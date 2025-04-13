В Черняховске (Калининградская область) будет установлен памятник семилетнему Данилу, погибшему от рук отчима два месяца назад. Этот памятник может стать первым в России монументом, посвященным детям — жертвам насилия своих близких.

Иван Шилов ИА Регнум

Только с начала этого года несколько детей в разных регионах были убиты своими отчимами.

«Всегда была такая добрая»

ИА Регнум уже писало об этой трагедии. В начале февраля 35-тысячный Черняховск был взбудоражен пропажей первоклассника. Почти четыре тысячи человек подключились к работе поисково-спасательного отряда «Запад»; среди них был и отчим мальчика. Искали днем и ночью. Волонтеры недоумевали: никаких следов, ни одного очевидца… Тело ребенка в черном мешке нашли через два дня и уже после того как его отчим сознался в убийстве.

30-летняя мать не просто знала, что произошло. Вместе с супругом они имитировали тревогу и панику, вместе с ним топили тело ребенка в болоте.

Это была вполне благополучная, добропорядочная, небедная семья. Мать работала в ПВЗ, отчим занимался перевозками на международных линиях. «Красивая, ухоженная девушка, всегда такая добрая была…» — изумляются черняховцы в соцсетях. О ее муже Сергее Г. в городе другое мнение, журналистам рассказывали о его агрессивности и немотивированных вспышках гнева. Однажды, столкнувшись с какими-то таможенными проволочками в Польше, Сергей просто бросил фуру открытой и вернулся домой; его работодателю пришлось заплатить несколько тысяч евро, чтобы вернуть машину.

Характерная примета дня: само преступление и то, что ему предшествовало, оказалось записанным на камеру, которую мать сама установила в квартире. За полтора месяца до гибели мальчик перестал ходить в школу (есть версия, что его не пускали туда из-за синяков), и камеру поставили будто бы для наблюдения за тем, как он делает уроки в отсутствие матери.

Запись последнего разговора мамы с Данилом уже появилась в интернете. Грубо и насмешливо, с матерком она напоминает сыну, что наблюдает за ним, и настойчиво требует выполнить некое поручение. «Не собираешься делать, Данил, да? — кричит мать на мальчика. — Я сказала тебе тридцать раз — сделай! Поставь себе будильник, до двенадцати он точно приедет. Как будильник прозвенит, то всё, жди, раз не хочешь по-хорошему». (По одной из версий, это была выволочка за нежелание ребенка делать какие-то физические упражнения).

Звучит в разговоре среди прочего и такая пророческая шуточка: «Мы будем живые, а ты в земле закопанный».

Быстро выяснилось: ребенка мучили постоянно, системно. В прошлом году в полицию обращались сотрудники детского сада, обнаружившие на теле Данила следы истязаний, но полиция отнеслась к делу прохладно и удовольствовалась отговорками матери. 12-летнюю сестру Данила отчим тоже бил — девочку госпитализировали с переломом ключицы в январе, незадолго до гибели брата. Мать велела ей говорить, что она упала с лестницы. (Сейчас девочка проходит курс психологической реабилитации).

Отчиму, давшему признательные показания, предъявлены обвинения по двум статьям. Мать не присутствовала на похоронах сына — горожане обещали разорвать ее. Уже после похорон ее задержали по подозрению в истязательстве, оставлении в опасности и неисполнении родительских обязанностей. Впрочем, большой срок ей не грозит.

И любовь до доски гробовой

Отчимы — не то чтобы какая-то особо зловещая категория в преступлениях против детей. Родные отцы и матери тоже, случается, и убивают, и истязают, и глумятся, криминальная хроника переполнена страшными — мороз по коже — сообщениями.

Но очевидно, что изолировать детей от отца-психопата гораздо сложнее, чем от отчима, не имеющего никаких юридических прав в отношении пасынка или падчерицы. Такие трагедии в значительной мере — выбор женщины, которая готова положить на алтарь нового брака («последнего шанса») решительно всё, в том числе и жизнь или здоровье детей.

Этот сценарий воспроизводится довольно часто. В Смоленской области в селе Екимовичи за несколько дней до Нового года 47-летний мужчина до смерти избил пасынка, решив, что тот стащил его мобильный телефон. Как и в Черняховске, пропавшего мальчика тоже искали все соседи.

И тут мать помогала скрыть следы преступления. Отпраздновав Новый год, вместе с односельчанами они взволнованно искали сына, чье тело за несколько дней до того сбросили в речную прорубь.

Только в Омской области за эту весну отчимы убили двух малышей. 14 марта в райцентре Муромцево похоронили двухлетнего ребенка, которого отчим пнул и потом избил за то, что тот мешал ему пройти в дверь — путался под ногами.

Его 20-летняя мать в это время была беременна четвертым ребенком. Соседи вспоминают, что своих детей она и кипятком обваривала, и в доме пожар был, но служба опеки почему-то бездействовала. Через десять дней после гибели малыша юная мать уже была в Москве — делилась родительским опытом в программе «Мужское-женское».

5 апреля от рук отчима погиб 4-летний ребенок в деревне Волчанка Москаленского района Омской области. Его мать в это время находилась в роддоме, дети не хотели спать, и отчим решил заняться их воспитанием. Потом в убийстве ребенка отчим попытался обвинить его сестер-близняшек, тоже избитых им.

В марте Центральным районным судом Сочи вынесен приговор в отношении Игоря Савватеева. Он забил ремнем свою 7-летнюю падчерицу. Под суд отправится и бывший участковый. Его пытались вызвать соседи, встревоженные криками и плачем Теперь ему вменяют «халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека».

Рецидивы всегда неизбежны

«Современное российское законодательство не допускает никаких видов насилия над ребёнком, — говорит ИА Регнум адвокат Денис Занегин. — Оправдывающим фактором не может служить не одно обстоятельство. Если же родитель считает, что применение насилия идет на пользу ребенку, то его мнение крайне ошибочно, а в некоторых случаях даже преступно».

Проблема, по мнению Занегина, зачастую кроется в том, что пострадавшие часто не заинтересованы в возбуждении дела против своего партнера. «Нельзя выносить сор из избы», «семью можно сохранить», «сами разберемся», «это больше не повторится» — эти стандартные внушения определяют поведение женщины.

По мнению клинического психолога Евгении Плиевой, жертва домашнего насилия зачастую просто недооценивает уровень опасности.

«Шокирует то, что матери, выбирая между мужем-психопатом и ребенком, предпочитают мужа. Но важно знать: маховик домашнего насилия раскручивается всегда. Ударивший ребенка или женщину один раз, обязательно ударит снова, и этот удар может оказаться роковым», — сказала Плиева ИА Регнум.

Насилие, по ее словам, отличается от конфликта тем, что конфликт всегда имеет реальную причину, столкновение интересов, насилие же ищет повод. Конфликт имеет локальный характер, насилие повторяется регулярно. Женщины, живущие с мужьями, склонными к насилию, втягиваются в цикл «насилие — примирение — медовый месяц». Эти эмоциональные качели затягивают, но, какая бы идиллия не наступила после примирения, насилие повторится непременно.

Не бояться просить о помощи

Анна Орлеанская, руководитель и основательница Дома матери и ребенка «Жизнь одна», заявила ИА Регнум: выход есть всегда.

В ее шелтере под Тверью женщины, спасшиеся от мужей-насильников или других преследователей, живут со своими детьми. Если они бежали из дома без документов, им помогают восстановить паспорт, представляют кров, одежду, устраивают детей в школу.

«Кризисные центры есть везде, во многих регионах, — говорит Анна. — Это может быть дом, как у нас, или просто квартира, где можно найти приют и поддержку. На нас наших подопечных выводят полиция, опека, соцзащита. А некоторые находят наш телефон просто в поисковиках в интернете».

Недавно, рассказывает Орлеанская, в центр прибыла молодая мама из города Кимры. Муж обрил ей голову и отобрал телефон. Но соседка и подруга сумели связаться с центром и вызвали ей такси.

«Надо не бояться просить о помощи, — говорит Орлеанская. — Но конечно, главное, чтобы сама женщина поняла, что ей и ее детям нужна помощь».

Мальчик с котенком

…Сейчас в Черняховске решают, каким должен быть памятник убитому Данилу.

«После февральской трагедии многие жители обратились с просьбой установить памятник — не только как символ скорби, но и как вечное напоминание о том, что беда может быть совсем рядом. Мы всецело поддержали эту инициативу. Один из возможных вариантов памятника продемонстрировали позавчера. Кто-то его одобрил, однако поступали и другие предложения», — написал глава Черняховска Сергей Булычев.

Он опубликовал один из эскизов памятника — мальчика, который гладит котенка.

В соцсетях начались обсуждения проекта. Многие просят установить памятник погибшему Даниле с велосипедом, ведь в последние дни жизни ребенок мечтал именно о нем. Кто-то предлагает памятную доску со стихотворением в память Данила.

Памятник планируют установить на улице Комсомольской, где жил мальчик. По замыслу Булычева, он «должен стать не просто скульптурой, а призывом к осознанию хрупкости жизни и необходимости проявлять ответственность за свои действия и окружающий мир».