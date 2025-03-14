О том, жива ли Инна Демьяненко, заместитель главного редактора газеты «Суджанские вести», не было известно семь месяцев. Она числилась пропавшей без вести с 5 августа 2024 года, дня, когда Суджа Курской области была захвачена в результате атаки ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум Инна Демьяненко

Теперь, когда город окончательно освобожден российскими войсками, оказалось, что наша коллега, о которой мы писали, жива и здорова: 13 марта с ней и другими жителями, эвакуированными из Суджи, встретился и. о. губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Сейчас Инна находится в пункте временного размещения в Курске. Вот что рассказал о встрече с ней Хинштейн в своем Telegram-канале: «Инна рассказала, что не хотела уезжать, не верила, что так все серьезно. А когда поняла, что опасно, было уже поздно — ВСУ не отпускали. Очень сильно хотелось читать, но не было света, свечей, фонарей. Теперь учится радоваться простым вещам — еде, воде и свободе».

ИА Регнум смогло поговорить с ней и узнать, как она выживала в оккупированном городе. Ведь до вчерашнего дня было известно лишь то, что Инна Викторовна отработала 5 августа весь рабочий день и вечером ушла из своей редакции, расположенной в самом центре, на Советской площади.

Александр Хинштейн/Telegram

Ночью город был захвачен ВСУ. В последний раз в Сети она была утром 6 августа 2024 года.

«Мы с семьей уносили ноги под обстрелами, схватили документы и уехали в Курск. Инна Викторовна последний раз выходила на связь 5 августа, сейчас ее телефон недоступен, и мы не знаем, где она и что с ней»,— рассказывала в августе 2024 г. коллега журналистки, Елена.

После того, как связь с Демьяненко была потеряна, Ольга Болдырева, председатель Союза журналистов Курской области, сообщила, что организация активно работает по поиску и формирует списки журналистов из приграничных районов — для оказания помощи в расследовании. Она подчеркнула важность объединения усилий для обеспечения безопасности журналистов.

Теперь уже известно, что возможностей сообщить о себе у Инны просто не было: в Судже отсутствовало электричество и не было интернета. Соответственно, сайт ее газеты оказался заблокирован, как и возможность выйти в соцсети. Даже сделать такие привычные сейчас снимки на телефон было нельзя: ни фото, ни видео этих страшных месяцев нет.

В экстремальных условиях женщине, как и другим оставшимся в городе жителям, пришлось прожить конец лета, осень и зиму.

«Это очень долгий разговор, как я жила, как спасалась, — говорит она. — Мы были в окружении. Разжигали костер, чтобы приготовить еду». Продукты поначалу добывали в оставшихся без присмотра сетевых магазинах. А потом спасала взаимовыручка между людьми, и с питанием всё было нормально.

«Я узнала соседей, которых раньше не видела. Мы держались вместе. Выживали», — скупо делится Демьяненко. Что касается украинцев, говорит, что отношения с ними были ровные, это всё были простые солдаты, простые люди, вели себя вежливо. Она верующий человек, и это ее очень поддерживало в тяжелое время оккупации. Молилась, чтобы Господь все устроил.

Спасала мысль, что нужно продолжать жить. Но было очень тяжело: охватывало уныние, женщина переживала, что о них все забыли, что суджанцы никому не нужны. А когда наконец-то зашли российские военные, Инна испытала море эмоций:

«Вышли на улицу, идут наши солдаты. Мы очень ждали этого дня освобождения, очень ждали, потому что прошло почти восемь месяцев. Дай бог здоровья солдатам, которые нас освободили, и людям, которые молились за нас».

Когда стало ясно, что за Суджу идут бои, Инна решила покрасить волосы. Говорит, что летели снаряды, всё взрывалось и тряслось, а она нагрела воду и начала краситься. Хотя всю её колотило, трясло и было страшно. Но Господь действительно всё устроил.

Больше всего Инна соскучилась по свежему хлебу и книгам. В Курске её окружили заботой и вниманием, и она постепенно приходит в себя после пережитого. Говорит, что просто не ожидала такой заботы. Только там узнала, что коллеги искали её по всем возможным каналам. И если бы хоть какая-то весточка долетела раньше, это бы очень помогло.

Отвлечься от свежих воспоминаний Демьяненко пока не в состоянии, говорит, посади в кинозал и поставь комедию — и я уйду. Не хочется видеть комедии. Она постепенно учится снова улыбаться и начинает смотреться в зеркало: «Я же ни в какое зеркало там не смотрела, просто не хотелось. Мы были такими неухоженными».

В ПВР есть уголок с книгами, которые туда приносят жители Курска, и женщина сразу взяла себе стопку книг, поскольку надо тренировать мозги.

«С мыслями было туго, потому что не было ни телевизора, ни информации, ни общения с интеллигентными людьми, с которыми ты общался раньше. Надо восстанавливать память — не могу ничего вспомнить. Опять нужно восстанавливаться и думать, как это ко мне вернётся, умение читать моих любимых авторов. Поэтому я хочу прочитать и Донцову, просто чтобы как-то проделать «дырку» для других книг», — говорит она.

Инна рассказала нам, что с удовольствием поехала домой прямо сейчас — там остался ее любимый кот Басик и еще один приблудившийся во время оккупации котик.

«Я уже разокучила и подрезала свои любимые розы. У нас уже нарциссы все вылезли из земли. Собиралась в эвакуацию быстро. Схватила сумку, в которой был осенне-зимний гардероб, и приехала с ней», — рассказывает журналистка.

Но пока там нет света и газа, жить дома невозможно. Надо подождать, пока в городе хоть что-то восстановят. А там, возможно, получится и вернуться к работе.

«Суджанские вести» — это классическая районка, недавно отметившая свое столетие. Газета была в числе передовых в области, авторами статей в советское время были трактористы, доярки, работники культуры, сельских советов, строители…

В 40-е годы на страницах газеты публиковались материалы по восстановлению народного хозяйства после фашистской оккупации. Видимо, теперь Инне Демьяненко и ее коллегам придется вспомнить опыт своих предшественников из тех лет.

Тем более что она — ветеран районной прессы, член Союза журналистов России. Закончив факультет журналистики Воронежского госуниверситета, отработала в средствах массовой информации более 30 лет. А в редакции суджанской газеты трудится с 1996 года.

Профессионализма и объективности у нее хватит, в Союзе журналистов России отмечают высокую квалификацию и активную жизненную позицию героического замглавреда.

Тем временем уже на этой неделе 154 человека, эвакуированных из освобожденных от оккупантов территорий Суджанского района Курской области, в МВД России снимут с розыска как пропавших без вести. Хотя так повезло не всем… Эти люди связываются с родственниками и рассказывают о своей судьбе. По словам помощника главы МЧС РФ Юрия Мезинова, у спасенных разное эмоциональное состояние. У некоторых не выдержала психика, с ними будут работать специалисты-психотерапевты.

Но, конечно, их возвращение — в любом случае радостное событие. «Семьи сейчас обретут своих близких. Представляете, больше полугода ничего не знать, не видеть? И вот сейчас представляете какой праздник», — отметил Мезинов в беседе со СМИ.

От имени всего журналистского сообщества скажем: мы рады за Инну Демьяненко, за ее возвращение к обычной жизни из той страшной «серой зоны», где никто не знал, жива ли она. Сейчас главная задача — поправить здоровье.