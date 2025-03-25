В подмосковных Мытищах столкнулись два самокатчика. В результате 56-летний мужчина остался фактически без лица, получив вдобавок ушиб головного мозга. Оба глаза пострадавшего из-за травм буквально провалились в пазухи верхней челюсти.

Иван Шилов ИА Регнум

О том, как хирурги Мытищинской больницы спасали пострадавшего, рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии больницы Виктория Салкуцан. Неделю мужчина провел в реанимации, после чего врачам удалось по кусочкам собрать его лицо. «Фактически создали титановую маску на лице пациента», — так сказала хирург о проделанной работе.

Врачам удалось восстановить мужчине речь и мимику, не считая небольшого участка щеки. Но ему потребуется еще одна операция, а затем долгое и дорогостоящее протезирование зубов, которых он тоже лишился.

Печальные истории

Вот статистика первых погожих весенних дней 2025 года только из одного региона — Ленинградской области. Ночью 24 марта в больницу Красносельского района доставили 20-летнего жителя Горелово со сломанной левой ключицей. Он не справился с управлением электросамокатом и упал.

На Пулковском шоссе днем 23 марта 29-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом нижней челюсти и ушибы лица. Его поместили в отделение челюстно-лицевой хирургии.

С травмой головы госпитализирована 72-летняя пенсионерка, сбитая подростками-самокатчиками в Кронштадте. В ту же больницу попал и 14-летний парень с сотрясением, ушибами и ссадинами. В Павловске 17-летний юноша упал с самоката и получил закрытый перелом кости правой кисти.

Жителям подмосковного Голицыно памятна прошлогодняя трагедия: 30-летняя женщина разбилась насмерть, упав с самоката прямо накануне свадьбы. Ее жених купил два дорогих электросамоката для совместных романтических прогулок, оба встали на них впервые и поехали кататься в парк.

Женщина набрала приличную скорость и после резкого торможения полетела вперед, сильно ударившись головой, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Жертвами самокатов становились и заметные деятели науки и культуры. Например, в 2021 году 80-летний профессор Иван Пигарев, знаменитый исследователь человеческого мозга и природы сна, был насмерть сбит электросамокатчиком недалеко от своего дома на Воробьевых горах в Москве.

Чуть позже при таких же обстоятельствах скончался православный блогер kalakazo, бывший иеромонах Русской православной церкви Валентин Соломаха.

Опасные последствия

Некоторым везет больше, и они могут рассказать о пережитом. Вот типичные истории, которые пострадавшие рассказали ИА Регнум.

Житель Твери Андрей С.: «В прошлом году взял электросамокат в аренду, чтобы успеть на работу. Пока ехал на скорости 25 км/час, зазвонил телефон в кармане брюк. Я потянулся за ним, потерял управление, перелетел через руль и сломал руку в двух местах, пришлось ставить пластину. Подвижность руки до сих пор не восстановлена».

Анна Ч. из Дубны в первый раз ехала на прокатном электросамокате и столкнулась с подростком, который мчался на таком же самокате, не глядя по сторонам. Результат — сломанная рука. «Больше никогда не буду ездить на этой гадости, еще жить хочется», — резюмирует девушка.

Врач-травматолог Леонид Рассказов объяснил ИА Регнум, что так называемая «самокатная травма» в весенне-летний сезон — один из самых частых поводов обращения в травмпункты. Чаще всего это ушибы, ссадины, переломы верхних и нижних конечностей, а также сотрясения мозга, которые возникают из-за удара лицом о руль.

Среди опасных последствий — ушиб мозга, внутричерепные гематомы, переломы основания черепа, компрессионные переломы позвонков, травмы спинного мозга с риском паралича и другие.

Доктор Рассказов говорит: «Одно дело падать с высоты собственного роста со скоростью пешехода, 4–5 км/час. А водители электросамокатов падают с высоты своего роста плюс еще 20 сантиметров, и плюс скорость движения электросамоката, которая может достигать 60 км/ч. У 80–85% пострадавших диагностируют сотрясение головного мозга. Это непредсказуемая травма по своим последствиям может пройти бесследно, а может обернуться тяжелым неврологическим диагнозом».

С переломами черепа госпитализируют 5–10% пострадавших от падения водителей самокатов. При таких травмах у пациента может быть длительная утрата сознания, нарушены речь и координация движений, может потребоваться срочная операция.

По словам доктора, «пациентам с сахарным диабетом, хронической почечной недостаточностью, эпилепсией, ревматоидными заболеваниями, пациентам, длительно принимающим гормональные препараты, не стоит пользоваться электросамокатами, потому что травмы у них долго не заживают».

Кроме того, лучше не садиться на самокат принимающим антикоагулянты людям с болезнями сердца, имплантированными кардиостимуляторами, стентами и искусственными клапанами. Эти препараты разжижают кровь так, что ее сложно остановить в случае травмирования.

Новые ограничения

Поскольку электросамокаты появились относительно недавно, пользование ими некоторое время не регулировалось. Любой ребенок мог встать на тяжелое мощное устройство и разогнаться на нем до предельной скорости прямо в парке или на пешеходной дорожке. Кроме того, многие взрослые ездили в нетрезвом виде, поскольку самокаты не попадали под действие Правил дорожного движения (ПДД). Но постепенно порядок все-таки стали наводить.

Системно этой проблемой занимается Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ). Уже несколько лет там организуют общественные обсуждения регуляторных инициатив в сфере контроля за электросамокатами.

Еще в 2021 году глава СПЧ Валерий Фадеев направлял в МВД предложение обязать водителей спешиваться, если их движение создает опасность для пешеходов, и ограничить скорость движения. Часть этих рекомендаций воплотилась в изменениях Правил дорожного движения в 2023 году.

Согласно обновленным правилам, водители электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) старше 14 лет должны ездить со скоростью до 25 км/ч. Вес устройства не может превышать 35 кг. Если самокат создает помехи для движения пешеходов, водитель должен спешиться или замедлиться до их скорости.

Также пешеходы получили приоритет при совместном движении по дорожкам, а водителей обязали спешиваться при пересечении пешеходного перехода.

В 2023 г. глава СПЧ призывал ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч и создать соответствующую инфраструктуру для передвижения. Он отмечал кратный рост аварийности с 2021 года и недостаточность принятых мер. Однако рост количества ДТП остановить не удалось, и вопрос о дальнейшем ужесточении правил стоит по-прежнему остро.

Минтранс уже анонсировал изменения, которые будут в них внесены. Пользователь любого СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность. Помимо прочего, чиновники фактически согласились ограничить скорость движения до десяти километров в час при сближении с пешеходами.

Париж разочарован

Другие страны, столкнувшись с проблемой электросамокатчиков, также принимают решительные меры.

Официально электросамокаты полностью запрещены в Торонто. Но поскольку этот запрет работает неэффективно, в Канаде введены поправки в ПДД, согласно которым управлять самокатом можно только с 16 лет при наличии шлема. Максимальная скорость — 24 км/ч. Если проехал быстрее, грозит штраф до 25 000 долларов и/или лишение свободы на срок до шести месяцев.

В Дании, Норвегии и Испании можно ездить только в шлеме и запрещено парковаться в центре городов. В Великобритании правила еще жестче — там управлять электросамокатом можно только с 18 лет и только при условии наличия водительских прав.

В большинстве штатов США электрические самокаты разрешены. Но это разрешение тоже сопровождается оговорками — от наличия водительских прав до ограничения скорости. Кстати, водительские права требуются для вождения электросамокатов и в Казахстане.

Одним из первых городов, где в 2018 году появились электросамокаты, стал Париж. Но французам хватило всего пяти лет, чтобы разочароваться. С 1 сентября 2023 года все сервисы проката в городе запретили. 89% принявших участие в референдуме жителей города этот запрет поддержали, оставив на городских дорогах место только для личных СИМ.

А вот в Амстердаме электросамокаты полностью под запретом, за езду на них грозит внушительный штраф в 380 евро. Схожие ограничения действуют и в других городах Нидерландов.