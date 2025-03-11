Жители шести старинных жилых домов в самом центре Москвы, на Арбате, уже несколько дней живут без бытового газа. По некоторым данным, газ, на котором в доме работают кухонные плиты и водонагревательные колонки, могут включить к концу этой недели. Но это не точно. Такой вот «подарок» сделал «Мосгаз» женщинам к 8 Марта.

Иван Шилов ИА Регнум

Коммунальщики отключили дома после проверки газового оборудования.

Официальный ответ «Мосгаза», полученный жильцами, написавшими обращение в Telegram-канал службы, гласит:

«06.03 при проведении планового техобслуживания в многоквартирном доме специалистам АО «МОСГАЗ» не был предоставлен стопроцентный доступ во все квартиры указанного дома. В целях обеспечения безопасного газоснабжения специалистами АО «МОСГАЗ» была проведена опрессовка газопровода, выявившая падение давления ниже допустимой нормы. Выявить причину падения давления не представилось возможным ввиду отсутствия доступа. Учитывая этот факт, подача газа была приостановлена. Газоснабжение будет восстановлено в полном объеме после обеспечения 100% доступа в квартиры указанного дома и выявления причины падения давления. За доступ в квартиры жителей отвечает УК».

Здесь и содержится описание ключевой проблемы.

Отключенный дом № 23 по Гоголевскому бульвару — 1905 года постройки, в нем очень разные владельцы квартир. Здесь есть коммуналки, а есть дорогие квартиры, которые были полностью перестроены. В некоторых хозяева отсутствуют, поскольку живут в других регионах России или даже в других странах. Найти их соседям, страдающим от отключения «голубого топлива», просто невозможно.

И даже если удастся с ними связаться, вряд ли они смогут примчаться в тот же миг.

Тем временем в те квартиры, где есть кому открыть дверь, газовики входят и, не спрашивая, отрезают трубы — если видят хоть что-то, противоречащее современным требованиям. А надо понимать, что в старом доме с газовыми колонками современным требованиям может противоречить многое. Алёна, жительница злополучного дома, работала за компьютером, когда в дверь позвонили и её мама пошла открывать. Через минуту она услышала голоса из кухни: «Режь эту трубу».

Пока она бежала на кухню, труба была уже отрезана.

Практически такая же история произошла в Твери — после плановой проверки газового оборудования обитателям многоквартирного дома 28 по улице Софьи Перовской коммунальщики перекрыли газ. Люди терпят неудобства уже больше недели. На дверях подъездов висят объявления о приостановке газоснабжения по причине отсутствия тяги в вентиляционных каналах.

«У нас есть походная плитка с газовым баллончиком небольшим. Мы её покупали, когда ездили отдыхать с детьми на природу», — поделилась рецептом выживания в сложившихся условиях Юлия Цымбал, одна из жителей злополучного адреса.

А в Барнауле жители дома на ул. Антона Петрова сидели без газа в январе, им отключили его после новогодних праздников, тоже после проведения планового обслуживания оборудования. Газовщики не смогли попасть в 14 из 36 квартир, и в итоге отключены все. Нашим коллегам из алтайских СМИ в профильной службе ответили, во время проверки дома выяснилось, что давление во внутриподъездном газопроводе упало.

Причину найти не смогли и решили, что проблема — в одной из непроверенных квартир.

Обычно, чтобы не оставлять людей надолго без возможности приготовить пищу, в подъезде вывешивают список квартир, в которых нужно провести проверку. Газовики просят хозяев связаться с ними по телефону и сообщить день и время, когда они будут дома. В ситуации с домами в центре Москвы, в Твери и в Барнауле этого сделано не было.

«Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются слесари во время проведения техобслуживания, — недопуск к газовому оборудованию. Этому способствуют разные факторы, в том числе боязнь мошенников, какие-либо имеющиеся нарушения при монтаже и использовании газового оборудования. Если газовщикам не удается несколько раз подряд попасть в квартиру, то мы вынуждены отключать подъезд от газа. Это крайняя мера, но безопасность важнее»,— комментирует генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

И в принципе такая позиция имеет основания. Как поясняет ИА Регнум газовщик Михаил, работающий в фирме с лицензией на обслуживание газового оборудования в жилых домах, многим газовым трубам в квартирах уже более 40 лет, они гниют, особенно там, где примыкают к кухонным мойкам или столешницам. «Во многих квартирах на газовых трубах до сих пор ещё установлены старые краны, которые нужно регулярно смазывать — иначе, даже в закрытом положении, если они не смазаны, они могут давать утечку. По-хорошему такие вентили надо перекрывать, когда уходите из дома»,— говорит он.

В свою очередь, по словам юриста Валерия Соколова, судебная практика подтверждает законность действий газовой службы по отключению газа в том случае, если собственник отказывается заключить договор на техобслуживание или предъявить его. А если владелец жилья дважды не предоставит доступ в свое жилое помещение для выполнения работ по ТО газового оборудования, это является основанием для отключения газа.

«Но для этого должен быть соблюден порядок уведомления собственника о предстоящем визите сотрудников (уведомление направляется не позднее чем за 20 дней до визита, а собственник вправе изменить эту дату, согласовав её с газовой службой в течение 7 дней после получения уведомления). Если действия соседей привели к приостановлению газоснабжения, то с них можно взыскать убытки. Понятно, что действия газовиков по отключению целого дома — это инструмент морального давления. Соседи злятся на виновника своих неприятностей, и никто не хочет иметь своими врагами весь дом», — подчеркнул юрист.

Итак, за что могут отключить газ?

С 2025 года в России действуют обновлённые правила эксплуатации газового оборудования, закреплённые в постановлении правительства РФ № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании газа в быту». По этому постановлению, средний срок эксплуатации газовой плиты составляет 14 лет. После этого она требует обязательной диагностики или замены.

Если этого не сделать, то последует штраф: 5–10 тыс. рублей для граждан, 40–100 тыс. рублей для должностных лиц. При повторном нарушении санкции ужесточаются: 15–25 тыс. рублей для физических лиц. 150–200 тыс. рублей для управляющих компаний.

Когда предписано заменить устаревшее оборудование, собственнику жилья могут отключить газ после предварительного уведомления, которое направляется дважды — но не раньше 40 дней после направления первого уведомления и не раньше 20 дней после второго. А для восстановления газоснабжения придется оплатить все необходимые для этого работы.

Всё выглядит четко и разумно. Но только на бумаге. А на практике в подъезде просто вывешивается объявление, что такого-то числа (причем обязательно в будний день) все должны быть дома с 9:00 до 17:00. Что должны делать люди, у которых нет возможности отпроситься с работы, — никого не волнует. Никто же им этот день не компенсирует, поскольку законодательство не устанавливает такой обязанности для работодателя. Что сделано для того, чтобы убедить открыть бабушку, боящуюся злоумышленников — вопрос риторический.

Еще один вопрос, на который нет ответа: где найти деньги, чтобы купить новую газовую плиту вместо купленной лет 15 назад качественной старой, которая по новому закону считается устаревшей?

Кроме того, похоже, людям, сделавшим на кухне ремонты, придется их ломать. На газовых кухнях не положено иметь пластиковых окон без вентиляции, должны работать вытяжки, натяжные потолки запрещены и так далее, не говоря уже о перепланировках. Более того, дверь кухни с газовой плитой должна открываться наружу, чтобы взрывной волной, если случится катастрофа, вынесло ее, а не несущие стены. А под дверью по правилам нужна щель в три сантиметра для притока воздуха (у новых дверей такой зазор отсутствует в принципе).

Далее, внутренний объем (именно объем, а не площадь) помещений кухонь должен быть не менее 8 кубометров для газовой плиты с двумя горелками; 12 кубов — для газовой плиты с тремя горелками и 15 — для газовой плиты с четырьмя горелками. Но если средняя площадь кухни в «хрущевке» 5,5 квадратного метра, то, умножив её на высоту 2,5 м, получаем объем 13,75 кубометра. То есть четырехконфорочные газовые плиты в малогабаритных квартирах запрещены и все, кто в них живет, — злостные нарушители.

И, наконец, главная проблема — трубы, которые неудобно расположены на самых видных местах. По правилам их нельзя ничем загораживать, прятать в глухие закрытые шкафчики. Газовый кран и вовсе запрещено закрывать, к нему должен быть всегда обеспечен легкий доступ. Горизонтальную трубу нельзя превращать в рейлинг и вешать на нее что-либо. Стены за газовой плитой и сбоку от неё должны быть обработаны негорючим материалом.

Например, выложены керамической плиткой.

Минимальное расстояние от вертикальных поверхностей мебели или стен до газовой плиты — 10 сантиметров. При этом такие вертикальные поверхности могут быть только с одной стороны плиты. Если они размещаются с двух сторон, монтировать варочную панель в такую нишу запрещено — не будет достаточного притока воздуха.

Вроде бы понятно, что дома, построенные много десятилетий назад, не соответствуют современным требованиям и по чьему-то желанию их перестроить вряд ли возможно. Однако составители нормативов не задумались о том, что делать людям, чтобы их не отключили от газоснабжения, — проще прийти и отрезать, потому что «правила такие».

А как вишенка на торте крупной проблемы — законопроект, предлагающий дать газовщикам право через суд требовать от жильца доступа в его дом или квартиру, а сроки рассмотрения таких дел сократить до пяти дней. В первом чтении этот закон уже принят. Понятно, что безопасность прежде всего.

Но неплохо было бы отрегулировать правила в соответствии в реальностью и выстроить диалог между жильцами и газовой службой, прежде чем ломать двери с судебными приставами.