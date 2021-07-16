Тверь — красивый город областного значения на берегу реки Волги, находящийся в 177 км от Москвы.

Тверь основана в 1135 году на стрелке реки Тьмаки. Через столетие город стал центром Тверского княжества. Во время монголо-татарского ига в 1327 году произошло Тверское восстание — первое крупное выступление против Золотой Орды. К концу XV века Тверь окончательно вошла в состав Московского государства. После фашистско-немецкой оккупации в конце 1941 года сильно разрушенная Тверь была восстановлена и спустя 30 лет отмечена орденом Трудового Красного Знамени. В 2010 году город был удостоен почётного звания «Город воинской славы».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Монумент Мира. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Головинская колонна. Тверь. Россия

Сейчас Тверь — промышленный, научный и культурный центр, крупный транспортный узел на пересечении железнодорожной линии Санкт-Петербург — Москва.

На Советской площади стоит памятник Михаилу Ярославичу Тверскому (1271−1318), великому Тверскому князю. Памятник князю открыт в 2008 году. Церемония открытия была приурочена к торжествам в честь Дня славянской письменности и культуры. Михаил Тверской причислен к лику святых и считается небесным защитником Твери.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Михаилу Тверскому. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Поклонный крест Михаилу Ярославичу Тверскому. Городской сад. Тверь. Россия

Трёхсвятская улица — старейшая торговая улица города, созданная по плану 1763 года после большого пожара, когда центральная часть города полностью выгорела. Название улица получила благодаря Трёхсвятскому монастырю, дорогой к которому она стала (ныне это район современного Дворца детей и молодежи). Сейчас это пешеходная улица, популярная у жителей города и туристов, на которой расположены кафе, рестораны и магазины. Недалеко находится памятник исполнителю русского шансона Михаилу Кругу.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Трёхсвятская улица. Тверь. Россия

Там же находится главный православный храм Центрального района Твери — собор Вознесения Господня, имеющий статус архиерейского подворья. Собор построен на том месте, где до 1612 года стояла деревянная церковь Вознесения рядом с церковью Богоявления. Оба здания сгорели во время польско-литовской интервенции. Каменный храм с тем же именем и приделом построен в середине XVIII века. Среди святынь особо почитаются хранящиеся в соборе мощи св. свм. архиепископа Тверского Фаддея, убитого 31 декабря 1937 года.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собор Вознесения Господня. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мощи св. свм. архиепископа Тверского Фаддея. Собор Вознесения Господня. Тверь. Россия

Храм Покрова Пресвятой Богородицы построен в 1774 году на излучине реки Тьмаки, перед впадением в Волгу. Ранее здесь находился Афанасьевский девичий монастырь на песках, переставший существовать после литовского нашествия. Строительство нынешней Покровской церкви велось «тщанием тверского купца Григория Андреева, сына Жижина с прихожанами», а художником, расписавшим храм, стал известный иконописец Андрей Запрудный.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Тверь. Россия

Здание Тверской соборной мечети построено в новомавританском стиле в 1905 году. Для возведения мечети средства собирала вся мусульманская община, и торжественное открытие Тверской соборной мечети состоялось 27 октября 1906 года в месяц Рамадан. По сообщению зачитанной во время празднества телеграммы от имени императора Николая II, «в связи с официальным открытием мечети, Его Величество» пожертвовало две тысячи рублей. В советское время, после закрытия в июле 1935 года, в здании мечети размещались различные учреждения. Но, возможно, именно долгое нахождение здесь ресторана «Восток» позволило сохранить внутренние интерьеры.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тверская соборная мечеть. Католический храм Преображения Господня. Тверь. Россия

Привокзальная площадь Твери известна туристам и местным жителям расположившимся на ней храмом Святого князя Александра Невского. 30 августа 1893 года было построено здание Старого храма по проекту архитектора Ф. Н. Малиновского в «память чудесного избавления Государя Императора Александра Александровича и его Августейшей семьи от угрожающей опасности при крушении поезда на станции Ворки Курско-Харьковско-Азовской железной дороги 17 октября 1888 года». В 1983 году он был окончательно разрушен в связи с началом строительства нового здания железнодорожного вокзала и реконструкции привокзальной площади. Новое здание собора князя Александра Невского на той же площади было заложено 20 октября 2010 года и открыто в Светлое Пасхальное Воскресение 2015 года. Сейчас это пятиглавый храм на высоком цоколе в русском стиле, белые фасады которого украшены фигурными элементами из кирпича.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Святого князя Александра Невского. Тверь. Россия

В Твери родился купец и путешественник Афанасий Никитин. Здесь имеется набережная его имени, на которой стоит памятник Никитину. Композиция заключается в четырёхметровой бронзовой статуе на круглой чугунной площадке в виде ладьи с головой коня. Место для увековечивания путешественника выбрано живописное — левый берег реки Волги. Волга — самая большая река по водности, площади бассейна и длине в Европе.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Афанасию Никитину. Храм Воскресения Христова (Трёх исповедников), что за Волгой. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Афанасию Никитину. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Волка. Свято-Екатерининский женский монастырь. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Набережная Степана Разина. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Набережная Степана Разина. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Волга. Тверь. Россия

Рядом с памятником Афанасию Никитину стоит Воскресенская церковь, или церковь Воскресения Христова, церковь Трёх исповедников, находящаяся за Волгой. Нынешнее здание храма в 1731 году сменило ветхую деревянную церковь. После революции 1917 года церковь была закрыта, два яруса колокольни и фрески были уничтожены. Впоследствии церковь была объявлена памятником республиканского значения. Через реку Волгу в Твери построено пять мостов. Один из них, Староволжский мост — первый постоянный мост через Волгу в Твери, который был сооружен в 1897—1900 годах чешским инженером Л. И. Машеком по проекту В. Ф. Точинского.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Воскресения Христова (Трёх исповедников), что за Волгой. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Староволжский мост. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Городской пляж. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Волга. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Волга. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Волга. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник рыбаку. Река Волга. Тверь. Россия

В Твери также имеются четыре памятника, посвящённые русскому писателю Александру Сергеевичу Пушкину. Поэт проезжал через Тверь почти 30 раз, четырежды остановливался здесь. Но символом Твери стал памятник Пушкину, стоящий в Городском саду на правом берегу Волги. Памятник открыт в 1974 году.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник А. С. Пушкину. Тверь. Россия

Городской сад занимает заповедную территорию разрушенного Тверского кремля. Сад образован в 1931 году в результате объединения Дворцового сада (1776), Губернаторского сада (1831) и Общественного сада (1851). У северной границы сада проходит правый берег Волги и набережная князя Михаила Ярославича. Городской сад — популярное место для гуляний и развлечений жителей Твери.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дворцовый сад. Императорский путевой дворец. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дворцовый сад. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дворцовый сад. Тверь. Россия

В непосредственной близости от Городского сада расположен Путевой дворец, раскинувшийся на территории Дворцового сада в 1760-х годах. Это главная достопримечательность Твери. Дворец служил местом отдыха членов императорской семьи по пути из Петербурга в Москву и возведен при императрице Екатерине II. Дворец построен в классическом стиле с элементами барокко по проекту одного из скульпторов — М. Ф. Казакова или П. Р. Никитина (единого мнения историки не имеют). В настоящее время в Путевом дворце расположена областная картинная галерея.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Императорский путевой дворец. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Императорский путевой дворец. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кухонный флигель Путевого дворца. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Каретный сарай путевого дворца. Тверь. Россия

Рядом, на Соборной площади строится современный Спасо-Преображенский собор, который был снесен в 1935 году. Спасо-Преображенский собор — традиционный кафедральный собор Тверской епархии — находится на том месте, где до 1271 года существовала деревянная соборная церковь во имя святых Козьмы и Дамиана. Позднее здесь был заложен каменный соборный храм во имя Спаса Преображения, простоявший 350 лет и ставший первым городским белокаменным собором на Руси, построенным после монгольского нашествия.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Императорский путевой дворец. Воссоздаваемый Спасо-Преображенский кафедральный собор. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Волка. Свято-Екатерининский женский монастырь. Тверь. Россия

На Тверской площади стоит памятник писателю и государственному деятелю Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину. Памятник открыт в 1976 году, сделан из бронзы и гранита скульптором О. К. Комовым и архитектором Н. А. Ковальчуком и сооружен в связи с празднованием 150-летия со дня рождения писателя.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину. Тверь. Россия

Рядом стоит бронзовая скульптурная группа из родителей с тремя детьми, изготовленная по проекту скульптура Карэна Саркисова и открытая в 2016 году. Аналогичная скульптура работы Николая Филатова украшает главную площадь Саранска с 2008 года, а похожая есть в Йошкар-Оле.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник семье. Тверь. Россия

В 2008 году историк Владимир Лавренов основал в Твери Музей козла. Это не шутка, а действительный элемент региональной истории: долгое время подобное название носили местные жители. Владимир Лавренов, обладавший значительными коллекциями других материалов, купил первый экспонат в новый музей козлов на тверском базаре за 50 рублей. Им стала старая детская игрушка — пластмассовый козёл на колёсиках. Оказалось, что козёл не просто парнокопытное, а целое явление мировой цивилизации. Сейчас в музее около 5500 экспонатов из 40 стран мира.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей козла. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей козла. Тверь. Россия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей козла. Тверь. Россия