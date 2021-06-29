На южном побережье озера Селигер расположился небольшой старинный город Осташков. Регулярно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы посетить многочисленные базы отдыха, близлежащие комплексы монастырей и святых мест, таких как Нилова пустынь. Осташков известен с XIV века, однако тогда в летописях он упоминался как Кличень. По одной из легенд, в 1393 году город был захвачен новгородцами и уцелел один житель, рыбак Осташко. По его имени город, образовавшийся на соседнем полуострове, и получил свое название — Осташков. Уже в наше время в честь рыбака в городе установили памятник.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура рыбака. Осташков. Тверская область

Селигер — озеро ледникового происхождения, из которого вытекает река Селижаровка. В русских летописях в XII—XIII веках встречается под названием Серегер. Это озеро на протяжении многих лет остается популярным у рыбаков, так как в нем обитает около 30 видов рыб. Флора и фауна Селигера также довольна богата и разнообразна — в ближайших хвойных и широколиственных лесах сохранились такие виды млекопитающих, как лоси, медведи и кабаны.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на озеро Селигер. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на озеро Селигер. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на озеро Селигер. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Озеро Селигер. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рыбалка на озере Селигер. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рыбалка на озере Селигер. Осташков. Тверская область

Богородицкий Житенный женский монастырь, расположенный на озере Селигер, — одна из главных достопримечательностей Осташкова. Он основан в 1716 году во имя образа Пресвятой Богородицы Смоленская «Одигитрия». Спустя два столетия монастырь был разграблен и закрыт, но уже в 2002 стал постепенно восстанавливаться. Ключевая достопримечательность этого места — старинная икона Царицы Небесной Смоленская «Одигитрия». Примечательно то, что она сохранилась с самого основания монастыря, не пострадав при пожарах.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Богородицкий Житенный женский монастырь. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Богородицкий Житенный женский монастырь. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Богородицкий Житенный женский монастырь. Осташков. Тверская область

Троицкий собор в Осташкове — еще одно место, популярное среди туристов, в том числе потому, что в соборе размещается экспозиция Осташковского краеведческого музея — филиала Тверского государственного объединенного историко-архитектурного и литературного музея. Он был основан в 1919 году. Экспозиция отражает всю историю Осташкова. Здесь регулярно проводятся тематические выставки, организуются выставки художников Верхневолжья и детского творчества. Сам Троицкий собор был заложен и освящен в конце XVII века. Композиционно и по используемым строительным приемам Троицкий собор в Осташкове повторял Воскресенский. Воскресенская церковь, входящая в состав соборной площади, является старейшим из сохранившихся зданий в городе, однако первоначальный ее вид искажен перестройками. Одна из удивительных достопримечательностей этого места — шатровая колокольня, возведенная в одно время с самим храмом.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Краеведческий музей. Собор Троицы Живоначальной. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собор Троицы Живоначальной. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Краеведческий музей. Собор Троицы Живоначальной. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Колокольня Троицкого собора и Собор Троицы Живоначальной. Осташков. Тверская область

Еще один собор в Осташкове, основанный в XVII веке, — Воскресенский. К сожалению, до нашего времени он дошел с большими утратами — его несколько раз перестраивали. Последняя переделка велась по проекту местного техника Демидова, но после его смерти до конца не осуществилась, поэтому во вкладке стен и сводов храма можно заметить трещины.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собор Вознесения Господня. Бывший Знаменский женский монастырь. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собор Вознесения Господня. Бывший Знаменский женский монастырь. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собор Вознесения Господня. Бывший Знаменский женский монастырь. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бывший Знаменский женский монастырь. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Воскресения Христова. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Воскресения Христова. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Колокольня Воскресенской церкви. Осташков. Тверская область

Важный исторический объект в Осташкове — Вальский столп. Несколько столетий назад процесс благоустройства города начинался с уничтожения городских валов, которые защищали его. Тогда жители Осташкова в память о своей крепости в 1789 году поставили часовню-обелиск, получившую название Вальский столп, а после в разных концах города на месте бывших валов появилось еще несколько часовен.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вальский столп. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вальский столп. Осташков. Тверская область

Одним из жителей Осташкова был математик Леонтий Магницкий. Именно он — автор первого в России учебного пособия по математике. В честь Магницкого поставлен памятник в сквере у стен бывшего Знаменского монастыря.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Л. Ф. Магницкому. Осташков. Тверская область

Центром культурной жизни города является Дом культуры. Это главная площадка в Осташкове для проведения концертов, игр и других мероприятий, приуроченных к разным праздникам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом культуры. Осташков. Тверская область

Осташков — небольшой, но интересный город, который сможет удивить любого туриста, а путешествовать по нему можно не только на дорожном транспорте, но и на теплоходе. Речной вокзал — тоже своего рода достопримечательность Осташкова, откуда регулярно отправляются в круизы, экскурсии и прогулки по Селигеру туристы и жители города.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Речной вокзал. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Речной вокзал. Осташков. Тверская область

От Москвы до Осташкова 372 км. Добраться туда можно на своем автотранспорте. От Москвы ходят рейсовые автобусы за 7 часов, стоимость от 990 рублей за билет. Другой вариант: на поезде, который ходит раз в неделю. И третий вариант: на поезде «Ласточка» до Твери, а от Твери на автобусе или маршрутке. В Осташкове есть несколько недорогих кафе, столовых и несколько ресторанов. Так что каждый сможет найти себе, где перекусить.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жилой дом. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кафе в советском стиле. Осташков. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кафе в советском стиле. Осташков. Тверская область