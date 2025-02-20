В середине февраля в Курской области произошла вспышка эпидемического паротита — в простонародье свинки. В городе Железногорск за неделю заболели 16 человек: 12 детей и четверо взрослых. Школы, гимназии и горно-металлургический колледж перевели на карантин.

Иван Шилов ИА Регнум

Инфекционный паротит передаётся воздушно-капельным путем, инкубационный период составляет 21 день, поэтому точное количество заболевших ещё неизвестно.

Сразу появилась версия, что эпицентром заражения в Железногорске стала община местных евангельских христиан-баптистов, в которой детей не прививали от паротита по религиозным соображениям. Но быстро выяснилось, что баптисты совершенно не против прививок, а среди заболевших — не только дети из семей протестантов.

При этом в январе в Кузбассе было зарегистрировано ещё больше случаев заболевания свинкой — её диагностировали у 40 человек. Кемеровские эпидемиологи утверждают, что в последние годы случаи были единичными: в 2023 году зарегистрирован один заболевший паротитом, в 2024 году — три. Вспышек заболевания в области не было последние 10 лет.

Заболевшие свинкой выявлены в Кемеровском, Киселевском, Анжеро-Судженском и Топкинском округах. В основном болеют дети — 92,5%, больше половины из них (64,5%) — школьники.

Особо опасна для мужчин

Паротит, который легко распознать по раздувшейся лимфатической железе на шее, — это инфекционное заболевание, сопровождающееся поражением всех желёз человека: слюнных, поджелудочной, семенников.

Свинку относят к детским инфекциям. Раньше считалось, что переболеть нужно в раннем возрасте — и чем раньше, тем лучше, потому что взрослые переносят паротит очень тяжело.

Но за минувшие три десятилетия эту «обязательную» детскую болезнь удалось победить с помощью вакцинации. Прививку, согласно календарю, делают в один год. Как правило, используют комбинированную вакцину: от кори, краснухи и паротита. При этом в шесть лет нужно проходить ревакцинацию.

Свинка начинается с симптомов типичной ОРВИ — повышения температуры и общей интоксикации. До того, как воспаляются околоушные железы, паротит протекает как лёгкая простуда, поясняет ИА Регнум врач-терапевт Татьяна Смоленская. Характерное же воспаление околоушных желёз начинается на 2–3 сутки.

Болезнь опасна своими осложнениями, рассказывает врач, в частности панкреатитом — воспалением поджелудочной железы. Также под ударом — мужские и женские половые железы. У мужчин, заболевших свинкой в период, когда половая система уже сформировалась, в 50% случаев может начаться орхит — воспаление яичек. Его последствия — нарушение половой функции и бесплодие.

Ещё одно потенциальное осложнение свинки — менингит, воспаление оболочек головного мозга. Редким, но возможным вариантом осложнения является глухота, которая проявляется вследствие поражения ушей.

Лечение от свинки, по словам Татьяны Смоленской, — симптоматическое. На воспалённые железы делают компресс из теплой ткани. Также нужно стимулировать выделение слюны, промывать железы: можно есть лимон с сахаром, обильно пить кислые морсы. Для тех, кто находится в контакте с заболевшим, например для папы, не болевшего в детстве свинкой, возможна вакцинация в течение 72 часов после встречи с инфекцией. Укол не предотвратит заболевания, но уменьшит его тяжесть и вероятность осложнений.

«Ветряночные вечеринки»

Нынешнюю вспышку свинки педиатры связывают с тем, что в 2023 году родители не могли привить своих детей от кори, краснухи и паротита, поскольку вакцины пропали даже из поликлиник.

Сейчас вместо закончившейся в России американской прививки «ММР-2» появился отечественный аналог «Вактривир». Также на российский рынок начали поставлять бельгийскую комбинированную вакцину «Приорикс-тетра».

Проблемы с вакцинами приводят родителей к странным решениям, которые могут быть опасными и для их чад, и для окружающих. Сейчас по России наблюдается много случаев заболевания ветряной оспой — ещё одной детской болезнью, которая очень тяжело переносится не болевшими ею в детстве взрослыми.

После ухода из России производителей вакцин «Варилрикс» и «Варивакс» родители всё чаще устраивают так называемые «ветряночные вечеринки» — специально приводят здоровых детей к заболевшим, чтобы те заразились и переболели, сообщила педиатр Екатерина Кулова. Врач рекомендует не контактировать с заболевшими и дождаться возвращения вакцин.

Вакцина от ветрянки не относится к особо востребованным в России и не входит в календарь обязательных прививок, хотя достаточно одного укола для выработки устойчивого иммунитета. Такого же эффекта можно добиться, если переболеть ветрянкой — иммунитет останется пожизненным.

«У взрослого человека ветрянка протекает очень тяжело, с высокой температурой и острой интоксикацией. Могут развиться пневмония, менингит, миокардит, энцефалит», — предупреждает Татьяна Смоленская.

Свинка опасна для мальчиков, а ветрянка, будучи герпетической инфекцией, ударяет по женской репродуктивной системе. Если ветрянку в первом триместре беременности подхватит беременная мать, у ребёнка могут появиться пороки в развитии глаз, головного мозга, желудочно-кишечного тракта и мочеотделительной системы. А если женщина заразится во второй половине беременности, ребенок может с рождения получить опоясывающий герпес.

Поэтому, если женщина в детстве не болела ветрянкой, в репродуктивном периоде ей следует сделать прививку, которая исключит заражение, рекомендует собеседница ИА Регнум.

Особо опасны для женщин

Ещё одна опаснейшая для женской репродуктивной системы и развития плода «детская» болезнь — краснуха. Заражение во время беременности грозит осложнениями в развитии младенца, внутриутробной гибелью плода или выкидышем.

В 2019 году Всемирной организацией здравоохранения России был официально присвоен статус страны, свободной от краснухи. Но в 2024 году специалисты Роспотребнадзора отметили рост заболеваемости и организовали противоэпидемическую работу. За шесть месяцев 2024 года на территории РФ зарегистрировали 94 случая краснухи в 13 регионах.

Наиболее острая ситуация возникла в Дагестане и Карачаево-Черкесии, а также в Астраханской, Амурской областях и Ставропольском крае.

Кроме того, в России в последние годы наблюдается заметный рост заболеваемости коклюшем. Количество вновь зафиксированных случаев превышает в разы показатели предыдущих лет. Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что заболеваемость коклюшем значительно увеличилась 2023 году после отмены всех ковидных ограничений.

Вакцинация против коклюша входит в календарь детских прививок, но, как и в случае со свинкой, многие родители, похоже, её просто пропустили.

Коклюш — это особое инфекционное заболевание, которое развивается постепенно и проходит через три периода. Коварство болезни заключается в том, что её начало очень обманчиво. Сперва приходят лёгкие респираторные симптомы: насморк, покашливание, температура чаще всего остаётся нормальной, а признаки интоксикации отсутствуют. Этот период длится неделю-полторы, и именно здесь кроется главная проблема диагностики: большинство врачей принимают симптомы за обычное ОРЗ, назначая стандартное симптоматическое лечение.

При этом возбудитель коклюша — бактерия бордетелла, которая требует лечения антибиотиками. Но при начальных симптомах антибактериальную терапию обычно не назначают. Через 1,5–2 недели наступает второй период, когда кашель становится спазматическим.

«Этот кашель настолько характерен, что врач, увидев его однажды, запоминает на всю жизнь», — рассказывает Андрей Поздняков.

Однако к этому моменту назначение антибиотиков уже малоэффективно: бордетелла вырабатывает сильный токсин, воздействующий на кашлевой центр в мозге. Этот механизм — часть эволюционной стратегии микроба: сильный спазматический кашель способствует распространению бактерий на максимальное расстояние, увеличивая шансы заражения окружающих.

Период спазматического кашля может длиться до полутора месяцев, и даже если в это время применить антибиотики и уничтожить возбудителя, кашель всё равно будет продолжаться из-за уже произведённого токсина. Опасным осложнением считается развитие апноэ (остановки дыхания) во время спазматического кашля.

Десятки лет вакцинация от коклюша шла комплексной вакциной АКДС (кроме коклюша, она действует против дифтерии и столбняка). Эта вакцина имела определённые побочные эффекты, преимущественно связанные с коклюшным компонентом, и не обеспечивала гарантию иммунитета. В российской медицинской практике есть диагноз «коклюш у привитых».

Сейчас рекомендуется использовать современные вакцины, которые широко представлены на российском рынке.

Тяжёлое наследие ковида

По мнению медиков, одна из причин вспышек инфекций, которые казались уже побеждёнными, — нарушения календаря прививок и страх родителей перед вакцинацией, усугубившийся во время пандемии COVID-19.

Главный врач одной из московских детских поликлиник Кирилл Чернов рассказал ИА Регнум, что сегодня некоторые родители отказываются даже от профилактических осмотров школьников. При этом прививать ребенка до 15 лет можно только при согласии хотя бы одного из родителей, а после этого возраста подросток сам должен решать, хочет ли он проходить профилактические мероприятия — в том числе вакцинацию.

«Те, кто вакцинировались, гораздо легче переносят любое заболевание, даже если им заразятся. Поэтому убедительно прошу: не пренебрегайте своим здоровьем», — подчёркивает врач.