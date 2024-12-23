В середине декабря жительница Твери Людмила заметила, что лимит её кредитной карты в мобильном приложении банка резко снизился. Если раньше женщина могла взять взаймы 300 тысяч рублей, теперь сумма уменьшилась до 50 тысяч. Впрочем, Людмилу это даже обрадовало.

ИА Регнум

«Перед Новым годом я могла потратить больше, чем потом смогла бы вернуть»,— признаётся она в беседе с ИА Регнум.

Уже полтора года больше половины зарплаты женщины уходит на обязательные платежи по кредитным картам. Их у неё пять, от разных банков. Льготный период карт давно закончился, пеня растёт. Платить приходится за обслуживание долга.

Случай Людмилы — довольно типичный. В том числе поэтому российские банки в ноябре–декабре 2024 года начали урезать лимиты по кредитным картам. Единой статистики пока нет, но о подобных случаях массово сообщают жители разных регионов страны.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов пояснял, что банки в условиях высокой долговой нагрузки населения стремятся ограничить долю высокорискованных заёмщиков — это люди, «направляющие на обслуживание долгов большую часть своего дохода». При этом, если человек обратиться в банк с жалобой, лимит могут восстановить. Людмила этого делать не будет.

«Мне бы из существующих долгов выпутаться, новые не нужны»,— говорит собеседница ИА Регнум.

К решению снизить лимиты по кредиткам банки привели высокая закредитованность населения и ожидание нового роста ключевой ставки Центробанка. Так, в пресс-службе ВТБ пояснили, что лимиты могут уменьшить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам.

Мелким шрифтом

Кредитные карты широко вошли в жизнь россиян, когда ключевая ставка Центробанка была низкой. Большинство карт имели длинный беспроцентный период. Если клиент мог гасить задолженность в течении этого периода, пользоваться картами было необременительно.

«Вы как бы перехватываете сами у себя до зарплаты», — так поясняла менеджер банка Людмиле, когда она заводила первую кредитку.

Какое-то время женщина «держалась»: потратит пять тысяч — положит пять тысяч. А потом ей понадобилось оплатить операцию в частной клинике, погасить долг она уже не смогла. Решить проблему Людмила попыталась, взяв ещё одну кредитную карту. А потом — ещё одну, ещё…

Не спасали даже рост зарплаты и подработки, которые женщина брала, чтобы выбраться из долгов. «Саморазмножение» финансовых проблем вместе с ростом количества кредиток у клиента — частая история. Если же просрочить выплату по карте, это пагубно отразится на кредитной истории. Поэтому у Людмилы не получилось взять кредит на рефинансирование долгов по кредиткам.

«Слишком высокая кредитная нагрузка, — отвечали ей в банках. — К тому же, у вас уже была просрочка».

У кредиток есть ещё одна неприятная особенность: условия по ним могут меняться. Сейчас минимальные ставки по кредитным картам в среднем выросли на 4 процентных пункта, в итоге полная стоимость кредита увеличилась почти до 35%. Она включает в себя все траты, связанные с обслуживанием карты, в том числе комиссии, плату за обслуживание или страховку. Попутно банки урезают грейс-периоды (срок, в течение которого клиент может не платить проценты), повышают комиссии на переводы и снятие наличных.

Никуда не делась и классическая проблема: процент по кредиткам прописан мелким шрифтом в договоре, который мало кто читает. Поэтому реальная переплата получается выше, чем то, что держит в уме клиент банка.

425 «просроченных» миллиардов

По данным Центробанка, кредитная карта сегодня есть у каждого третьего россиянина из числа экономически активного населения. Это примерно 27,6 миллионов человек. За первый квартал 2024 года было выдано более 6,3 миллионов кредиток на более чем 605 миллиардов рублей. При этом средний долг по кредитной карте вырос до 97 902 рублей (в марте 2023-го было 90 682 рубля). Только за ноябрь банки открыли для россиян 1,57 миллионов договоров на кредитные карты с общим лимитом 206,75 миллиардов рублей.

В то же время, в 2024 году количество выдач карт сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом, а общий объём одобренных лимитов уменьшился на 32%.

Кредитных средств, просроченных более чем на 90 дней, в 2024 году у россиян накопилось на 425 миллиардов рублей.

Еще один житель Твери, Никита, при зарплате в 35 тысяч рублей набрал кредитов на 140 тысяч. На работе задерживали зарплату, рассказывает он ИА Регнум, поэтому мужчина взял две кредитки в разных банках. Погасить вовремя не успел.

«После того, как начались просрочки платежей, мне стали два-три раза в неделю звонить сотрудники службы по взысканию задолженностей банков. Разговаривали корректно, спрашивали, когда ждать платёж. Потом звонили в назначенный день, мы договаривались на новую дату.

А после того, как я несколько раз их «кинул», они звонили моим родителям. Те очень остро отреагировали, устроили мне головомойку. Я поднатужился, начал вносить обязательные платежи, долг хотя бы не рос. Но и не уменьшался: я зачислял деньги на кредитку и сразу же их тратил»,— делится своей историей мужчина.

К счастью для Никиты, долги по кредитным картам — это не то же самое, что долги в микрофинансовых организациях. Там «сотрудники» работают более жестко, буквально выбивая просроченные долги. Но Никите хватило и звонка родителям. Мужчина начал вести таблицу доходов и расходов, ограничиться в необязательных тратах.

К тому же, в отличие от Людмилы, перед повышением процентной ставки Центробанка он успел рефинансировать свои кредитки карты, объединив их в один кредит под процент в два раза меньше, чем получатся по картам. Теперь он выплачивает накопившуюся сумму.

Крайняя мера

Никита пошёл по верному пути, считает Вадим Макаров, руководитель финансово-правовой компании «Прайм Аудит». Нужно пользоваться любыми доступными легальными способами уменьшения долгов. И, попутно, стараться больше зарабатывать или хотя бы меньше тратить — если это возможно.

В случае Людмилы также есть вариант подать на банкротство. По словам Макарова, за последний год в разы выросло количество юридических компаний, занимающихся списанием долгов через процедуру банкротства физических лиц. В среднем банкротство стоит 100-200 тысяч рублей.

«В принципе, это надёжная реальная услуга. На человека, прошедшего процедуру банкротства, потом накладывается только одно ограничение: он не сможет быть генеральным директором и учредителем фирм. А также отметка о том, что человек прошёл банкротство, навсегда останется в его кредитной истории», — говорит собеседник ИА Регнум.

Хотя процедура эта, конечно, не из приятных. Технически она происходит так: человек обращается к юристам, они готовят документы, подают в суд. Затем продаётся имущество человека — кроме единственного жилья. Банкам списание невозвратных долгов выгодно, поскольку на случай невозвращения ссуд средства банков зарезервированы в Центробанке, а после списания этих долгов активы размораживаются.

«Банки сами могут инициировать процедуру банкротства, если видят, что у должника есть имущество. Например, кроме единственного жилья — ещё квартира или машина, В противном случае они процедуру не начинают, потому что банкам придётся платить за банкротство того, с кого всё равно ничего не получить»,— поясняет Вадим Макаров.

Самозапрет и самоограничения

Еще одним радикальным способом выбраться из долговой ямы может стать самозапрет на новые кредиты. В середине октября правительство утвердило постановление о возможности для граждан с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов.

По задумке авторов, документ разработан для борьбы с мошенничеством. Благодаря ему «третьи лица», то есть мошенники, не смогут оформить кредит, если завладели персональными данными или «применят к человеку методы социальной инженерии». Кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны до заключения договора проверить, не установлен ли самозапрет. Если он действует, в услуге должны отказать.

Наверняка самозапретом также захотят воспользоваться и россияне, которые никак не могут устоять перед кредитами, сулящими «всё, что хочешь, здесь и сейчас». Им не стоит забывать, что в долг берёшь чужие деньги, а отдавать приходится свои.