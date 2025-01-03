В Улан-Удэ в первый день нового года экстренно провели операцию ребенку, который катался на тюбинге, называемом в народе «ватрушкой», и врезался в столб. В Петербурге 1 января утром за помощью к медикам обратилась 22-летняя девушка. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ссадины лица и прочие ушибы. В новогоднюю ночь она съезжала с горки и упала с ватрушки.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В Москве 50-летний мужчина, отмечавший наступление нового года, тоже чуть не погиб из-за ватрушки. Он провалился под лед, потому что тюбинг стал неуправляемым и понесся к полынье. Мужчина попытался удержаться, хватаясь за льдину. Спасатели, прибывшие по вызову случайных прохожих, сумели извлечь его из воды. С травмой головы и кровотечением его доставили в больницу.

В Костромской области вечером 1 января 16-летняя девушка получила травмы во время катания на надувной «ватрушке», прицепленной тросом к автомобилю, за рулем которого находился 18-летний молодой человек.

Чуть ранее, в декабре по сети разошлось видео смертельного столкновения тюбинга с легковушкой в Красноярске. 17-летняя девушка погибла, ее 20-летняя подруга оказалась в больнице в тяжелом состоянии.

Девушки решили покататься на тюбинге, который был привязан к автомобилю. «Ватрушку» занесло на повороте, она вылетела на полосу встречного движения и ударилась о проезжающий автомобиль. И хотя скорость была невелика, этого хватило для трагедии.

Водитель машины, к которой была привязана роковая «ватрушка», задержан, заведено уголовное дело, решается вопрос об аресте. Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

В Барнауле 30 декабря два 17-летних юноши тоже получили травмы при катании на тюбинге, прицепленном к автомобилю. Их друг-ровесник, севший без прав за руль, влетел в дерево.

А вот похожие печальные с прошлых новогодних праздников. В Петербурге пятилетний мальчик и его девятилетняя сестра врезались на тюбингах друг в друга. Оба попали в больницу, причем младший — в реанимацию. Похожая история произошла в Тверской области: в больнице оказались сразу трое.

В январе 2024 года водитель внедорожника возил по улицам подмосковного города Мытищи цепь из «ватрушек», на которых в общей сложности находились более десятка детей. Нарушителя нашли и привлекли к административной ответственности. Однако в соцсетях было немало комментариев вроде «а что такого он сделал, просто детей порадовал».

В прошлом году травматологи сообщали, что с тюбингами связано 20% всех детских травм, полученных зимой.

Опаснее других

Вообще, тюбинг (от англ. tube — труба) — это процесс катания, а сами надувные сани корректнее называть тюбами. Но в народе прижилось название «тюбинг», или «ватрушка».

В былые времена вместо тюбингов дети катались на автомобильных камерах. Сейчас это развлечение окультурили, хотя основа, по сути, такая же. Чехол современной камеры состоит из двух частей: верха и дна. Верх изготавливают из водонепроницаемой ткани, дно — из прочной и устойчивой к механическому воздействию. Сверху на тюбинге закреплены две ручки, швы обычно делают армированными нитями.

В широкое употребление в России тюбинги, появившиеся в Шотландии еще в XIX веке, вошли в последние лет двадцать. И до сих пор многие родители еще не осознали их опасность: для поколения, катавшегося с горок на картонках, надувная «ватрушка» кажется верхом комфорта. Но это не так.

На самом деле тюбинг опаснее ледянок и снегокатов, так как способен развивать скорость, сравнимую со сноубордом или горными лыжами. «Ватрушка» совершенно неуправляема, её закручивает во время движения, возможность тормозить отсутствует. Именно поэтому она постоянно переворачивается, врезается во все препятствия, а подпрыгнув, может и вылететь за пределы трассы.

Леонид Рассказов, детский врач ортопед-травматолог с более чем 50-летним стажем, рассказал ИА Регнум, что с появлением в России тюбингов в зимние новогодние праздники работы для его отделения в Тверской детской областной больнице сильно прибавилось.

— Каждые выходные с травмами от катания на тюбингах к нам поступают как минимум несколько человек. Чаще всего привозят тех, кто получил переломы позвоночника. Тут даже не обязательно врезаться во что-то. Резкое неловкое движение — и всё.

Восстановление после такой травмы у взрослых занимает годы. Повезет, если это будет лишь пара месяцев постельного режима. У детей косточки гибче. И часто, когда дети после катания на горке жалуются на боли в спине, родители даже не обращаются к врачам. Бывает, что детские переломы позвоночника мы диагностируем, когда у подростка появляются другие серьезные проблемы со здоровьем спины, которые потом остаются с ними на всю жизнь.

Заведующая отделением офтальмологии СПбГПМУ Наталия Садовникова рассказала, что существует травма, которую сложно распознать. Если ехать с горы на «ватрушке» вниз лицом, можно получить перелом глазницы, повреждение зрительного яблока и нерва. После таких повреждений глаза трудно поднять наверх, а предметы начинают двоиться. Маленькие дети могут и не пожаловаться родителям, а врачи из-за этого упустят важное для хирургического вмешательства время.

По словам Леонида Рассказова, часто человек подпрыгивает на кочке или слетает с тюбинга. При этом повреждается копчик и нижние отделы позвоночника. А наткнувшись на снежный накат в конце трассы, сделанный для торможения, из-за резкого сгибания и разгибания можно получить травму шейного отдела.

Минимизируем риски

Разрешённый возраст катания на тюбинге для детей — с шести-семи лет. Не надо сажать их с собой: на скорости ребенка невозможно удержать, зато своим весом взрослый запросто может придавить малыша.

Снежный склон должен быть некрутым, без резких поворотов, угол должен составлять максимум 20 градусов, предупреждают в МЧС. На трассе должны отсутствовать деревья, кусты, столбы, выступающие камни, ямы, бугры — всё, что может повредить корпус тюбинга. Если трасса специально оборудована, то на ней должны быть бортики, чтобы «ватрушки» не вылетали за пределы зоны катания.

У тюбингов нет системы управления и торможения, следовательно, выбирать трассу нужно, отталкиваясь и от этой особенности тоже. В конце спуска должна быть возможность длительного торможения.

Нельзя использовать для катания трамплины, обледенелые или бесснежные участки склона. Не нужно кататься стоя, лежа, стараться выпрыгнуть из тюбинга во время движения, разбегаться перед спуском, цеплять «ватрушки» к автомобилям или другим транспортным средствам, садиться вдвоем или прикреплять их друг к другу «паровозиком».

Инструктор-методист по тюбингу Дмитрий Тихомиров поясняет, что при угрозе врезаться в дерево или любое другое препятствие нужно постараться завалиться набок. В случае падения рекомендуется как можно быстрее подняться и продолжить движение либо переместиться к краю трассы, чтобы избежать столкновения с другими катающимися.

Кататься нужно только сидя, расположившись по центру круга, не запрокидывать голову назад, не касаться ногами земли. И всегда держаться за ручки. При ударе или столкновении надо сгруппироваться и защитить голову, тормозить руками или ногами бессмысленно и опасно. Необходимо также соразмерять диаметр «ватрушки» с возрастом и весом катающегося.

Новогодние каникулы продолжаются, а впереди — еще два месяца зимы. И в пылу семейных развлечений необходимо помнить про коварство безобидных на вид «ватрушек».