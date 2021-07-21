Боровск расположен в Калужской области, в 114 километрах от Москвы.

Первое упоминание о городе обнаружено в духовной грамоте великого князя Ивана Красного от 1358 года. Однако, по данным археологов и историков, древнерусское поселение существовало здесь и ранее. В XIV—XV веках город был одним из центров Серпуховско-Боровского княжества, а с 2000 года Боровск входит в список исторических городов России. В 2017 году Боровск стал «Городом воинской доблести».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Старообрядческая церковь Всех Святых — Городской центр искусств. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Протва. Боровск. Калужская область

За свою историю Боровск пережил наступление поляков во главе с Лжедмитрием II, трагедию старообрядчества, несколько пожаров и разорений. Всё это не помешало городу остаться живописным памятником истории и архитектуры, вскормившим не одного известного русского человека.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Коммунистическая . Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом купцов Саниных. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бюст Ю. А. Гагарина. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник философу Н.Ф. Фёдорову. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Городская усадьба Шокиных. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом купцов Меренковых. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом Полежаевых. Боровск. Калужская область

Так, с 1880 по 1892 годы в Боровске жил и преподавал Константин Циолковский — «отец космонавтики», русский и советский ученый-теоретик, разрабатывавший философские проблемы освоения космоса. Памятник Константину Циолковскому в Боровске был установлен в 2007 году в честь 150-летия со дня рождения ученого. Скульптура «Сельский учитель» находится в сквере вдоль улицы Советская, где ранее располагался бронзовый бюст Циолковского. Ныне бронзовый памятник «отцу космонавтики» представляет собой скульптурную композицию: Циолковский сидит на лесном пне в простонародном костюме и валенках, руки спрятаны в карманы, а голова поднята вверх. Вблизи фигуры находится стела, увенчанная изображением взлетающей ракеты.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник К. Э. Циолковскому. Боровск. Калужская область

Кроме памятника жизнь Циолковского в Боровске отмечена в Музее-квартире, открытом в конце 1990-х годов в доме 49 по улице Циолковского (бывшая улица Круглая). Это дом М. И. Помухиной, где с апреля 1887 года по осень 1888 года «отец космонавтики» снимал квартиру во весь верхний этаж.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-квартира К.Э. Циолковского. Боровск. Калужская область

Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба, или Борисоглебская церковь, находится в Боровске и среди своих святынь хранит Металлический с литьем кенотаф для хранения частиц мощей святых князей Бориса и Глеба, а также Мощи и икону преподобного Сергия Радонежского и преподобных Кирилла и Марии, его родителей. Первая деревянная церковь во имя благоверных князей Бориса и Глеба упоминается ещё в начале XVII века. Она сгорела в пожаре и вновь была построена с деревянной восьмиугольной колокольней. Сохранившееся и поныне каменное здание храма числится таковым с 1704 года. При нём имеется трапезная и южный придел во имя преподобного Пафнутия, а также четырехярусная колокольня. За свою историю храм пережил не один пожар и несколько трансформаций под складское помещение.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Протва. Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба. Боровск. Калужская область

Старообрядческий храм Введения Пресвятой Богородицы во храм, или Введенская церковь, — это храм Московской епархии Русской православной старообрядческой церкви города Боровска. К 1905 году покровская община была старейшей в городе, но не имела полноценного храма. Его строительство началось в 1906 году. Спустя 4 года храм посетил великий князь Михаил Александрович, о чём напоминает гранитная доска. После возвращения храма верующим, в 1990 году церковь была освящена в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Старообрядческий храм Введения Пресвятой Богородицы во храм. Боровск. Калужская область

Имя Пресвятой Богородицы запечатлено и в названии Благовещенского кафедрального собора — единственного из множества храмов Боровского уезда, не закрывавшегося в советские годы. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы был построен деревянным вместе с крепостью на городище и находился на холме напротив нынешнего места в начале XVII века. Тогда в Боровске был каменный храм в честь святителя Николая, особо чтимого местными жителями. Из-за пожара деревянная церковь не уцелела, и приход был перенесён в храм святителя Николая. Тогда-то главный придел был освящен в честь Благовещения, а новый придел был освещён в честь святителя. Статус кафедрального собора был получен в 1799 году. После победы над Наполеоном весь храм был расписан изнутри, устроен новый пятиярусный иконостас для главного придела, а на колокольне повешены новые колокола и часовой механизм.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Боровск. Калужская область

Построенный в 1804 году храм Преображения Господня на Взгорье представляет собой кирпичную однокупольную церковь в стиле классицизма с небольшой трапезной и колокольней. Позднее были сооружены Покровский и Петропавловский приделы, а в начале 2000-х Храм Преображения Господня был приписан к Благовещенскому собору. С 2007 года и поныне храм приписан к Пафнутьеву монастырю.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Преображения Господня на Взгорье. Собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Храм Преображения Господня на Взгорье. Боровск. Калужская область

Ещё один храм с именем Пресвятой Богородицы уникален тем, что является единственным в Калужской области деревянным собором XVII века, возведенный русскими мастерами-древоделами из сосновых брёвен без единого гвоздя раньше знаменитых Кижи. История Храма Покрова Пресвятой Богородицы неразрывно связана с основателем Свято-Пафнутьева Боровского монастыря преподобным Пафнутием Боровским: двадцать лет преподобный был иноком Покровского Высоковского монастыря, в 1434 году став его игуменом. Нынешний храм стоит на месте Высоко-Покровского Боровского монастыря, основанного в середине XIV века. Речь идёт о возвышенности со смотровой площадкой, благодаря которой микрорайон назван Высокое. Ниже, у реки, расположился знаменитый Святой источник Покрова Божьей Матери и купель с отдельными мужским и женским входами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Высоком. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Высоком. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Высоком. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Пафнутию Боровскому . Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Святой источник с купелью . Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Святой источник с купелью . Боровск. Калужская область

Кроме архитектурных памятников истории Боровск известен рисунками на домах. Целый параллельный город, запечатленный на стенах, был создан в начале 2000-х пенсионером Владимиром Овчинниковым. Владимир — художник-самоучка из Москвы, который с согласия владельцев расписывает фасады и другие части частных домов в Боровске. Его настенная реальность не принадлежит к конкретному времени, зато имеет хороший юмор и стихи жены Эльвиры Частиковой. Благодаря рисункам Козьма Прутков удостоен мемориальной доски, по настоящей водосточной трубе идет девушка, из настоящих окошек выглядывают кошка и боярышня, а на настоящем доме хранится столетнее изображение этой же улицы. Самая масштабная работа Овчинникова — глобус Боровска — одна из первых встречает въезжающих в город. Рядом с ней карта фресок художника, скопившихся вдоль Большой коммунистической улицы, улицы Ленина и одноименной площади.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рисунок на доме — Красивого поворота. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рисунок на доме — Глобус Боровска. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рисунок на доме. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рисунок на доме. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рисунок на доме. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рисунок на доме. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рисунок на доме. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рисунок на доме. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рисунок на доме. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рисунок на доме. Боровск. Калужская область

Среди памятников Боровска самый молодой изображает священномученика протопопа Аввакума. Открытый осенью 2020 года в центре парка рядом с собором Покрова Пресвятой Богородицы, монумент был установлен к 400-летию со дня рождения священника, родившегося в Боровске. Бронзовая скульптура изображает Аввакума, стоящим на фоне Голгофского Креста. Постамент состоит из гранита красного и черного цветов, разграничительная линия между ними символизирует раскол русской церкви в XVII веке.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник протопопу Аввакуму. Боровск. Калужская область

Осенью 2013 года был увековечен герой Дарданелл — Дмитрий Николаевич Сенявин. Памятник великому русскому флотоводцу и адмиралу был открыт под звуки фанфар военного оркестра в центре нового сквера в честь 250-летия со дня рождения героя. Сухопутная Калужская земля дала российскому флоту пятерых адмиралов Сенявиных, Дмитрий Николаевич стал самым известным из них.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Д. Н. Сенявину. Боровск. Калужская область

Добраться до Боровска можно с Киевского железнодорожного вокзала в Москве на поезде до станции Балабаново. Оттуда можно доехать на автобусе или маршрутке. Прямые автобусные рейсы в Боровск ходят из Обнинска, Абрамовского, Ворсино, Ермолино, Семичево. Самым удобным вариантом по-прежнему остаётся поездка на машине.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Чайная и смотровая площадка. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Протва. Боровск. Калужская область