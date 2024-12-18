В середине декабря стало известно, что 48 постояльцев Баргузинского психоневрологического дома-интерната в селе Читкан в Бурятии заразились чесоткой. В социальных сетях выкладывают жуткие снимки — язвы и волдыри на руках и ногах пациентов.

ИА Регнум

Вскоре выяснилось, что на протяжении нескольких месяцев руководство интерната скрывало сведения о зараженных. 12 декабря в доме-интернате ввели карантин. Очаг заражения ликвидирован, пациентов лечат, проведена тотальная дезинфекция. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, на месте работают врачи областного кожно-венерологического диспансера.

В информационном центре Следственного комитета сообщили, что всплеск заболевания произошёл из-за «несоблюдения обязательных требований при допуске граждан в учреждение и несвоевременной изоляции лиц с признаками инфекции».

Подхватить можно где угодно

Многие по-прежнему уверены, что чесоткой болеют в основном бездомные. На самом деле это не так: болезнь может подстеречь любого, даже самого благополучного человека. При этом в закрытых учреждениях, таких как ПНИ, заболевание быстро распространяется. В то же время часто о вспышках этой, казалось бы, мелкой, но мучительной болезни, просто стараются не говорить.

Примечательно, что массовые случаи заражения случаются по всему миру. Например, заболеваемость чесоткой в Великобритании за 2023 год выросла вдвое, сообщала газета The Daily Mail. Вспышки отмечали в домах престарелых по всей стране. Проблему в Великобритании усугубляет поток мигрантов и возросшая устойчивость чесоточных клещей к медикаментам.

Только в декабре врачи в Англии и Уэльсе зафиксировали 27 484 случая чесотки, приводит данные Королевский колледж врачей общей практики (RCGP).

А год назад, в прошлом декабре, четыре студии в Центральном университете искусств Saint Martins в Лондоне закрыли из-за чесотки у студентов. Будущие модельеры работали с большим количеством тканей, а чесоточный клещ любит селиться в складках одежды. Еще одна вспышка случилась на бывшей военно-воздушной базе в Эссексе, где поселили мигрантов.

Общественный транспорт, детсады, школьные коллективы, казармы, общежития, общественные бани — любые места скученности людей могут стать рассадником чесотки. В свою очередь даже чистоплотные люди рискуют подхватить болезнь в респектабельных местах, например в современных фитнес-центрах и бассейнах.

«Ручки тренажеров, перекладины грифов и гантелей находятся под угрозой. Чесоточный клещ «любит» поражать зону межпальцевых участков и запястий у заболевшего, а вне тела человека он живёт несколько суток», — рассказывала врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко.

Миллионы клещей

Днём клещи неактивны, зуд у заразившегося человека нарастает вечером или в первой половине ночи. На руках, ногах, в области поясницы, на половых органах возникают папулы — лудящие красные точки. У детей сыпь может распространиться по всему телу, папулы могут появиться на лице, ладонях, подошвах ног, на голове.

Заболевший начинает отчаянно чесаться и расчёсывает эти красные точки до крови. Появляются гнойные корки, кровянистые язвы, которые приходится долго лечить. Если эти язвы запустить, может начаться бактериальное заражение, сепсис.

Норвежская чесотка — смертельно опасная форма заболевания, которая может развиться у людей с ослабленным иммунитетом, у людей со СПИДом и ВИЧ, лейкозами, тяжёлым сахарным диабетом. Число клещей на коже у такого пациента возрастает от нескольких тысяч до миллионов.

В отличие от типичной формы чесотки, при норвежском варианте возможны высыпания на любых участках тела, в том числе на волосистой части головы, лице и шее, на боковых поверхностях ладоней.

В особо тяжелых случаях болезнь приобретает тотальный характер, а множественные плотные корки напоминают панцирь. От кожи больного исходит резкий неприятный запах.

Чесотка — это эктопаразитарное заболевание, вызываемое клещом Sarcoptes scabiei hominis, поясняет ИА Регнум врач-дерматовенеролог высшей категории Юджина Боброва. Паразиты питаются отмершими клетками кожи и откладывают в верхнем слое эпидермиса потомство. Без носителя клещ живёт не больше суток. Для дальнейшего существования требуется переносчик или место постоянного обитания.

«Это заболевание характерно только для человека и не передается людям от домашних животных. Наиболее частым источником заражения у тех, кто приходит на приём к нам в поликлинику, бывали половые партнеры, другие члены семьи, соседи по комнате в общежитии.

Лечение лучше проводить у всех заболевших одновременно, чтобы избежать реинфекции. Всем находящимся в тесном контакте с больным рекомендуется провести однодневное профилактическое лечение любым из препаратов», — рассказала Боброва.

Средства лечения

Если человек заразился взрослыми самками клеща, болезнь проявляется практически мгновенно, а если в организм попали личинки, инкубационный период составляет до двух недель.

Все применяемые для лечения чесотки препараты воздействуют только на зрелую стадию развития клещей и не действуют на эмбриональную, продолжающуюся не больше четырёх суток. Поэтому необходима повторная обработка кожи на четвёртый день — она уничтожает вылупившиеся из яиц личинки.

В российских аптеках для лечения чесотки продаются отечественные препараты: эмульсия бензилбензоноата 20%, простая серная мазь (33%), концентрат «Медифокс», мазь Вилькинсона. При этом зарубежные средства, например аэрозоль «Спрегаль» и латвийская или эстонская мазь бензилбензоата 20%, исчезли из продажи. Они эффективно лечили заболевания, но стоили значительно дороже отечественных аналогов.

Серная и серно-дегтярная мази — испытанные временем эффективные средства, которыми лечили чесотку ещё в 1980-х, когда в СССР бушевала чуть ли не эпидемия. Их втирание на весь кожный покров в течение 5–7 дней было достаточно неприятной процедурой, тем более в эти дни нельзя было мыться.

По словам Юджины Бобровой, наиболее частой ошибкой в лечении является избыточное применение противопаразитарных средств — из-за этого нередко развивается постскабиозный дерматит. Бывает и так, что больной закончил лечение, а зуд продолжает беспокоить, не все высыпания исчезли. Сохранение зуда в этом случае — реакция организма на убитого клеща, дополнительного лечения не требуется.

«После повторного курса лечения зуд часто становится интенсивнее, появляются новые высыпания. Это уже не чесотка, а контактный аллергический дерматит», — поясняет врач ИА Регнум.

Впрочем, довольно часто фиксируются и случаи повторного заражения. Например, если одежда больного лежала в шкафу с вещами других членов семьи и на ней сохранился возбудитель заболевания. Юджина Боброва отмечает, что сегодня многие обращающиеся в российские поликлиники заболевшие — иностранцы.

«У них большие семьи, скученность народа в одой комнате, к тому же они часто носят вещи друг друга», — говорит дерматовенеролог.

Как не заразиться

Главное, что нужно сделать при обнаружении заболевания — прокипятить постельные принадлежности, полотенца, мочалки и т.д. Либо же постирать всё в машине на самом длинном режиме. Одеяла и подушки, а также верхнюю одежду обеззараживают, вывешивая на открытом воздухе в течение 5 дней.

Игрушки, не подлежащие стирке вещи, обувь можно временно исключить из пользования на 5 дней, поместив в полиэтиленовый пакет. Матрацы и мягкую мебель можно обработать любым аэрозольным препаратом, предназначенным для уничтожения ползающих насекомых.

При температуре более 55 градусов чесоточный клещ умирает за 10 минут. При температурах более 22 градусов — за 2 суток. При диапазоне от 10 до 20 градусов особи теряют подвижность. Для их размножения необходима температура кожи здорового человека — от 33 до 37 градусов.

Чтобы не заразиться чесоткой при контакте с больным, врачи рекомендуют соблюдать ряд правил: пользоваться индивидуальным нательным и постельным бельем, одеждой, полотенцем. Регулярно мыться, менять бельё, при этом снятое бельё нужно стирать в горячей воде и гладить. Не пользоваться чужими мочалкой, перчатками, игрушками и другими вещами.

Если вы заметили зуд, сыпь или другие симптомы, обратитесь к врачу для диагностики и лечения. Раннее выявление и лечение помогут предотвратить распространение этого неприятного заболевания.