7 декабря в торговом центре «Вавилон-92» на северо-востоке Москвы вспыхнул пожар. Пострадали два человека, еще шестьдесят эвакуировали. Причиной возгорания стал взрыв смартфона в сервисном центре по ремонту техники.

ИА Регнум

Травмы получили 28-летний мастер сервиса и 47-летний клиент. Гаджет взорвался прямо в руках хозяина.

Мастер как раз объяснял, что у смартфона испортился экран — протекла матрица, поэтому дешевле купить новый. Сначала телефон вообще не включился, тогда мужчины решили поставить его на зарядку. Подключили к сети, через несколько секунд взорвался блок зарядного устройства, а затем и сам гаджет. Прибывшие пожарные быстро справились с огнём, сейчас телефон и запчасти из сервисного центра исследуют эксперты.

На следующий день, 8 декабря, в городе Воткинске (Удмуртия) из-за загоревшегося смартфона пострадал девятимесячный малыш. Отец укладывал его спать, лежащий рядом гаджет заискрил, прожёг постельное белье — в том числе загорелась одежда на младенце. На опубликованной пресс-службой МЧС фотографии видно, что огонь выжег дыру на штанишках ребенка.

Пожарные приехали одновременно со скорой. Ребёнок получил ожог трёх процентов тела, его отвезли в больницу, оказали медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение. А в начале декабря в городе Бор Нижегородской области телефон загорелся в руках у мальчика в столовой школы. Смартфон начал дымиться, но одноклассник продолжил листать ролики в TikTok. К счастью, гаджет успели вынести на улицу и бросить в снег, где он и взорвался.

Аналогичные истории происходят по всей стране.

В подмосковном Дмитрове телефон загорелся в школьной раздевалке, в руках у игравшей в онлайн-игру девочки. В Нижневартовске гаджет стоял на зарядке и задымился, заискрил — пламя чудом не перекинулось на мебель. В Севастополе новый китайский смартфон взорвался в кармане местного жителя, мужчина получил ожоги второй степени.

А в январе 2024 года в Иркутской области произошёл трагический случай. В руках у 14-летней школьницы гаджет рванул прямо в руках — она заряжала аппарат и играла на нём. Взрыв произошёл, когда девочка хотела отключить блок питания от электросети: случилось короткое замыкание. В результате девочка лишилась кистей рук, получила травмы тела и головы.

Каждый месяц «горят» 10 устройств

Смартфоны стали практически продолжением человеческой личности.

В них всё — от соцсетей и счётчиков калорий до банковских приложений и рабочих созвонов. При этом каждый месяц в России взрывается около 10 смартфонов, приводил накануне данные известный обозреватель техники, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Среди основных причин он назвал некачественные комплектующие и неоригинальные зарядные блоки. При этом даже смартфоны Apple, те самые «айфоны», могут взрываться из-за изношенных аккумуляторов и после ремонтов в неавторизованных сервисных центрах. Лучше всего, отмечал Муртазин, использовать оригинальные комплектующие, а также сразу прекращать пользоваться гаджетом, если заметили признаки неисправности.

«Аккумулятор может взорваться по нескольким причинам. Например, от старости: со временем он перестаёт работать должным образом. Ещё одна частая причина — перегрев смартфона во время зарядки, во время использования в разных играх, приложениях. Либо же заводской брак», — рассказывает ИА Регнум руководитель сервисного центра по ремонту технику Михаил Виноградов.

По его словам, современная промышленность позволяет делать даже бюджетные смартфоны производительными и очень мощными, но в ущерб надёжности. Гаджет может «потянуть» игру, но ненадолго. В свою очередь, многие подростки хотят играть в требующие большой производительности игры по несколько часов.

В случае, если батарея часто перегревается, она выходит из строя, раздувается и в лучшем случае перестаёт работать. Вредно также слишком долго заряжать телефон — например, оставлять его на ночь.

Кроме того, смартфоны воспламеняются из-за деформации корпуса: если устройство упало, батарея помялась или подверглась жесткому внешнему воздействию. Подобный случай произошёл в Бразилии, где телефон фактически спас жизнь владельцу. На работника ранчо напал ягуар, прокусив лежащий в кармане мужчины смартфон. От этого аккумулятор взорвался, испуганный ягуар бросился прочь.

Но это лишь исключение из правила, что проблемы с аккумулятором — беда для владельца гаджета.

Запчасти из-за рубежа

При ремонте техники не стоит гоняться за дешевизной, говорит Михаил Виноградов, иначе можно нарваться на серьёзные проблемы. Из-за санкций с покупкой оригинальных запчастей возникли трудности, плюс комплектующие ощутимо подорожали из-за снижения курса рубля.

Для сервисов, отмечает собеседник ИА Регнум, отдельным навыком стало умелое управление запасом комплектующих: необходимо предугадать, что и когда понадобится, заказывать новые поставки с учётом реального спроса.

Говоря об аккумуляторах в смартфонах, Виноградов поясняет, что в основном там используются литийионные аккумуляторы, поскольку они лёгкие и долго служат. В то же время такие батареи реагируют на резкие перепады температур, также у них ограниченное количество циклов зарядки.

«Между катодом и анодом есть тонкий полиэтиленовый барьер. При нагревании барьер может повредиться, тогда материалы в батарее начнут разлагаться, выделяя большое количество тепла. За секунды аккумулятор может нагреться до 600°. Тогда в батарее выделяются газы, они повышают давление внутри аккумулятора и он загорается», — так эксперт описывает причину взрывов телефонов.

В свою очередь, производители делают свои устройства безопаснее: используют системы охлаждения, которые не дают телефону перегреться, встраивают в гаджет маленький вентилятор, который охлаждает процессор. Смартфоны снабжают температурными датчиками, которые снижают мощность заряда при перегреве телефона.

Правила безопасности

Однако в любом случае при эксплуатации телефона нужно помнить нехитрые правила, которые, возможно, спасут вашу жизнь.

Во-первых, не заряжать смартфон в постели — он может попасть под подушку или одеяло, на него можно лечь во сне. Тогда аппарат перегреется, корпус деформируется и риск, что он загорится, станет выше.

Во-вторых, если телефон зарядился до 100%, его нужно отключить от сети.

В-третьих, следует следить за состоянием батареи — в настройках или через специальные приложения можно посмотреть износ аккумулятора. Если гаджет сигнализирует, что батарея износилась, нужно отнести его в сервисный центр.

А если аппарат всё же загорелся, нужно по возможности не паниковать и быстро действовать. Лучше всего засыпать его снегом, песком, землёй или стиральный порошком, после чего накрыть противопожарным полотном. Если тушить нечем, следует убрать от смартфона все горючие материалы, чтобы не начался пожар.

«Если смартфон дымит или загорелся, ни в коем случае не вдыхайте испускаемый дым. Прикройте рот и нос или задержите дыхание», — советуют спасатели.