарались вывести на счета в «цивилизованных странах».

Я же готовил рейдовый рюкзак, знакомился с азами начальной военной подготовки и собирал справки в военкомат», — так описывает Кирилл водораздел, который пролёг между ним и его кругом общения после 24 февраля 2022 года.

На самом же деле пропасть между малолетними мажорами и Кириллом начала обозначаться гораздо раньше. Понимая, как сложно приходится его маме, с 13 лет он начал работать. Виктория вспоминает, как была растрогана, когда сын принес ей первую зарплату — 700 рублей, и попросил отложить эти деньги «на отпуск».

«Я мужчина, я должен тебе помогать», — сказал тогда подросток.

Когда матери удалось отправить его в летний лагерь на Мальту, Кирилл вернулся с убеждением: «В жизни не буду жить за границей, мне нужна только Россия». Начал серьёзно изучать историю, военное дело, штудировал биографии маршалов Победы: Жукова, Рокоссовского.

В 18 лет Кирилл организовал собственный бизнес, параллельно получая высшее экономическое образование. Бизнес был сложным — обслуживание теплосетей. Позже они с матерью, которая решила уйти из финансовой сферы, создали небольшую семейную клинику — там ведут приём врачи-терапевты.

Виктория стала психологом, получила диплом нутрициолога (специалиста по питанию). Сегодня она ведёт бесплатные курсы в «Школе здоровья», рассказывает о важности своевременного чекапа организма, о том, как правильно принимать витамины и БАДы. Большой пласт её работы — реабилитация бойцов СВО с посттравматическим синдромом. Разумеется, тоже бесплатно.

Кирилл не служил срочную в армии — учился очно, к тому же имел проблемы со здоровьем. Поначалу это оказалось препятствием для заключения контракта с Минобороны. В 2023 году они с матерью отправились в Новороссийск, чтобы заключить контракт: мать должна была написать ходатайство, чтобы парня взяли на СВО, поскольку одна воспитывает двоих детей. Но не получилось.

Столкнувшись с отказом, Кирилл засел за учебники по тактической медицине и военной теории. Когда правила заключения контрактов поменялись, он снова пошёл в военкомат. Военного медика, да ещё с управленческим опытом, отправили в 31-ю Ульяновскую десантно-штурмовую бригаду ВДВ.

Фельдшером штурмовой бригады парень участвовал в тяжёлых боях. Ползком пробирался туда, куда не могла дойти медрота. В моменты передышек рассказывал сослуживцам, как делать перевязки, делился знаниями о тактике ведения боя.

А затем, в очередной раз отправившись на позиции, Кирилл получил осколочное ранение от танкового снаряда.

«Мы договорились: если его ранят, он найдёт возможность позвонить мне. И он позвонил, я слышала взрывы совсем рядом», — вспоминает Виктория.

Несколько часов парня не могли эвакуировать с поля боя. После этого мать искала его по госпиталям, ездила в Ростов, где раненых распределяют на дальнейшее лечение. Кирилл долго лежал в госпитале имени Бурденко. В теле остались восемь осколков — удалить их не вышло. Следом были долгие месяцы реабилитации.

Моисеенко признали негодным к продолжению военной службы.

Но Кирилл не сдался. Отправился в Чечню, чтобы вступить в батальон «Ахмат». По словам матери, парень видел, как бойцы батальона проявляли себя на СВО, и решил, что именно там может быть полезен.

Сейчас Кирилл консультирует бойцов по тактической медицине, ведению боя в современных условиях, а также по вопросам экипировки — что и где лучше покупать, отправляясь на СВО.

«Кирилл рассказывал: там, «на передке», нет серого — всё либо чёрное, либо белое. Мужчина может проявиться в критической ситуации с неожиданной стороны. Самая большая печаль — так называемые 500-е, те, кто бегут с поля боя. Но чаще встречаются простые идейные парни, с которыми можно дальше дружить. Там всё прозрачно, чего очень не хватает в мирной жизни», — рассказывает Виктория ИА Регнум.

На вопрос, как она спасается от тревоги за сына, женщина ответила: ей помогает осознание, что воспитала настоящего мужчину. Сама Виктория тоже ездила в зону СВО, отвозила гуманитарную помощь, занималась волонтёрской работой — и собирается продолжать в том же духе.

«Каждому мужчине нужна женщина, которая бы бесконечно в него верила», — говорит собеседница ИА Регнум.

Пока для Кирилла такая женщина — его мать.

«Мама и Родина — две главные женщины в жизни», — пишет Кирилл, завершая размышления о том, как он выбрал путь воина.