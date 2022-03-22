Саратов — промышленный и образовательный центр, расположенный на берегу Волги в 858 километрах от Москвы. Своим возникновением обязан последнему представителю московской ветви Рюриковичей царю Фёдору I Ивановичу, поставившему на месте современного города в 1590 году сторожевую крепость для обороны южных рубежей Российского государства.

Василий Иванов ИА REGNUM Волга

На сегодняшний день Саратов является крупным промышленным, культурным и образовательным центром, насчитывая в своих границах более десятка учреждений высшего образования, театров, памятников архитектуры конца XVIII — начала XX века.

Василий Иванов ИА REGNUM Панорама города Саратова

Прилетая в Саратов прямым рейсом из столицы, чувствуешь свободу волжских просторов. Чистый равнинный воздух промывает легкие, а безмятежность и тишина региональной жизни заставляют столичного жителя по привычке воспроизвести в сознании городской шум. Не сказать, что Саратов, укутанный холодными ветрами великой Волги и просторами Среднеевропейской равнины, с первых минут приезда может впечатлить туриста своей чистотой, напротив, стоит быть готовым к тому, что поначалу глаза будут резать брошенные памятники архитектуры дореволюционной эпохи.

Василий Иванов ИА REGNUM Набережная Космонавтов. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Набережная Космонавтов. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Саратовский мост

Со временем начинаешь менять свою философию, вытесняя пафосный негативизм столичной жизни положительными эмоциями. Будто учитель начальных классов, хвалишь город даже в самых незначительных моментах, однако в сознании остается тяга к ассоциации города со столицей.

Василий Иванов ИА REGNUM Театральная площадь. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник В. И. Ленину. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Правительство Саратовской области

Василий Иванов ИА REGNUM Саратовская областная дума

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Юрию Гагарину. Саратов

Начнем наше продвижение к центру городу с образовательных учреждений, которыми так гордится Саратов. Первый на очереди — Саратовский государственный медицинский университет, торжественное открытие которого состоялось в декабре 1909 года по приказу императора Николая II. Здание одного из старейших вузов России претерпело множество изменений, но сохранило свой имперский облик и в наши дни.

Василий Иванов ИА REGNUM Саратовский государственный медицинский университет им. Разумовского

Василий Иванов ИА REGNUM Саратовский государственный медицинский университет им. Разумовского

По соседству расположился Саратовский государственный университет имени Г. Н. Чернышевского (СГУ), разделивший судьбу со своим медицинским братом.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Н. Г. Чернышевскому. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Нижне-Волжский НИИ геологии и геофизики. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Художественный музей А. Н. Радищева. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Александро-Невская часовня. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Мечеть Медресе Шейх Саид. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Мечеть Медресе Шейх Саид. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении. Саратов

Площадь Кирова собрала в центре города прелести советской архитектуры. Узнаваемые жилые здания сталинского времени и кинотеатр «Победа» скрестились здесь с действующей церковью Митрофана Воронежского, современным торговым центром и «Крытым рынком», напоминающим ангар для цеппелинов. Последний достоин особого внимания: богатое украшенное старое здание с бакалейными лавками и кафе на втором этаже. Он станет центровым местом в нашем путешествии, но наша главная цель — набережная Волги.

Василий Иванов ИА REGNUM Кинотеатр «Победа». Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Церковь Митрофана Воронежского. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Городской крытый рынок. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Городской крытый рынок. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Городской крытый рынок. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Городской крытый рынок. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Городской крытый рынок. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Динамо». Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Динамо». Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион «Динамо». Саратов

В прогулке по историческому центру города Саратов стоит уделить время парку «Липки» — одному из старейших парков города, основанному в революционном 1825 году. Там же в вас может снова проснуться московский обитатель. Напротив макета панорамы города будет расположена Саратовская государственная консерватория, построенная в 1912 году в неоготическом стиле, а за ней — широкий прогулочный проспект Кирова. Первая ассоциация — Старый Арбат. Местная туристическая улица, отличительной чертой которой является обилие музыкальных учреждений.

Василий Иванов ИА REGNUM Сад «Липки». Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Панорама города Саратова (макет)

Василий Иванов ИА REGNUM Саратовская Государственная консерватория

Василий Иванов ИА REGNUM Саратовская Государственная консерватория

Василий Иванов ИА REGNUM Проспект Кирова. Саратов

Следующий опорный пункт нашего путешествия — кластер административных зданий. В нем особое внимание хочется уделить зданию администрации города Саратова. В конце XIX века нижний этаж здания занимали большой магазин местного купца Фирса Сорокина, торговавшего мануфактурой, магазин купца Михаила Черномашенцева (фарфор, фаянс, сервизы), магазин оптических принадлежностей Богатырева и другие торговые заведения. В 1914—1915 годах была произведена реконструкция фасада здания по проекту архитектора В. К. Карпенко. Скульптурные и барельефные украшения были выполнены по эскизам скульптора Н. Волконского. За пару лет невыразительный фасад здания чудесно преобразился в лучших традициях модерна, сохранив его детали и в наши дни.

Василий Иванов ИА REGNUM Здание администрации города Саратова

Василий Иванов ИА REGNUM Здание администрации города Саратова

Василий Иванов ИА REGNUM Здание администрации города Саратова

Мемориальный комплекс «Журавли» в парке Победы возведен в честь саратовцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Замысел и архитектурное решение Ю. И. Менякина, утвержденного на проект в 1977 году, навеяны песней «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. «Мне кажется порою, что солдаты, / С кровавых не пришедшие полей, / Не в землю нашу полегли когда-то, / А превратились в белых журавлей…» Впоследствии при личной встрече Ю. И. Менякина с Р. Г. Гамзатовым в Москве поэт сказал, что именно таким он представлял материальное воплощение своего стихотворения.

Василий Иванов ИА REGNUM Мемориальный комплекс «Журавли». Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Мемориальный комплекс «Журавли». Саратов

Воздвигнут комплекс на Соколовой горе на высоте 160 метров над уровнем моря, что позволяет видеть силуэт «Журавлей» из многих точек Саратова и Энгельса и с 20-километрового расстояния вниз и вверх по Волге.

Василий Иванов ИА REGNUM Мемориальный комплекс «Журавли». Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Церковь «Утоли моя печали». Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Церковь «Утоли моя печали». Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Храм «Утоли моя печали». Саратов

Волга — инструмент притяжения туристов в Саратовскую область, а также своеобразное место силы для жителей. В разговоре с блогером Виктором Паком, автор-исполнителем с аудиторией, равной населению Саратовской агломерации, корреспонденту ИА REGNUM удалось узнать о любимом досуге саратовских любителей природы: «Если ты оказался в Саратове с весны по первую половину осени, то это, безусловно, природа. Туристические базы на любой вкус и цвет. Сейчас набирают популярность походные лагеря — красивая территория, на которую ты приезжаешь с палатками, но там уже есть инфраструктура для отдыха: мангальчик, стол прямо на берегу Волги, скамьи, контейнеры для мусора. Это такая серединка для тех, кто не стремится к настоящим, полных трудностей походам и также городскому туризму. Я сторонник того, чтобы проводить время в Саратове именно так. У нас есть отличные места для сплава по Волге: речки Хапер, Медведица, Терешка. Ты можешь взять каяки и устроить двухдневный сплав, останавливаясь у берега. Мое мнение — надо выезжать за пределы Саратова!»

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник А. Н. Радищеву. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Н. И. Вавилову. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Церковь Кирилла и Мефодия. Саратов

«Если говорить о городе, то стоит посетить набережную Космонавтов для вечерной прогулки. Парк Победы, я сам люблю погулять там в тишине для себя. Если вы любитель попсового отдыха, идите в культурный центр города, в проулках можно встретить незаметные, но исторически ценные старые дома купцов. Ощутите этот момент истории. Я со своей девушкой, проходя по таким улочкам, пытаюсь найти то, чего не замечал раньше. Человек каждый год по-разному видит привычные места».

Василий Иванов ИА REGNUM Церковь Покрова Богородицы. Саратов

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник П. А. Столыпину. Саратов