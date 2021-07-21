Город Боровск — музей под открытым небом
Боровск расположен в Калужской области, в 114 километрах от Москвы.
Первое упоминание о городе обнаружено в духовной грамоте великого князя Ивана Красного от 1358 года. Однако, по данным археологов и историков, древнерусское поселение существовало здесь и ранее.
За свою историю Боровск пережил наступление поляков во главе с Лжедмитрием II, трагедию старообрядчества, несколько пожаров и разорений. Всё это не помешало городу остаться живописным памятником истории и архитектуры, вскормившим не одного известного русского человека.
Так, с 1880 по 1892 годы в Боровске жил и преподавал Константин Циолковский — «отец космонавтики», русский и советский ученый-теоретик, разрабатывавший философские проблемы освоения космоса. Памятник Константину Циолковскому в Боровске был установлен в 2007 году в честь 150-летия со дня рождения ученого. Скульптура «Сельский учитель» находится в сквере вдоль улицы Советская, где ранее располагался бронзовый бюст Циолковского. Ныне бронзовый памятник «отцу космонавтики» представляет собой скульптурную композицию: Циолковский сидит на лесном пне в простонародном костюме и валенках, руки спрятаны в карманы, а голова поднята вверх. Вблизи фигуры находится стела, увенчанная изображением взлетающей ракеты.
Кроме памятника жизнь Циолковского в Боровске отмечена в Музее-квартире, открытом в конце 1990-х годов в доме 49 по улице Циолковского (бывшая улица Круглая). Это дом М. И. Помухиной, где с апреля 1887 года по осень 1888 года «отец космонавтики» снимал квартиру во весь верхний этаж.
Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба, или Борисоглебская церковь, находится в Боровске и среди своих святынь хранит Металлический с литьем кенотаф для хранения частиц мощей святых князей Бориса и Глеба, а также Мощи и икону преподобного Сергия Радонежского и преподобных Кирилла и Марии, его родителей. Первая деревянная церковь во имя благоверных князей Бориса и Глеба упоминается ещё в начале XVII века. Она сгорела в пожаре и вновь была построена с деревянной восьмиугольной колокольней. Сохранившееся и поныне каменное здание храма числится таковым с 1704 года. При нём имеется трапезная и южный придел во имя преподобного Пафнутия, а также четырехярусная колокольня. За свою историю храм пережил не один пожар и несколько трансформаций под складское помещение.
Старообрядческий храм Введения Пресвятой Богородицы во храм, или Введенская церковь, — это храм Московской епархии Русской православной старообрядческой церкви города Боровска. К 1905 году покровская община была старейшей в городе, но не имела полноценного храма. Его строительство началось в 1906 году. Спустя 4 года храм посетил великий князь Михаил Александрович, о чём напоминает гранитная доска. После возвращения храма верующим, в 1990 году церковь была освящена в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Имя Пресвятой Богородицы запечатлено и в названии Благовещенского кафедрального собора — единственного из множества храмов Боровского уезда, не закрывавшегося в советские годы. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы был построен деревянным вместе с крепостью на городище и находился на холме напротив нынешнего места в начале XVII века. Тогда в Боровске был каменный храм в честь святителя Николая, особо чтимого местными жителями. Из-за пожара деревянная церковь не уцелела, и приход был перенесён в храм святителя Николая. Тогда-то главный придел был освящен в честь Благовещения, а новый придел был освещён в честь святителя. Статус кафедрального собора был получен в 1799 году. После победы над Наполеоном весь храм был расписан изнутри, устроен новый пятиярусный иконостас для главного придела, а на колокольне повешены новые колокола и часовой механизм.
Построенный в 1804 году храм Преображения Господня на Взгорье представляет собой кирпичную однокупольную церковь в стиле классицизма с небольшой трапезной и колокольней. Позднее были сооружены Покровский и Петропавловский приделы, а в начале 2000-х Храм Преображения Господня был приписан к Благовещенскому собору. С 2007 года и поныне храм приписан к Пафнутьеву монастырю.
Ещё один храм с именем Пресвятой Богородицы уникален тем, что является единственным в Калужской области деревянным собором XVII века, возведенный русскими мастерами-древоделами из сосновых брёвен без единого гвоздя раньше знаменитых Кижи. История Храма Покрова Пресвятой Богородицы неразрывно связана с основателем Свято-Пафнутьева Боровского монастыря преподобным Пафнутием Боровским: двадцать лет преподобный был иноком Покровского Высоковского монастыря, в 1434 году став его игуменом. Нынешний храм стоит на месте Высоко-Покровского Боровского монастыря, основанного в середине XIV века. Речь идёт о возвышенности со смотровой площадкой, благодаря которой микрорайон назван Высокое. Ниже, у реки, расположился знаменитый Святой источник Покрова Божьей Матери и купель с отдельными мужским и женским входами.
Кроме архитектурных памятников истории Боровск известен рисунками на домах. Целый параллельный город, запечатленный на стенах, был создан в начале 2000-х пенсионером Владимиром Овчинниковым. Владимир — художник-самоучка из Москвы, который с согласия владельцев расписывает фасады и другие части частных домов в Боровске. Его настенная реальность не принадлежит к конкретному времени, зато имеет хороший юмор и стихи жены Эльвиры Частиковой. Благодаря рисункам Козьма Прутков удостоен мемориальной доски, по настоящей водосточной трубе идет девушка, из настоящих окошек выглядывают кошка и боярышня, а на настоящем доме хранится столетнее изображение этой же улицы. Самая масштабная работа Овчинникова — глобус Боровска — одна из первых встречает въезжающих в город. Рядом с ней карта фресок художника, скопившихся вдоль Большой коммунистической улицы, улицы Ленина и одноименной площади.
Среди памятников Боровска самый молодой изображает священномученика протопопа Аввакума. Открытый осенью 2020 года в центре парка рядом с собором Покрова Пресвятой Богородицы, монумент был установлен к 400-летию со дня рождения священника, родившегося в Боровске. Бронзовая скульптура изображает Аввакума, стоящим на фоне Голгофского Креста. Постамент состоит из гранита красного и черного цветов, разграничительная линия между ними символизирует раскол русской церкви в XVII веке.
Осенью 2013 года был увековечен герой Дарданелл — Дмитрий Николаевич Сенявин. Памятник великому русскому флотоводцу и адмиралу был открыт под звуки фанфар военного оркестра в центре нового сквера в честь 250-летия со дня рождения героя. Сухопутная Калужская земля дала российскому флоту пятерых адмиралов Сенявиных, Дмитрий Николаевич стал самым известным из них.
Добраться до Боровска можно с Киевского железнодорожного вокзала в Москве на поезде до станции Балабаново. Оттуда можно доехать на автобусе или маршрутке. Прямые автобусные рейсы в Боровск ходят из Обнинска, Абрамовского, Ворсино, Ермолино, Семичево. Самым удобным вариантом по-прежнему остаётся поездка на машине.