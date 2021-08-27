Муромский Благовещенский мужской монастырь основан в 1553 году царем Иваном Грозным. Предание гласит, что прежде на этом месте была деревянная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Перед походом на Казань в 1552 году Иван Грозный молился у мощей святых князей Константина и его сыновей Михаила и Федора. Он дал обет, что в случае победы на этом месте построит каменный храм вместо деревянного и учредит при нем монастырь. При строительстве первого храма обретены нетленные мощи святых князей, которые с молебном торжественно поставили в новом Благовещенском соборе. Монастырь пользовался высочайшими царскими милостями. Царь предоставил церковную утварь и дал братии «милостыню неоскудную». В ведение монастыря передали земельные владения, которые расширились в XVII веке. В 1616 году монастырь разграбили поляки. Государь помог восстановить монастырь, предоставив новые «государевы милости», что способствовало новому строительству. Собор перестроен заново. В XVII веке рядом с Благовещенским храмом построена высокая колокольня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Муромский Благовещенский мужской монастырь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Муромский Благовещенский мужской монастырь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Благовещения Божией Матери

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Благовещения Божией Матери

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Изящная кладка украшает стены

Храм Благовещения Божией Матери — первоначальная церковь города Мурома. Построен на рубеже XII—XIII веков крестителем муромской земли князем Константином (Ярославом) Святославичем, внуком Ярослава Мудрого. В храме находилась Муромская икона Божьей Матери, привезенная князем. Согласно преданию, жители Мурома долгое время исповедовали языческую религию. Князь Константин, попросив благословения отца, решил обратить жителей города в христианскую веру. В этом деле князю помогали его сыновья Михаил и Федор. Но язычники, не желая принимать христианство, убили князя Константина и его младшего сына Михаила. Знамение, исходящее от иконы Божьей Матери, поразило сотворивших преступление, и они, раскаявшись, приняли крещение в водах озера Кстово, находящегося рядом с городом Муромом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оконный проем украшен орнаментом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Муромский Благовещенский мужской монастырь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Муромский Благовещенский мужской монастырь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вход в Храм Благовещения Божией Матери

Первое упоминание о надвратной церкви святого первомученика архидиакона Стефана относят к 1616 году. В 1678 году храм упомянут уже как каменный в Переписной книге Мурома: «Монастырь Благовещенский, а в нем церковь на воротах архидьякона Стефана каменная». Храм пострадал во времена городского пожара в 1805 году. Выгорела кровля и внутреннее убранство. Службы надолго прекратились. В 1839 году храм восстановили. С запада пристроили лестничную башню. После революции в храме в разное время размещались: райисполком, «Кондитербыт», военкомат, архив НКВД, главный архитектор города. В 1991 году муромский исполком передал храм в собственность общине верующих.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Надвратная церковь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ворота Благовещенского мужского монастыря

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Настоятельный корпус. Муромский Благовещенский мужской монастырь

Настоятельный корпус выстроен в 1810 году. Во время Отечественной войны 1812 года здесь останавливался викарный епископ Московский епархии Преосвященный Августин (Виноградский). Он вез из Кремля общероссийские святыни — чудотворные Владимирскую и Иверскую иконы Божьей Матери перед сдачей Москвы войскам Наполеона. В июне 1904 года в этом корпусе проживал викарный Муромский епископ Никон (Рождественский), который изучал жизнь монастыря и редкие предметы, находящиеся в его ризнице. В конце XIX века в этом здании располагалась резиденция настоятеля монастыря, а в начале XX столетия проживала монашеская братия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Братский корпус. Муромский Благовещенский мужской монастырь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Больничный корпус. Муромский Благовещенский мужской монастырь

Братский корпус заложен в 1828 году. С 1830 года и до конца XIX столетия в нем проживали монашествующее духовенство и некоторые из старейшей братии, а в начале XX века жили послушники. В 1923 году дом передан местному музею, и кельи корпуса заняли квартиросъемщики. В 2000 году, когда заселявшие помещения горожане переехали, были проведены восстановительные работы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Муромский Благовещенский мужской монастырь

На территории монастыря находится больничный корпус. Здание построено в 1909 году для больных и престарелых иноков.

В начале XX века на звоннице Благовещенского монастыря находилось семь колоколов. Самый большой колокол весил сто пудов, или 1600 килограммов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колокольня. Муромский Благовещенский мужской монастырь

В монастырской метрике, составленной в 1887 году архимандритом Алексеем, написано: 1-й с большой надписью «Благовествуй земле радость велию, хвалите небеса Божию славу». Этот колокол первоначально отлит в 1827 году весом 270 пудов для Муромского Благовещенского монастыря, а перелит в 1846 году весом 312 пудов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колокольня. Муромский Благовещенский мужской монастырь

2-й колокол был с надписью «Лето 7200 вылит сей колокол мастером Иваном Маториным, весу в 100 пуд 11 фунтов при игумене Феодосии». 3-й — будничный, надписи на нем нет, и вес не определен, но не более 50 пудов. 4-й и 5-й колокола тоже без надписи — по весу не более 12 и не более 8 пудов соответственно.

Затем звончики: 6-й с надписью «Вылет при слободе Кукарке на заводе Александровой Слободе мастер Константин Бакулев. Весу 1 п. 20 фунт». И 7-й с надписью «1п. 19,5 фунта весу».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Языки от колоколов

Старые колокола в 1933 году были сброшены со звонницы. При этом пострадала колокольня, так как лишилась одного из опорных столбов шатра. Колокольную бронзу отправили в металлолом. При ремонтно-восстановительных работах 2010 года обнаружены языки от колоколов, закопанные недалеко от колокольни.

Муромский Благовещенский мужской монастырь расположен на улице Красноармейской в городе Муром.