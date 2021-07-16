Город на двух берегах Волги — Тверь
Тверь — красивый город областного значения на берегу реки Волги, находящийся в 177 км от Москвы.
Тверь основана в 1135 году на стрелке реки Тьмаки. Через столетие город стал центром Тверского княжества. Во время монголо-татарского ига в 1327 году произошло Тверское восстание — первое крупное выступление против Золотой Орды. К концу XV века Тверь окончательно вошла в состав Московского государства. После фашистско-немецкой оккупации в конце 1941 года сильно разрушенная Тверь была восстановлена и спустя 30 лет отмечена орденом Трудового Красного Знамени. В 2010 году город был удостоен почётного звания «Город воинской славы».
Сейчас Тверь — промышленный, научный и культурный центр, крупный транспортный узел на пересечении железнодорожной линии Санкт-Петербург — Москва.
На Советской площади стоит памятник Михаилу Ярославичу Тверскому (1271−1318), великому Тверскому князю. Памятник князю открыт в 2008 году. Церемония открытия была приурочена к торжествам в честь Дня славянской письменности и культуры. Михаил Тверской причислен к лику святых и считается небесным защитником Твери.
Трёхсвятская улица — старейшая торговая улица города, созданная по плану 1763 года после большого пожара, когда центральная часть города полностью выгорела. Название улица получила благодаря Трёхсвятскому монастырю, дорогой к которому она стала (ныне это район современного Дворца детей и молодежи). Сейчас это пешеходная улица, популярная у жителей города и туристов, на которой расположены кафе, рестораны и магазины. Недалеко находится памятник исполнителю русского шансона Михаилу Кругу.
Там же находится главный православный храм Центрального района Твери — собор Вознесения Господня, имеющий статус архиерейского подворья. Собор построен на том месте, где до 1612 года стояла деревянная церковь Вознесения рядом с церковью Богоявления. Оба здания сгорели во время польско-литовской интервенции. Каменный храм с тем же именем и приделом построен в середине XVIII века. Среди святынь особо почитаются хранящиеся в соборе мощи св. свм. архиепископа Тверского Фаддея, убитого 31 декабря 1937 года.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы построен в 1774 году на излучине реки Тьмаки, перед впадением в Волгу. Ранее здесь находился Афанасьевский девичий монастырь на песках, переставший существовать после литовского нашествия. Строительство нынешней Покровской церкви велось «тщанием тверского купца Григория Андреева, сына Жижина с прихожанами», а художником, расписавшим храм, стал известный иконописец Андрей Запрудный.
Здание Тверской соборной мечети построено в новомавританском стиле в 1905 году. Для возведения мечети средства собирала вся мусульманская община, и торжественное открытие Тверской соборной мечети состоялось 27 октября 1906 года в месяц Рамадан. По сообщению зачитанной во время празднества телеграммы от имени императора Николая II, «в связи с официальным открытием мечети, Его Величество» пожертвовало две тысячи рублей. В советское время, после закрытия в июле 1935 года, в здании мечети размещались различные учреждения. Но, возможно, именно долгое нахождение здесь ресторана «Восток» позволило сохранить внутренние интерьеры.
Привокзальная площадь Твери известна туристам и местным жителям расположившимся на ней храмом Святого князя Александра Невского. 30 августа 1893 года было построено здание Старого храма по проекту архитектора Ф. Н. Малиновского в «память чудесного избавления Государя Императора Александра Александровича и его Августейшей семьи от угрожающей опасности при крушении поезда на станции Ворки Курско-Харьковско-Азовской железной дороги 17 октября 1888 года». В 1983 году он был окончательно разрушен в связи с началом строительства нового здания железнодорожного вокзала и реконструкции привокзальной площади. Новое здание собора князя Александра Невского на той же площади было заложено 20 октября 2010 года и открыто в Светлое Пасхальное Воскресение 2015 года. Сейчас это пятиглавый храм на высоком цоколе в русском стиле, белые фасады которого украшены фигурными элементами из кирпича.
В Твери родился купец и путешественник Афанасий Никитин. Здесь имеется набережная его имени, на которой стоит памятник Никитину. Композиция заключается в четырёхметровой бронзовой статуе на круглой чугунной площадке в виде ладьи с головой коня. Место для увековечивания путешественника выбрано живописное — левый берег реки Волги. Волга — самая большая река по водности, площади бассейна и длине в Европе.
Рядом с памятником Афанасию Никитину стоит Воскресенская церковь, или церковь Воскресения Христова, церковь Трёх исповедников, находящаяся за Волгой. Нынешнее здание храма в 1731 году сменило ветхую деревянную церковь. После революции 1917 года церковь была закрыта, два яруса колокольни и фрески были уничтожены. Впоследствии церковь была объявлена памятником республиканского значения. Через реку Волгу в Твери построено пять мостов. Один из них, Староволжский мост — первый постоянный мост через Волгу в Твери, который был сооружен в 1897—1900 годах чешским инженером Л. И. Машеком по проекту В. Ф. Точинского.
В Твери также имеются четыре памятника, посвящённые русскому писателю Александру Сергеевичу Пушкину. Поэт проезжал через Тверь почти 30 раз, четырежды остановливался здесь. Но символом Твери стал памятник Пушкину, стоящий в Городском саду на правом берегу Волги. Памятник открыт в 1974 году.
Городской сад занимает заповедную территорию разрушенного Тверского кремля. Сад образован в 1931 году в результате объединения Дворцового сада (1776), Губернаторского сада (1831) и Общественного сада (1851). У северной границы сада проходит правый берег Волги и набережная князя Михаила Ярославича. Городской сад — популярное место для гуляний и развлечений жителей Твери.
В непосредственной близости от Городского сада расположен Путевой дворец, раскинувшийся на территории Дворцового сада в 1760-х годах. Это главная достопримечательность Твери. Дворец служил местом отдыха членов императорской семьи по пути из Петербурга в Москву и возведен при императрице Екатерине II. Дворец построен в классическом стиле с элементами барокко по проекту одного из скульпторов — М. Ф. Казакова или П. Р. Никитина (единого мнения историки не имеют). В настоящее время в Путевом дворце расположена областная картинная галерея.
Рядом, на Соборной площади строится современный Спасо-Преображенский собор, который был снесен в 1935 году. Спасо-Преображенский собор — традиционный кафедральный собор Тверской епархии — находится на том месте, где до 1271 года существовала деревянная соборная церковь во имя святых Козьмы и Дамиана. Позднее здесь был заложен каменный соборный храм во имя Спаса Преображения, простоявший 350 лет и ставший первым городским белокаменным собором на Руси, построенным после монгольского нашествия.
На Тверской площади стоит памятник писателю и государственному деятелю Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину. Памятник открыт в 1976 году, сделан из бронзы и гранита скульптором О. К. Комовым и архитектором Н. А. Ковальчуком и сооружен в связи с празднованием 150-летия со дня рождения писателя.
Рядом стоит бронзовая скульптурная группа из родителей с тремя детьми, изготовленная по проекту скульптура Карэна Саркисова и открытая в 2016 году. Аналогичная скульптура работы Николая Филатова украшает главную площадь Саранска с 2008 года, а похожая есть в Йошкар-Оле.
В 2008 году историк Владимир Лавренов основал в Твери Музей козла. Это не шутка, а действительный элемент региональной истории: долгое время подобное название носили местные жители. Владимир Лавренов, обладавший значительными коллекциями других материалов, купил первый экспонат в новый музей козлов на тверском базаре за 50 рублей. Им стала старая детская игрушка — пластмассовый козёл на колёсиках. Оказалось, что козёл не просто парнокопытное, а целое явление мировой цивилизации. Сейчас в музее около 5500 экспонатов из 40 стран мира.