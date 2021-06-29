Жемчужины Селигера: Осташков
На южном побережье озера Селигер расположился небольшой старинный город Осташков. Регулярно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы посетить многочисленные базы отдыха, близлежащие комплексы монастырей и святых мест, таких как Нилова пустынь. Осташков известен с XIV века, однако тогда в летописях он упоминался как Кличень. По одной из легенд, в 1393 году город был захвачен новгородцами и уцелел один житель, рыбак Осташко. По его имени город, образовавшийся на соседнем полуострове, и получил свое название — Осташков. Уже в наше время в честь рыбака в городе установили памятник.
Селигер — озеро ледникового происхождения, из которого вытекает река Селижаровка. В русских летописях
Богородицкий Житенный женский монастырь, расположенный на озере Селигер, — одна из главных достопримечательностей Осташкова. Он основан в 1716 году во имя образа Пресвятой Богородицы Смоленская «Одигитрия». Спустя два столетия монастырь был разграблен и закрыт, но уже в 2002 стал постепенно восстанавливаться. Ключевая достопримечательность этого места — старинная икона Царицы Небесной Смоленская «Одигитрия». Примечательно то, что она сохранилась с самого основания монастыря, не пострадав при пожарах.
Троицкий собор в Осташкове — еще одно место, популярное среди туристов, в том числе потому, что в соборе размещается экспозиция Осташковского краеведческого музея — филиала Тверского государственного объединенного историко-архитектурного и литературного музея. Он был основан в 1919 году. Экспозиция отражает всю историю Осташкова. Здесь регулярно проводятся тематические выставки, организуются выставки художников Верхневолжья и детского творчества. Сам Троицкий собор был заложен и освящен в конце XVII века. Композиционно и по используемым строительным приемам Троицкий собор в Осташкове повторял Воскресенский. Воскресенская церковь, входящая в состав соборной площади, является старейшим из сохранившихся зданий в городе, однако первоначальный ее вид искажен перестройками. Одна из удивительных достопримечательностей этого места — шатровая колокольня, возведенная в одно время с самим храмом.
Еще один собор в Осташкове, основанный в XVII веке, — Воскресенский. К сожалению, до нашего времени он дошел с большими утратами — его несколько раз перестраивали. Последняя переделка велась по проекту местного техника Демидова, но после его смерти до конца не осуществилась, поэтому во вкладке стен и сводов храма можно заметить трещины.
Важный исторический объект в Осташкове — Вальский столп. Несколько столетий назад процесс благоустройства города начинался с уничтожения городских валов, которые защищали его. Тогда жители Осташкова в память о своей крепости в 1789 году поставили часовню-обелиск, получившую название Вальский столп, а после в разных концах города на месте бывших валов появилось еще несколько часовен.
Одним из жителей Осташкова был математик Леонтий Магницкий. Именно он — автор первого в России учебного пособия по математике. В честь Магницкого поставлен памятник в сквере у стен бывшего Знаменского монастыря.
Центром культурной жизни города является Дом культуры. Это главная площадка в Осташкове для проведения концертов, игр и других мероприятий, приуроченных к разным праздникам.
Осташков — небольшой, но интересный город, который сможет удивить любого туриста, а путешествовать по нему можно не только на дорожном транспорте, но и на теплоходе. Речной вокзал — тоже своего рода достопримечательность Осташкова, откуда регулярно отправляются в круизы, экскурсии и прогулки по Селигеру туристы и жители города.
От Москвы до Осташкова 372 км. Добраться туда можно на своем автотранспорте. От Москвы ходят рейсовые автобусы за 7 часов, стоимость от 990 рублей за билет. Другой вариант: на поезде, который ходит раз в неделю. И третий вариант: на поезде «Ласточка» до Твери, а от Твери на автобусе или маршрутке. В Осташкове есть несколько недорогих кафе, столовых и несколько ресторанов. Так что каждый сможет найти себе, где перекусить.