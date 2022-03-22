Летний путеводитель ИА REGNUM

Проект

Прекрасное – рядом, а яркие впечатления незабываемы. Кто-то ждёт открытия границ, чтобы улететь в отпуск, но для отдыха не всегда нужно ехать далеко. В каждом регионе России есть места, куда можно отправиться всего на день или даже на несколько часов. Прекрасно провести время можно на берегу реки, в усадьбе, музее, этнопарке. Туристам доступны различные развлечения: от экскурсий до мастер-классов, от гастро-туров до фестивалей. Для тех, кто готов путешествовать по России, ИА REGNUM предлагает проект «летний путеводитель». Красивые пейзажи, интересные экскурсии, заманчивая природа, потрясающие истории – то, о чём стоит знать каждому, в наших фоторепортажах.