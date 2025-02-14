Если ехать по ближнему Подмосковью и следить за дорожными указателями, не сразу можно понять, где находишься: «Монтевиль», «Резиденция Бенилюкс», «Гринфилд», «Миллениум Парк», «Футуро Парк», «Шато Соверен», «Ярд Вилладж», «Гринвич»… Причём часть названий написана латиницей.

Иван Шилов ИА Регнум

Если же у посёлка сохранилось название деревни, на базе которой он появился, к нему обязательно прибавлено что-то вроде «Эстейт» или «Клаб».

Не отстают от сферы недвижимости и объекты общепита. Очевидно, маркетологи руководствуются правилом: если написать на иностранном языке русское слово, оно зазвучит престижно и загадочно.

Так, на Ленинградском шоссе между Москвой и Санкт-Петербургом висят баннеры, зазывающие посетителей в ресторан «Tsarevna» — видимо, это нечто среднее между царевной и таверной. А о бесконечных shop’ах, vape’ах и прочих заведениях и говорить излишне.

Голос и проблемы народа

11 февраля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» — об обеспечении использования в публичном пространстве русского языка как государственного.

Законопроектом предлагается ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе, на этикетках и вывесках, в СМИ, в названиях жилых комплексов. Согласно документу, вводится требование об обязательном использовании русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей.

В ноябре прошлого года портал SuperJob провёл исследование среди экономически активного населения России. 1,6 тысячи респондентов задали вопрос: «Глава администрации Ярославля Артем Молчанов ввёл запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках, исключение составляют только зарегистрированные торговые марки.

Подобные ограничения с прошлого года действуют в Краснодаре и Саратове. Стоит ли распространить такую практику на остальные регионы России?»

«За» высказались 44% опрошенных. Чем старше респонденты, тем активнее они выступали против иностранных слов на вывесках: до 35 лет инициативу поддерживают только трое из десяти, а среди граждан старше 45 лет — в два раза больше (64%).

Многие «голосовавшие» против наверняка не сталкивались с проблемами, которые несёт латиница в быту. Живой пример: в Москве есть аквастудия (бассейн) для детей, название которой состоит из двух английских имён. Чтобы привести ребёнка туда, нужна справка от педиатра.

Врачу же, чтобы её выдать, нужно знать название бассейна. Для этого родителю или бабушке приходится выговорить два иностранных имени, а педиатру — корректно отразить их в справке. В итоге, чтобы ничего не перепутать, врач выдал справку по месту предъявления.

И с подобными проблемами сталкиваются жители разных регионов страны.

Давай по-русски

В новом «языковом» законопроекте прописано, что именно русский на территории России подлежит обязательному использованию в «коммерческом обозначении», при этом в «информации для публичного ознакомления потребителей» следует ограничить использование иностранных слов — если речь не идёт о товарных знаках.

Коммерческое обозначение — это любое название (и логотип), используемое компанией для выделения своего бизнеса и получившее известность на определенной территории. Речь идёт о любых носителях, на которых изображено название компании (ресторана, салона, парикмахерской, магазина у дома и т.д.).

В случае принятия законопроекта под запретом окажутся слова вроде fresh, sale, open — их необходимо заменять русскими аналогами («свежий», «скидки», «открыто»). А ещё «кофе» вместо coffee, «магазин» вместо shop.

Те же владельцы бизнеса, кто не переделает вывески и рекламу к моменту, когда закон будет принят, рискуют получить штраф до 500 тысяч рублей — за нарушение предусмотрена административная ответственность.

Поправки ко второму чтению

Закон об ограничении применения англицизмов в стране активно обсуждается с 2022 года. Нынешний законопроект внесли в октябре 2023-го девять депутатов из «Единой России» (в том числе экс-глава комитета по культуре Елена Ямпольская и нынешний врио губернатора Курской области, на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн).

А после того как Краснодар, Саратов и Ярославль в 2024 году приняли подобные ограничения на региональном уровне, «ускорился» и федеральный закон.

При этом глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова сообщила, что ко второму чтению проекта три парламентских комитета предложили исключить из документа упоминание «коммерческих наименований». Кроме того, считает Казакова, из-под действия поправок нужно вывести уже построенные жилищные комплексы и поселки.

В свою очередь депутат Евгений Попов привёл цифры: смена одной вывески обойдётся предпринимателям, «спасающим нашу экономику», в сумму до 2 миллионов рублей. Попов призвал предусмотреть переходный период для поправок.

За поправки в закон высказались 417 человек, один депутат воздержался. Поправки внесут в ряд законодательных актов, в том числе в законы «О государственном языке», «О защите прав потребителей», «О рекламе» и «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

Законодательство также предоставляет право использовать, наряду с государственным, языки 37 республик — при условии, что их объём будет равноценен русскому по размещению и техническому оформлению надписей.

Опасения бизнеса

Обеспокоенные предприниматели уже начали искать лазейки, как обойти новый закон. Один из легальных обходных путей оставили депутаты — это «товарный знак». Если владелец бизнеса сделал вывеску в соответствии со своим зарегистрированным товарным знаком, то ни о каком коммерческом обозначении речи нет и быть не может.

Товарные знаки можно регистрировать на английском, французском, китайском, арабском и каком угодно языке — хоть на эсперанто.

При этом депутат Госдумы, филолог и заместитель председателя Комитета по молодежной политике Юлия Саранова советует предпринимателям внимательно почитать текст пояснительной записки к законопроекту: необходимости срочно менять всё иностранное на вывесках нет.

Иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях, менять не придётся: «пицца», «шугаринг», «детейлинг» и «маркетплейс» могут не беспокоиться. Но писать эти слова на вывесках придётся кириллицей.

«Мы рискуем не просто увидеть волну обновлений вывесок и указателей, но и множество коллизий с англицизмами, которые не имеют аналогов в русском языке (или корректного написания на кириллице). Например, Wi-Fi превратится в «Беспроводной доступ в Сеть», — приводит пример управляющий партнёр агентства SMMashing Media Андрей Иванов.

«Мы подсчитали: печать нового меню для одного заведения обойдётся в 100 тысяч рублей, вывеска — более 150 тысяч», — комментирует ситуацию владелец тверской сети кофеен Виктор Кузнецов.

Принятие законопроекта, запрещающего латиницу в рекламе, приведёт к дополнительным расходам для российского бизнеса, предупреждает комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT. Непривычные транслитерированные термины и обозначения могут ввести в заблуждение потребителей, указывают в РСПП.

Там обращают внимание на то, что названия международных стандартов и физических величин, характеристик товаров часто состоят из букв латинского алфавита, при этом не имеют эквивалентов в русском языке. Так, LTE, Bluetooth, NFC, VPN, IoT, Big Data, IPTV, 5G и ID пишутся только буквами латинского алфавита.

«Буквальный перевод приведёт к искажению смысла. Это касается также медицинских приборов, фармацевтических препаратов, средств связи иностранных производителей, которые не зарегистрировали их в качестве товарных знаков в России», — считают в комиссии РСПП.

«Ради лишнего пафоса»

Член Совета Федерации доктор филологических наук, профессор Людмила Скаковская будет представлять новый закон в верхней палате российского парламента. Она считает, что страхи предпринимателей преувеличены.

В беседе с ИА Регнум Скаковская подчёркивает: ограничений на использование иностранных слов, таких как «вайфай», «ноутбук» и многих других, уже ставших частью русского языка и не имеющих полноценных аналогов, не предполагается.

Авторы документа предлагают исключить использование в публичном пространстве только те иностранные слова, у которых есть полноценная замена в русском языке: «coffee», «fresh» и другие.

По словам профессора, русский язык в течении веков адаптировал иностранные слова — такие заимствования помогали обозначить появляющиеся в отечественной культуре понятия и явления, которые не имели русского аналога.

«Однако в современных реалиях возникла отрицательная тенденция употребления заимствований ради лишнего пафоса, в том числе и в маркетинге. Выразительное, живое русское слово неоправданно заменяется англицизмами. Подобные злоупотребления отрицательно сказываются на развитии и сохранении богатств родного языка, который постепенно подменяется чужим.

Важно отметить, что изменения не коснутся уже существующих торговых знаков и названий фирм. Новые нормы будут применяться только к объектам, которые находятся на стадии строительства или проектирования», — рассказала собеседница агентства.