В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать препятствование проезду скорой помощи самостоятельным составом правонарушения. Штраф за это нарушение может составлять 20–30 тыс. руб. и будет сопровождаться лишением прав на срок от трех месяцев до двух лет.

Иван Шилов ИА REGNUM

В пояснительной записке к проекту сообщается: в последнее время участники дорожного движения все чаще отказываются пропускать машины скорой медпомощи — — и это свидетельствует о недостаточности уже существующих санкций.

Мешал спасать папу

В начале мая 2025 года в городе Иваново водитель не пропускал скорую помощь, ехавшую с включенной сиреной и мигалкой. К удивлению медиков, зловредный автомобиль двигался перед ними всю дорогу, прямо до подъезда, куда их вызвали. Выяснилось, что автомобилист мешал скорой, которая спешила к его отцу. Об этом сообщил Telegram-канал «Иваново. Происшествия»

А 29 апреля в Москве на Третьем транспортном кольце водитель на автомобиле Lada Granta демонстративно мешал скорой помощи и отказывался перестраиваться на соседнюю полосу. Кадры с видеорегистратора скорой опубликовал Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва». На записи слышно, что у скорой включена сирена и водитель сигналит нарушителю, но последний не реагирует. Выяснилось, что эта машина зарегистрирована на жителя Башкирии, который только за апрель семь раз получал штрафы за нарушения ПДД.

В Новосибирске «Газель» не пропустила скорую помощь. Реанимация, включив сирену, спешила к сибиряку, находившемуся без сознания. Судя по видео, тут же опубликованному в соцсетях, у водителя грузовика была возможность перестроиться.

В Набережных Челнах легковушка на 40 минут заблокировала скорую с больным ребенком. Родители ребенка просили хозяина автомобиля переставить его, но уговоры оказались бесполезны. Мужчина даже отказался выходить из дома. Чтобы отвезти ребенка в больницу, медикам пришлось вызвать вторую скорую.

А случай с рыжеволосой дамой на красной иномарке, которая в прошлом году в Санкт-Петербурге загородила проезд через двор? Она не трогалась с места, когда в карете скорой помощи ждал ребенок в критическом состоянии. Поведение женщины так возмутило жителей города на Неве, что проездила она после своего нарушения недолго — уже через несколько дней ее нашли, и суд лишил даму прав на год.

В подмосковной Балашихе такой случай произошел в нынешнем апреле. И тоже виновный уже наказан. К административной ответственности привлечен водитель Mitsubishi. Мужчина перекрыл дорогу медикам и предложил им искать пути объезда. Видеозапись также появилась в соцсетях, и правоохранители быстро разыскали водителя.

Вопрос жизни и смерти

Сейчас нарушители несут наказание еще по старым правилам. По действующему Кодексу об административных нарушениях за непропуск спецтранспорта предусмотрен штраф в размере от 4,5 тыс. до 7 тыс. рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года.

Однако скоро наказание ужесточат. 12 мая на сайте Государственной думы появился законопроект, предлагающий серьезные изменения в ст. 12.17 КоАП РФ. Инициатор — глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). «Чтобы ответственность за эти безобразные выходки была более серьезной и чувствительной, необходимо помимо штрафа добавить и дополнительную меру — лишение права управления ТС. Причем не в качестве альтернативы, здесь должен быть безальтернативный подход. Если факт воспрепятствования работе скорой зафиксирован и тем более это привело к тяжелым последствиям для граждан, к которым направляется машина скорой помощи, наказание будет самым суровым», — написал Нилов в своем Telegram-канале.

Николай Баженов, кардиолог, доктор медицинских наук, занимается организацией службы скорой медицинской помощи. В разговоре с ИА Регнум он подчеркнул: от скорости, с которой больному начнут оказывать помощь, зависит прогноз не только выздоровления, но и спасения жизни.

— В ситуации с инфарктом миокарда, да и с другими неотложными состояниями, как в сердечно-сосудистой системе, так и в органах дыхания, в неврологии, при патологиях живота — скорость в прямом смысле вопрос жизни и смерти, — напоминает доктор Баженов. — По моему опыту, скорые обычно пропускают, редко встречается откровенное хамство. Чаще бывает просто невнимательность. Водители должны помнить о том, что они сами могут оказаться на месте пациентов.

По принятым сейчас нормативам время прибытия к пациенту для оказания экстренной помощи в экстренной форме не должно превышать двадцати минут с момента вызова. Если приезд скорой помощи вышел за установленные сроки, граждане имеют право обратиться с жалобой.

Адвокат Денис Занегин расставляет акценты так:

— Надо сказать, что действия тех, кто не пропускает скорую помощь, можно квалифицировать как воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Без наступления негативных последствий для пациента предусматривается наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Уголовная ответственность предусматривается за воспрепятствование оказанию медицинской помощи путем удержания, угроз, создания препятствий для доступа врача к больному.

Если данные действия повлекли причинение вреда средней тяжести здоровью больного по неосторожности, предусмотрен штраф в размере до 40 тыс. руб., либо исправительные работ на срок до одного года, или арест на срок до четырех месяцев. Если же наступила смерть больного или причинен тяжкий вред его здоровью, предусмотрено уголовное наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишения свободы тоже до четырех лет.

Впрочем, препятствование проезду медиков не всегда злая воля водителя. Бывает, что объективно нет пространства для маневра:

— В Европе давно действует правило спасательного коридора для спецтранспорта — «ёлочка». На дороге, где больше одной полосы и затор, скорая едет посередине, а машины разъезжаются вправо и влево, — рассказывает ИА Регнум специалист по дорожному строительству Станислав Петрушенко. — Если бы у нас повсеместно не заужали ширину проезжей части и рядов в частности, а также не расширяли тротуары — подобный способ, может быть, и был бы эффективным. А так — у людей объективно нет свободного пространства для манёвра и возможности освободить проезжую часть.

Между прочим, в Германии за отказ пропускать машину со спецсигналом водитель получит штраф от 240 евро, а также два штрафных балла (из восьми максимальных) и месяц лишения прав. А если выехать в образовавшийся спасательный коридор, сумма штрафа увеличится до 2200 евро.

«Сегодня вы пропустили нас, завтра мы спасем вас!» — — такие наклейки на автомобилях скорой помощи видят порой водители. Видят, но не всегда реагируют. Возможно, стикеры, предупреждающие о лишении прав на два года, окажутся более эффективными.