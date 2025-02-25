В начале февраля 9-месячный Ваня с мамой впервые побывал в «игровой комнате» в крупном торговом центре в Москве. У малыша режутся зубы, он хватал всё подряд и тянул в рот. Ночью мама дала Ване детское пюре — его вырвало. Родители подумали, что лакомство было испорченным.

Иван Шилов ИА Регнум

На следующий день самочувствие мальчика нормализовалось, но к вечеру подскочила температура, его снова вырвало. Родители вызвали скорую, фельдшеры решили госпитализировать Ваню. Малыша с мамой привезли в больницу, вместе положили в инфекционное отделение с подозрением на норовирусную инфекцию.

Ночью плохо стало уже маме, а оставшегося дома папу начало тошнить. Наутро обоим родителям полегчало, но радость оказалась преждевременной.

Ваня с мамой провели четыре дня в больнице, после выписки у мамы сильно заболела голова, начались рвота и диарея. Помогать с малышом приехала бабушка, на следующий день те же симптомы появились у нее. Следом с болезнью свалился дедушка…

За две недели переболела вся семья. Она пополнила печальную статистику: в Москве этой зимой бушует настоящая эпидемия норовируса и ротавируса.

В народе это обычно называют кишечным расстройством, но официальное название того, что приключилось с семьёй Вани, — острый гастроэнтерит: воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка и кишечника. Оно может быть вирусной, бактериальной либо аллергической природы.

Тошнота и рвота, диарея, боли в животе, повышение температуры, явления интоксикации и обезвоживания происходят из-за воспаления слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника.

В большинстве случаев эту симптоматику вызывают вирусы.

Норовирус, он же вирус Норфолк, относится к РНК-содержащим вирусам из семейства калицивирусов. Примерно в 90% случаев он становится причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы по всему миру.

Впервые его обнаружили в 1972 году в США, в Норфолке. В Штатах именно норовирус «отвечает» за возникновение 50% случаев заболеваний гастроэнтеритом.

Вирусам Норфолк могут быть подвержены люди всех возрастов. Зараза передаётся при прямом контакте с больным или через заражённую еду или воду. Часто норовирусную инфекцию называют кишечным или желудочным гриппом.

Иммунитет к инфекции вырабатывается, но лишь на время. Причём установлено, что чаще заболевают норовирусной инфекцией люди с первой группой крови, а третья и четвертая группы менее восприимчивы к инфекции. Об этом стоит помнить, выбирая, кто из членов семьи будет ухаживать за заболевшим.

Вспышки болезней, вызываемые вирусами Норфолк, чаще возникают в закрытых или полузакрытых учреждениях — детских лагерях отдыха, санаториях, общежитиях, на круизных лайнерах. Через еду норовирус передаётся, стоит одному заражённому к ней прикоснуться, поэтому часто именно заболевший повар становится распространителем болезни.

Даже прикосновение инфицированного человека к выключателю или дверной ручке может запустить вспышку заболеваний. Но её легко остановить, промыв всё дезинфицирующими средствами и тщательно моя руки. Дело в том, что вирус Норфолк уничтожается хлоросодержащими растворами, а вот к спирту он устойчив — его частицы не имеют лимитной оболочки, которую разрушают спиртосодержащие жидкости.

Если норовирусом болеют люди всех возрастов, то ротавирусная инфекция («кишечный грипп») является одной из ведущих причин тяжёлой диареи у детей. Многие сталкивались с этой бедой на отдыхе у моря, ротавирусом часто заболевают, наглотавшись загрязненной канализационными стоками морской воды.

Этот вирус очень опасен для детей до 5–6 лет. Он принадлежит к семейству Reoviridae и устойчив к внешним воздействиям. Под микроскопом вирус внешне напоминает колесо, из-за чего и получил своё название (от латинского rota — «колесо»).

Взрослые тоже болеют ротавирусной инфекцией, но у них она протекает в лёгкой форме и проходит за день-два. Если заболела вся семья, то, скорее всего, это норовирус.

Определить конкретный тип возбудителя можно только после проведения лабораторных анализов, но, поскольку симптомы и лечение ротавируса и норовируса совпадают, обычно медики этим не занимаются.

Инкубационный период и той, и другой инфекции обычно составляет от 12 часов до трёх суток. Первым признаком болезни становится неоднократная рвота, которая приносит кратковременное облегчение. Начинаются тянущие боли в животе. Затем поднимается температура — до 38–39°. Спустя 10–12 часов ко всему прочему добавляется диарея.

Иногда болезнь может сопровождаться и симптомами ОРВИ: насморком, кашлем, болью в горле. У детей рвота обычно выражена сильнее, чем диарея, а у взрослых — наоборот. У большинства пациентов симптомы сохраняются в течение одного-двух дней. Затем заболевших мучает слабость.

Главная опасность — обезвоживание. Организм из-за диареи и рвоты теряет много жидкости. Слизистая оболочка кишечника при инфекции воспаляется, что препятствует нормальному всасыванию воды и электролитов (калия, натрия, хлоридов).

Признаками обезвоживания являются тёмный цвет мочи, отсутствие слёз при плаче у детей. Заметная потеря массы тела — тоже от обезвоживания.

При длительном обезвоживании нарушается работа почек, в результате сердце не получает достаточного количества жидкости. Из-за сильного обезвоживания могут возникнуть неврологические нарушения и судороги.

Первое, что нужно сделать дома с заболевшим, — предотвратить потерю жидкости. «Выпаивание» небольшими порциями для восполнения запаса электролитов и жидкости, которые организм теряет при рвоте и диарее — главное лечение при ротавирусе и норовирусе. Растворы для регидратации можно купить в аптеке без рецепта.

А уже затем нужно останавливать диарею и восстанавливать микрофлору кишечника. Помочь организму быстрее остановить диарею можно, если применять цитомукопротекторы.

«Не так много препаратов, помогающих в случае рота — и норовируса. Например, всем известные энтеросорбенты и антибиотики часто не приносят облегчения в этих случаях», — рассказывает ИА Регнум врач-терапевт Татьяна Смоленская.

Она работала на черноморских курортах Болгарии: в южных странах, продолжает Смоленская, где часто сталкиваются с ротавирусом у детей, есть народный рецепт — заболевшим дают маленькими глотками пить колу, которая может временно облегчить состояние при отравлении и рвоте. Газированные напитки, содержащие сахар и углекислый газ, также могут помочь восстановить уровень энергии и улучшить общее самочувствие.

«Сахар способствует быстрому усвоению жидкости, что особенно важно при обезвоживании. В свою очередь углекислый газ может помочь снизить тошноту, создавая ощущение лёгкости в желудке. Однако, конечно, это не является полноценным лечением и не заменяет медицинскую помощь», — подчёркивает собеседница ИА Регнум.

В любом случае не стоит лечиться самим — нужно вызывать скорую помощь.