В декабре 2024 года в прокуратуру Камчатского края обратилась жительница Петропавловска-Камчатского. Женщина сообщила, что заболела гепатитом после посещения областного онкологического диспансера. Расследование этой жалобы привело к ужасающим находкам, о которых стало известно уже в наступившем году.

Иван Шилов ИА Регнум

Роспотребнадзор зарегистрировал очаг вирусного гепатита С — им заболели 50 человек. Вскоре выяснилось, что еще несколько пациентов заразились гепатитом В. Все пострадавшие — пациенты «Камчатского краевого онкологического диспансера», там они проходили компьютерную томографию.

Источником заражения послужила процедура КТ с контрастом, во время которой применялись многодозные флаконы с физраствором. Они используются для оценки проходимости внутривенного катетера перед и после введения контрастного вещества при КТ.

Кабинет компьютерной томографии в онкодиспансере по решению суда закрыт на месяц. Эксперты не исключают, что гепатит мог передаться через руки персонала или одноразовые инъекционные приборы, которые использовали без должной обработки.

Следственный комитет завёл уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Виновникам грозит до пяти лет лишения свободы. Главный врач учреждения Наталья Зиганшина в суд не явилась, а её представитель заявила, что диспансер признаёт вину лишь частично.

Специалисты регионального Роспотребнадзора, а также приглашённые из Москвы эксперты организовали эпидемиологическое расследование. У 36 человек диагностирована острая форма вирусного гепатита, у 13 — хроническая. Но заболевших может быть гораздо больше.

Массовая проверка на Камчатке

В конце прошлой недели в Камчатском крае началась массовая проверка жителей на наличие гепатита. По словам губернатора региона Владимира Солодова, наиболее вероятным очагом инфекции является сам диспансер. В учреждении провели оценку оборудования, расходных материалов и медицинских процедур.

«Параллельно по моему поручению проводится внутреннее расследование для установления причин и виновных. Я поручил завершить его до конца января и представить конкретные кадровые предложения», — сообщил Солодов.

Он также добавил, что 23 января Роспотребнадзор проведёт контрольную проверку для оценки ситуации по ликвидации очага инфицирования. Солодов пообещал, что в диспансере установят камеры видеонаблюдения и будут строго контролировать соблюдение всех процедур.

Пока же в регионе сформированы списки пациентов, проходивших генетическое исследование с использованием КТ в онкологическом диспансере в 2023–2024 годах. Также обследуют тех, кто проходил здесь компьютерную томографию.

Одна из жительниц Петропавловска-Камчатского рассказала журналистам, что ей позвонили из поликлиники, где она состоит на учёте. Звонившие сообщили, что во все медучреждения Камчатского края пришло предписание от Роспотребнадзора о проверке граждан на гепатит. Женщина проходила платное МРТ с контрастом два года назад, но ей всё равно нужно сдать кровь на анализ, поскольку она могла находиться в зоне распространения инфекции.

«В дополнение к поликлиникам открылись дополнительные окна, в которых можно будет без очереди, бесплатно сдать анализ и удостовериться в состоянии своего здоровья», — сообщил губернатор Солодов в своём Telegram-канале.

В свою очередь глава регионального Минздрава Александр Гашков заявил, что 17 заболевших гепатитом в ноябре уже выздоровели.

Болезнь может перерасти в цирроз печени и онкологию

Гепатиты B и C передаются через кровь. Заразиться можно при переливании крови от инфицированного пациента, во время незащищенного полового акта с носителем инфекции, вирус может попасть в организм женщины во время родов. Также гепатитами можно заразиться в больницах, у стоматолога, косметолога или тату-мастера, если там тщательно не стерилизовали рабочие инструменты.

У многих людей на начальной стадии вообще не проявляются симптомы болезни, рассказывает ИА Регнум врач-инфекционист Наталья Киселёва. Симптомы могут появиться через 30–80 дней: это тошнота, рвота, боль в животе и суставах, ощущение постоянной усталости, лихорадка. Кожа и белки глаз желтеют.

«Опасность бессимптомно протекающего гепатита в том, что он может перерасти в цирроз печени, а также спровоцировать развитие рака», — поясняет Киселёва.

В острой форме болезни человек теряет аппетит, чувствует тяжесть в подреберье. Также существует «безжелтушная» форма, когда заболевший критически ослабевает и физически не может заниматься никаким трудом.

«Многие путают это состояние с простой ленью», — отмечает собеседница ИА Регнум.

Полностью излечиться от хронического гепатита B крайне сложно. Главная рекомендация — укреплять иммунитет организма. Кроме того, заболевшим прописывается пожизненная диета: ограничиваются жиры, запрещается раздражающая пищеварительную систему пища (острое, копчёное), алкогольные и газированные напитки. Нельзя употреблять бобовые, грибы и пряности, крепкие бульоны, маринады и консервы.

В свою очередь вирус гепатита С, отмечает Наталья Киселёва, называют «ласковым убийцей»: в большинстве случаев пациенты прекрасно себя чувствуют и даже не подозревают, что заражены. О попадании вируса в организм они обычно узнают случайно: при медосмотрах или на медицинских комиссиях, а также когда сдают анализ крови на антитела к гепатиту С.

В отличие от гепатита B его «собрат» С сегодня полностью излечивается — есть целый ряд противовирусных препаратов. При этом крайне важно быстро обнаружить заболевание и не допускать его перехода в критическую стадию. Самый очевидный вариант — регулярно сдавать анализ крови.

В России младенцев вакцинируют от гепатита B, а от гепатита C вакцины не существует, потому что вирус слишком изменчив.