93-летняя Зинаида Николаевна из Твери ужасно боится фейерверков. В своём детстве, во время Великой Отечественной, женщина пережила бомбёжки — звуки взрывов салютов всегда ассоциируются у неё с пережитым более 80 лет назад кошмаром.

Максим Богодвид/РИА Новости

По соседству с квартирой Зинаиды Николаевны находится ночной клуб. Когда весёлые компании запускают там фейерверки, женщине гарантирован гипертонический криз. Внуки борются с администрацией клуба, пишут письма в силовые структуры, пытаются объяснить, что после 2022 года фейерверки должны быть под полным запретом. Но складывается впечатление, что их просто не понимают.

«Откуда бабушке и нам знать: это кто-то празднует свадьбу или юбилей, или ПВО беспилотники сбивает?» — говорят в беседе с ИА Регнум близкие 93-летней старушки.

А в ответ их же соседи восхищенно ахают: «Фейерверк — это же так здорово, нам бесплатно показывают красивое шоу!»

«В этом году не будут запускать новогодние фейерверки», — заявил в начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин.

Такое решение власти города принимают третий год подряд.

Многие регионы тоже отказались от праздничных залпов. В прошлый Новый год салюты решили отменить Белгородская, Пензенская, Вологодская, Брянская, Саратовская, Тульская, Ярославская, Калининградская, Новгородская, мурманская, Курганская, Орловская, Ростовская, Рязанская области, республика Башкортостан, Кабардино-Балкария, ХМАО, ЯНАО, Республика Коми, Республика Якутия, Республика Ингушетия, а также города Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск, Архангельск, Казань, Омск, Тюмень, Липецк, Краснодар, Владикавказ, Балашиха.

В этом году о запрете новогоднего салюта уже заявили Курская, Ростовская, Саратовская области, Тыва, Удмуртия. Глава последней Александр Бречалов предложил оставить салюты «до победы». Список, безусловно, будет пополняться. Стоит отметить, что в большинстве регионов это касается только фейерверков, организованных за бюджетный счет. Для личных, частных салютов (например, в увеселительных заведениях) ограничений нет.

Полный запрет на использование пиротехники в прошлые новогодние каникулы действовал в приграничных областях: в Ростовской, Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областях, а также в Севастополе и республике Крым. В этом году Брянская и Ростовская области, а также Крым уже объявили о запрете использования пиротехники.

В регионах, где запрещена пиротехника, нельзя будет запускать салюты и петарды. Тем же, кто проигнорирует запрет, грозит штраф по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях — нарушение правил пожарной безопасности. Размер штрафа — от 5000 до 50 000 рублей.

Сейчас в Твери, где живёт 93-летняя Зинаида Николаевна, ожидается большой общегородской салют на День освобождения Калинина — 16 декабря. Он заложен в бюджет, прошли торги. Выигравшая конкурс муниципального заказа фирма просто обязана его провести, чтобы не попасть в реестр недобросовестных поставщиков. А Зинаида Николаевна помнит бомбардировку Калинина (нынешняя Тверь) в 1941 году, и радости ей салют точно не доставит.

Средняя цена на проведение фейерверка во время массовых праздничных мероприятий в городе — от 1 миллиона рублей. В Петропавловске-Камчатском, например, по информации на сайте РосТендер, на новогодний фейерверк собираются потратить 1,8 миллиона (тендерная заявка размещена 25 ноября).

Не лучше ли эти деньги направить на помощь таким, как Зинаида Николаевна, детям войны? Или на выплаты участникам СВО и их семьям? Ведь проводить праздники и запускать салюты, когда бойцы СВО уворачиваются от дронов и прячутся от вражеских обстрелов, как минимум неэтично — это создаёт дополнительное напряжение в обществе.

Почему фейерверки и салюты вообще привлекают людей? У психологов есть несколько версий. Одна из наиболее часто озвучиваемых — это своего рода безопасная форма хулиганства, за которое человеку ничего не будет. Во время подобных «взрывных шалостей» в мозге вырабатывается дофамин, который отвечает за чувство удовольствия. Поэтому и тянет.

Еще одно объяснение заключается в том, что фейерверки должны пугать — громкими звуками, практически открытым огнём, но людям не страшно. Наоборот, появляется ощущение победы над страхом — «радостного ужаса». Часто это связано с детскими воспоминаниями, когда фейерверки и салюты запускали по праздниками, а значит — в «хорошие» дни.

У тех же, у кого подобных радостных воспоминаний нет или кто в состоянии осознать, что сегодня взрывы вовсе не означают праздник, фейерверки могут запускать опасные процессы в организме.

«Почти каждый вечер, около 22.00, у нас начинаются какие-то взрывы», — рассказывает Елена, живущая в Москве в районе «Сокол».

Жительница столицы не знает, где и что взрывается, выяснить не удаётся. Страх и постоянное ожидание беды негативно сказываются на её здоровье и настроении: «Утром я просыпаюсь совершенно разбитая, начинаю смотреть новости в местном Telegram-канале: что это было — веселье в ночном клубе или вражеская атака».

Анна, жительница деревни близ московского аэропорта Шереметьево, находится в схожей ситуации: с февраля 2022 года она пытается убедить соседей, что запускать сегодня фейерверки в их деревне по меньшей мере глупо. Но даже тогда, когда на московские аэропорты летят украинские дроны, в деревне находятся «умники», которым во время барбекю на лужайке перед домом очень не хватает взрывов петард.

Под длительным воздействием стресса чувствительность к звукам может усиливаться, предупреждает в беседе с ИА Регнум терапевт-кардиолог Татьяна Смоленская. Так организм готовится к возможным угрозам в окружающей среде.

«Резкое повышение громкости звука вызывает спазм сосудов, увеличение частоты и силы сердечных сокращений, повышает уровень кортизола — гормона стресса, что вызывает повышение артериального давления, мерцательную аритмию. Сейчас мы все живём в напряжении, усилилась неопределённость, и то, что раньше было здорово, теперь может спровоцировать серьёзные заболевания», — отмечает кардиолог.

Поэтому всем, кто планирует в новогодние каникулы запускать фейерверки и взрывать петарды, стоит подумать о людях, у кого взрывы ассоциируются не с весельем, а с бедой. И не добавлять им проблем.