Жители Твери Сергей и Анатолий в середине января поехали на рыбалку под Весьегонск, на Рыбинское водохранилище. На машине заехали на лёд, радовались хорошему клёву. Рыба в необычно тёплую для зимы погоду шла отлично, особенно крупная плотва — так называемая «морская», которую на Рыбинском водохранилище обычно добывают в апреле.

Иван Шилов ИА Регнум

Но когда друзья с богатым уловом попытались выехать на берег, выяснилось, что лёд просел, выбраться на сушу невозможно. Хорошо, что в кустах дежурил опытный местный тракторист, приготовившийся спасать опрометчивых рыбаков.

Мужчина знал, что без заработка не останется: за 10 тысяч рублей он вытащил машину на твёрдую землю.

«Только в нашей стране каждый год одних и тех же рыбаков уносит на одной и той же льдине», — грустно шутил покойный Михаил Задорнов.

Однако для многих россиян, решившихся на зимнюю рыбалку, всё заканчивается далеко не так благополучно, как для незадачливых тверитян.

Во всех регионах России

4 февраля в Баргузинском районе Республики Бурятия пропали два рыбака, которые отправились удить рыбу около села Максимиха. На их поиски на вездеходе выехали трое сотрудников Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения. Они обследовали 20 километров береговой линии, съезды на лёд от Максимихи в сторону Улан-Удэ и ещё 3 километра акватории вглубь Байкала, но безрезультатно.

Только черед двое суток спасатели обнаружили место, где под лёд ушёл автомобиль рыбаков. Это примерно в километре от берега — глубина Байкала там достигает 8–10 метров.

В тот же день, 4 февраля, недалеко от города Калязин на Волге во время зимней рыбалки утонули два жителя Москвы. 5 февраля МЧС завершило спасательную операцию — из воды достали их тела.

Нужно отметить, что лёд на Волге в районе Калязина в это время был совершенно прозрачным, а зрелище стоящих на тонком льду палаток и сидящих над лунками рыбаков было совершенно фантасмагорическим.

Тонкий лёд покрыл не только Волгу — на Енисее нынешней зимой наблюдается та же картина. В Железногорске Красноярского края 4 февраля местные жители заметили двух провалившихся под лёд Енисея мужчин. Одного удалось вытащить, второго унесло течением. Тело два дня искали 16 спасателей.

Как установили в МЧС, мужчина рыбачил, когда к нему на лёд вышел друг — поздороваться. Льдина треснула, оба оказались в воде.

В тот же оказавшийся роковым для рыбаков день 4 февраля случилась беда на Сахалине. В районе села Стародубское под лёд одновременно провалились более 20 мужчин. Все они смогли самостоятельно выбраться на берег, помощь спасателей не потребовалась.

Этот грустный список можно продолжать: 1 февраля в Тверской области, на Вышневолоцком водохранилище, два рыбака выехали на тонкий лёд на мотобуксировщике и провалились вместе с техникой в воду. В январе двое мужчин ушли под лёд во время рыбалки на Иваньковском водохранилище в подмосковной Дубне — в 20 метрах от берега корка льда под ногами рыбаков треснула. Одного из них спасли и увезли на скорой с признаками переохлаждения, второй мужчина погиб.

«Ненастоящая» зима

По словам научного сотрудника Гидрометцентра Романа Вильфанда, в России наступила метеорологическая весна — почти везде сошёл снежный покров. Но любителей зимней рыбалки это не останавливает. На календаре — февраль, значит, можно отправляться за рыбой. Обычно в конце января — начале февраля лёд на водоёмах прочный, но сейчас толщина «корки» соответствует нормам конца марта.

В свою очередь инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводят профилактические рейды по подмосковным водохранилищам, объясняя рыбакам опасность, исходящую от весеннего льда.

Так, на Рузском водохранилище из-за температурных колебаний образовались опасные промоины и полыньи. Руководитель инспекторского участка №6 Геннадий Волконенков и государственный инспектор Владимир Нечаев в минувшие выходные ходили по берегу и напоминали сидящим на льду о рисках рыбалки на непрочном льду. Попутно объясняя, что ни в коем случае нельзя выезжать на лёд на машинах и снегоходах.

На Истринском водохранилище инспекторы ГИМС и работники территориального управления федерального агентства по рыболовству тоже проводили обходы, рассказывая рыбакам об опасных местах на водоёме, образовавшихся из-за оттепели, приводили статистику несчастных случаев. Разъяснительные беседы проведены с любителями подлёдного лова на Клязьминском водохранилище и на реке Оке.

Чем привлекательна зимняя рыбалка

Жительница города Конаково Тверской области Ольга — фанат зимней рыбалки, много лет с мужем она ездит на Иваньковское водохранилище. Рыбалку женщина называет очень азартным занятием, позволяющим отвлечься от суеты, неприятностей дома и на работе, полностью перезагрузиться.

Каждый год Ольга с нетерпением ждёт первого льда, готовит рыбацкий костюм и — в путь.

Рыболовы-зимники, рассказывает женщина ИА Регнум, выделяют сезоны: перволедье (конец осени — начало зимы), глухозимье (середина зимы) и последний лёд (окончание зимы — начало весны). В нынешнем году глухозимье всех обмануло.

Большая часть рыбы в водоёмах зимой остаётся активной, продолжает питаться и ловится на зимние снасти. Судак, щука, голавль, жерех, лещ и другие породы уходят в тихие и глубокие места: старицы, заливы, подветренные берега, ямы, русла притоков, оврагов и держатся в 1–3 метрах над дном. Зимой наиболее тёплая вода располагается у дна и имеет температуру около +4 °C. Лёд делает доступными все места и глубины водоёма, в том числе возможна «точечная» ловля среди коряг и кустов.

Весной (нынешней зимой погода соответствует метеорологической весне) рыба становится подвижной, выходит с глубоких мест к поверхности и стремится к местам, где талая вода начинает просачиваться под лёд (к крутым склонам берегов, обращённых к югу-западу и югу). Это привлекает рыбаков, но и создаёт дополнительную опасность, поскольку весенний лёд крайне непрочен.

Как выйти на подлёдный лов без риска для жизни

МЧС даёт целый ряд рекомендаций. Со льда толщиной менее 5 сантиметров (длина стандартного спичечного коробка) ловить рыбу нельзя. Лёд, покрытый снегом, нужно проверять. При первом же появлении трещин нужно быстро, но спокойно, стараясь не отрывать ноги ото льда, мелким скользящим шагом отойти от опасного места.

Нельзя останавливаться на участках потрескавшегося или тонкого льда. Не следует выходить в оттепель на лёд толщиной менее 8 сантиметров. Также не рекомендуется отправляться на зимнюю рыбалку одному — обязательно нужен напарник.

Мелкие пруды и озёра замерзают на 15–20 дней раньше, чем глубокие. Даже на одном и том же водоёме над глубинами лёд образуется позже, чем над мелкими местами. На реках ледяной покров зависит от течения — тоньше там, где оно сильнее. Прозрачный тёмный лед прочнее белого или мутного. Но следует остерегаться участков с особо чёрным льдом — он может оказаться очень тонким, пропитавшимся водой.

При этом «навесной» лёд у крутых берегов рек — самый опасный, потому что под ним пустота, полость — иногда до метра толщиной, где может находиться второй слой льда или чистая вода. Нельзя ловить рыбу ближе 500 метров к мостам — там тоже очень непрочный лёд. Прежде чем ступить, его следует ткнуть палкой.

Часто рыбаки пренебрегают спасательными жилетами, но они необходимы. Также в любое время на льду рекомендуется иметь с собой «спасалки» — пластмассовые рукоятки, из которых на несколько сантиметров торчат заострённые металлические шипы. В комплект входят две «спасалки», соединённые веревкой. Они всегда должны висеть на шее у рыбака. Если он провалится, устройство поможет выбраться на кромку льда.

При этом после того, как вылезли, нельзя сразу вставать: следует проползти хотя бы 10 метров от полыньи.

Для весеннего лова рекомендуется купить специальный спасательный комбинезон оранжевого цвета: его хорошо видно, к тому же к нему крепятся специальные шипы, позволяющие зацепиться и выбраться.

На водоёме рыбаки должны соблюдать дистанцию: 5–7 метров при выходе на лёд группой, а также около 50 метров во время ловли рыбы между сидящими у лунки рыбаками.

Правила первой помощи

Если человек всё же ушёл под лёд и его удалось вытащить, нужно его «щадяще» согреть и переодеть в сухую одежду, отмечает в разговоре с ИА Регнум врач скорой помощи Татьяна Смоленская. После этого нужно дать выпить любой тёплый напиток — не горячий, а именно тёплый, на 20–30 градусов теплее, чем температура тела.

«Нужно обернуть пострадавшего в термоизолирующий материал (специальные одеяла из плотной фольги, которые есть у МЧС и медиков скорой, ватные одеяла или любые другие). Согреванию способствует массаж, но не грубый, а лёгкое растирание. Хорошо принять тёплую ванну, но тут тоже важно, чтобы температура воды в начале процедуры была равна температуре тела. И лишь затем следует медленно увеличивать её температуру — не больше, чем на 10–12 градусов», — рассказывает врач.

После оказания первой помощи потерпевшего нужно обязательно отвезти в больницу, даже если кажется, что человек в полном порядке.

«Категорические нельзя пить спиртное — алкоголь не греет, а лишь расширяет сосуды, которые находятся вблизи кожных покровов и увеличивает в них кровообращение», — предостерегает собеседница ИА Регнум. По словам врача, переохлаждение опасно тем, что в первые 5–10 минут после погружения в воду развивается «холодовый шок», из-за которого человек может умереть.