На площади Святителя Николая в подмосковном городе Дзержинский расположился Николо-Угрешский мужской монастырь, основанный в конце XIV века князем Дмитрием Донским. По преданию, обитель основана на месте явления иконы Святителя Николая Чудотворца. Тогда, в 1380 году, войско князя остановились на отдых по пути к Куликовскому полю. С того времени место и называется Угреша (князь произнёс фразу «это согрело сердце моё», в которую и входило «угреша» — «согрело»).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Святые ворота. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Монастырский пруд. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Монастырский пруд. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Монастырский пруд. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Как и многие другие архитектурные и исторические памятники, Николо-Угрешская обитель неоднократно горела и был разорена, но всегда быстро восстанавливалась. Это позволило стенам монастыря запечатлеть в своей памяти визиты Ивана IV, молодого Петра I, регулярные выезды на богомолье («Угрешские походы») царя Михаила Фёдоровича, а затем и Алексея Михайловича Романовых.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скит и вид на башню. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Монастырский пруд. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гуси на пруду. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Утки на пруду. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

В 1833 году в монастыре оставалось всего лишь шестеро человек. Но обитель сумела выжить и не была упразднена. Монастырь закрыли только в 20-е годы XX века уже после того, как в здании была организована детская колония Народного комиссариата финансов (приют для матерей с малолетними детьми, институт благородных девиц, учебный пансионат для мальчиков). Позднее, в 1940 году, был уничтожен древнейший храм обители — Никольский собор XVI века, полностью отстроенный заново по проекту иеромонаха Арсения в 2004 году. Передача монастыря Русской православной церкви произошла в 1991 году.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Монастырский пруд. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Архитектурный ансамбль Николо-Угрешской обители богат в первую очередь церквями и часовнями (суммарно их восемь). Также на территории монастыря находятся три собора, колокольня (приобрела современный облик при перестройке 1859 года), государевы, патриаршие и игуменские палаты (XVII-XIX), крепостные стены и башни (а также Палестинская, или Иерусалимская стена), Фруктовый сад, Святые ворота и пруд.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Художница. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Казанской иконы Божией Матери. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Важнейший храм всего монастырского ансамбля — Спасо-Преображенский собор, построенный в 1880—1894 годах по проекту архитектора А. С. Каминского. Храм был заложен в год 500-летия монастыря и выполнен в русско-византийском стиле. Это крестово-купольный пятиглавый храм внушительных размеров. В годы закрытия собора после 1925 году ему был нанесен значительный ущерб: снесены главы, пробиты новые окна, построены межэтажные перекрытия. Но к 2000 году храм был восстановлен.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собор Николая Чудотворца и Собор Спаса Преображения. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Одна из самых молодых построек монастыря — Никольский собор — была сооружена в 2006 году. Но на самом деле храм на этом месте существовал уже в конце XIV века. Каменное строение появилось два столетия спустя. В дальнейшем собор два раза капитально перестраивали: после Смутного времени и в середине XIX века. В 1925 г. Никольский собор был закрыт, а в 1940 г. разобран. Восстановленный в 2006 году Никольский собор имеет формы XVI века: это небольшой по размерам одноглавый храм со шлемовидной главой и щелевидными окнами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Святые ворота. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

А вот одна из старейших старейших церквей монастыря была построена в 1763 году — это Успенская церковь, занимающая верхнюю часть своего здания. На его первом этаже в 1854 году расположилась Церковь Матфея Апостола и Параскевы Пятницы. Раньше с запада к зданию примыкали настоятельские покои, а ныне это музей-ризница. В 1991 году здание храма стало первой восстановленной церковью монастыря, тогда в интерьере были частично сохранены лепнина и масляная роспись XIX века.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Антонию Киево-Печерскому. Храм Матфея Апостола и Параскевы Пятницы . Храм Успения Пресвятой Богородицы. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Интересную, хотя и традиционную композицию «кораблём» имеет Церковь Петра и Павла, сооружённая в 1857 году как скитская. Это двухъярусная деревянная на белокаменном цоколе церковь, получившая своё шатровое завершение в 1990-х годах.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Примерно в то же время, в конце 50-х — начале 60-х годов XIX века, была построена Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Изначально это был больничный храм, сейчас же это отдельный храм. Церковь имеет пять глав на шатрообразной кровле. Несколько столетий назад здание было крыто белым железом, внутри, под высокими каменными сводами, находился трехъярусный темно-синий иконостас с золоченными карнизами, оканчивающийся вверху полукружием. В 1920-е годы храм был закрыт и разграблен, восстановление началось в 1999 году.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

Часовня, в которой покоился прах одного из настоятелей монастыря Пимена Угрешского, много сделавшего для процветания обители, до 2002 года располагалась на монастырском кладбище. Она была перестроена в Церковь Пимена Угрешского после канонизации настоятеля в 2000 году. Облик храма определённым образом схож с известной церковью Покрова на Нерли.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Пимена Угрешского. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

В 2004 году было завершено строительство ещё одного молодого здания обители — храма-часовни Страстей Господних. Она возведена в древнерусском стиле по проекту одного из насельников монастыря. Храм-часовня гармонично вписалась в архитектурный монастырский комплекс, украшая собой уникальный природный ландшафт обители. Интересно, что храм-часовня Страстей Господних располагается на некотором возвышении и является частью большого замысла создания на Угреше уголка Святой земли в память о Голгофе. Об этом евангельском событии говорит не только название часовни, но и распятие, расположенное внутри храма.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

На территории Николо-Угрешского монастыря также расположено два музея. Первым в 1999 году был открыт музей-ризница, сохранивший различные церковные принадлежности и предметы искусства. Как следует из названия, в экспозиции музея представлено имущество ризницы монастыря, поэтому предметы церковного обихода из собрания время от времени используются при богослужении. Основную часть экспозиции представляет собрание икон, самая древняя из которых — Владимирская икона Пресвятой Богородицы XVI века.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Просфорная. Николо-Угрешский монастырь. Дзержинский. Московская область

В 2008 году в жизни монастыря и всего Подмосковья произошло важное событие — передача А. В. Ренжиным собранной им коллекции, посвященной императору-страстотерпцу Николаю II и его семье. Экспозиция открытого тогда же одноимённого музея представляет собой уникальное собрание документов и различных предметов, среди которых открытки и фотографии, книги и портреты, личные вещи и предметы быта (всего около двух тысяч документальных свидетельств народной памяти о царственных страстотерпцах). Особую ценность представляют собранные Ренжиным автографы, как например, ходатайство императрицы Марии Федоровны на имя военного министра В. А. Сухомлинова от 10 марта 1914 года и другие.