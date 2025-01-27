Зима в этом году — ненастоящая. В понедельник в Москве установлен новый температурный рекорд для 27 января: воздух на опорной столичной метеостанции ВДНХ к 6 часам утра прогрелся до плюс 3,5 градуса. Прежний рекорд держался с 1914 года.

Иван Шилов ИА Регнум

А два дня назад, 25 января, в столице началась уже четвёртая оттепель с начала первого месяца года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Московская погода к концу января выше климатической нормы больше чем на пять градусов.

По прогнозам центра, температура воздуха в столице днём в конце месяца будет колебаться от +3 до +6 °С — это выше многолетних показателей на 9–11 °С.

По словам главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, «у нас сейчас состояние метеорологической весны».

У кошек уже март

Аномальная зима удивляет не только москвичей, но и всю Россию. Яна и Сергей, жители Калязина Тверской области, сейчас активно собирают клюкву. Недалеко от их дачного участка в лесу, у края болотца, обнаружилось настоящее месторождение полезной ягоды. Осенью Яна с Сергеем ходить туда не рисковали — слишком глухая лесная чаща. А сейчас, когда ветви деревьев голы и травы нет, собирать клюкву — одно удовольствие.

Прошлогодняя клюква слаще и вкуснее, чем осенняя, это мы помним ещё по «Кладовой солнца» Михаила Пришвина. Кстати, герои Пришвина, дети-сироты войны Настя и Митраша, собирали клюкву на заснеженном болоте неподалёку. Но в повести ребята пошли на болото в лишь марте — тогда зимы стояли очень суровые. А вот в середине января 2025 года погода в Тверской области была почти апрельская, +5 градусов.

Также соцсети пестрят отчётами о зимней «тихой охоте»: в средней полосе России пошли опята и другие грибы. Находят их на проталинах и деревьях.

Прошлая осень была очень сухой, а сразу после первых серьёзных дождей ударили морозы, поэтому грибы просто не успели пойти в рост. Сейчас же для их появления достаточно небольшой оттепели.

«Зимой прекрасно растут съедобные грибы. Это, прежде всего, вёшенки и фламмулины — зимний опёнок, который любит расти не на берёзах, как осенний опёнок, а на ивах, тополях у водоёмов. Причём по вкусовым качествам он превосходит наш традиционный осенний опёнок, а ещё с ним можно делать всё что угодно: жарить, варить, морозить», — рассказывает в разговоре с ИА Регнум биолог и писатель-натуралист Дмитрий Ильяшенко.

За флорой к теплу потянулась и фауна. Яна Мурашова, руководитель Центра реабилитации птиц и диких животных «Ромашка», который находится на расстоянии 200 километров от Москвы, рядом с городом Зубцов, пишет в соцсетях центра:

«Весенняя погода обманула всех! Начали гнездование сипухи в уличном вольере, собирают веточки для строительства гнезда аисты в зимнем помещении. А у рысей начался гон раньше срока — на полтора месяца… Причём не только у наших, но и у диких».

Если рыси — большие дикие кошки — решили, что уже пора обзаводиться потомством, то домашние коты и вовсе празднуют март с конца декабря. Инстинкты влекут их на улицу, в жаркие битвы с соперниками за самок — с обязательными «боевыми песнями». И не важно, что на календаре ещё январь.

«Пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы громко петь, и расцвел подснежник», — эти строки из сказки Самуила Маршака «12 месяцев», действие которой происходит под Новый год, тоже стали былью в 2025 году.

В Аптекарском огороде Ботанического сада МГУ расцвели подснежники. Раньше в январе они цвели лишь в оранжерее, а этом году — в открытом грунте. А в это время в подмосковных лесах проклёвываются крокусы.

Главное, предупреждает биолог Ильяшенко, чтобы не вернулись русские холода. Снега нет, а без него растения замерзнут. Но холода, похоже, не вернутся — в этом синоптики сходятся.

«Европейской зимы» ждать не стоит

Январь в Москве может стать самым тёплым в истории метеонаблюдений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, январь 2025 года может побить рекорд первого месяца 2020-го, когда средняя температура за месяц составила 0 градусов.

Раньше Вильфанд отмечал, что декабрь 2024 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений в России.

«Не на всей территории страны он был самым тёплым, это средние показатели по всем регионам. Наиболее заметное потепление зафиксировано в Сибири, на Дальнем Востоке, в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области, где установлено множество рекордов», — сообщал метеоролог.

Кроме этого, ноябрь прошлого года занял почётное третье место среди самых тёплых собратьев с 1891-го. Средняя температура на большей части России превышала норму на 2–8 градусов.

В свою очередь рубеж января и февраля в России должен быть самым холодным временем в году. Тем не менее на наступившей неделе в Подмосковье обещают +7 градусов.

Что это, то самое глобальное потепление? Доктор географических наук, соавтор книги «Изменение климата. Адаптация и устойчивое развитие» профессор Наталья Сердитова отмечает в беседе с ИА Регнум, что глобальное потепление — это скорее «народный термин», правильнее говорить о глобальном изменении климата. По её словам, накопление парниковых газов, приведшее к росту средней по земному шару температуры на 1,5 градуса Цельсия, не означает, что в России будет ровное тепло, напоминающее европейскую зиму.

«Экстремальные погодные явления участились и стали более интенсивными. Поведение погодных систем становится нехарактерным. Например, для средней полосы России погодные процессы зависят от Северной Атлантики, сейчас мы наблюдаем переносы тёплых воздушных масс оттуда.

Однако вспомните май прошлого года: после тёплой весны внезапно ударили заморозки до -10 °C, что оставило садоводов без урожая. В этом году у меня на участке уже распускаются первоцветы, я с тревогой думаю о возможных морозах. Если первоцветы не так уязвимы, то раннее цветение яблонь может стать катастрофой», — объясняет Наталья Сердитова.

Опасность для трубопроводов и «богатая» Гренландия

Наука сегодня, продолжает учёный, не способна предугадать, выпадет ли снег в конце апреля следующего года, потому что климатические процессы — это сложнейшее уравнение с огромным количеством переменных. В Арктике, например, где лежат льды и снега, солнечное тепло отражается иначе, чем от тёмной поверхности земли или океана. Россия же, на 60% покрытая зоной вечной мерзлоты, испытывает потепление интенсивнее многих других регионов.

Но это не значит, что льды растают и за Полярным кругом можно будет выращивать пшеницу.

«Почвы на Севере остаются скудными, их плодородие не вырастет из-за потепления. Напротив, в чернозёмной зоне, где традиционно собирали высокие урожаи, из-за изменения климата могут участиться засухи», — предупреждает собеседница ИА Регнум.

В то же время погодные аномалии наносят серьёзный урон инфраструктуре. Ежесуточные переходы через 0 градусов, например плюс 3 днём и минус 3 ночью, провоцируют разрушение асфальта. Вода замерзает в трещинах, расширяя их, а при оттаивании снова проникает глубже. Поэтому некоторые дороги, сделанные буквально прошлой осенью, портятся на глазах.

Ещё серьёзнее, говорит Сердитова, ситуация в зоне вечной мерзлоты, где таяние грунтов может привести к экологическим катастрофам, поскольку трубопроводы для нефти и газа проектировались под местные условия.

Кроме того, таяние ледников серьёзно влияет на океанские течения.

«Таяние льдов меняет солёность воды, её температуру и другие параметры океана. Гольфстрим, эта «бесплатная батарея», обеспечивающая мягкую европейскую зиму, начинает охлаждаться. Если это продолжится, Европа столкнётся с суровыми зимами, но это долгий процесс, который, вероятно, продлится до конца текущего века», — прогнозирует учёный.

В этом же разрезе можно говорить и об интересе президента США Дональда Трампа к Гренландии. Крупнейший остров, покрытый льдами, может стать ценным источником пресной воды и полезных ископаемых, которые становятся более доступными в связи с таянием ледников.

В то же время действия политиков, таких как повторный выход США из Парижского соглашения по климату, Наталья Сердитова считает опасным симптомом.

«Политики часто живут сегодняшним днём, не задумываясь о завтрашнем. Но адаптация к изменениям климата должна стать важнейшей государственной задачей. Эпоха, когда каждая зима была похожа на предыдущую, осталась в прошлом. Сегодня погода находится в зоне турбулентности», — уверена эксперт.