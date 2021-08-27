Муромский Благовещенский мужской монастырь — фоторепортаж
Муромский Благовещенский мужской монастырь основан в 1553 году царем Иваном Грозным. Предание гласит, что прежде на этом месте была деревянная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Перед походом на Казань в 1552 году Иван Грозный молился у мощей святых князей Константина и его сыновей Михаила и Федора. Он дал обет, что в случае победы на этом месте построит каменный храм вместо деревянного и учредит при нем монастырь. При строительстве первого храма обретены нетленные мощи святых князей, которые с молебном торжественно поставили в новом Благовещенском соборе. Монастырь пользовался высочайшими царскими милостями. Царь предоставил церковную утварь и дал братии «милостыню неоскудную». В ведение монастыря передали земельные владения, которые расширились в XVII веке. В 1616 году монастырь разграбили поляки. Государь помог восстановить монастырь, предоставив новые «государевы милости», что способствовало новому строительству. Собор перестроен заново. В XVII веке рядом с Благовещенским храмом построена высокая колокольня.
Храм Благовещения Божией Матери — первоначальная церковь города Мурома. Построен на рубеже
Первое упоминание о надвратной церкви святого первомученика архидиакона Стефана относят к 1616 году. В 1678 году храм упомянут уже как каменный в Переписной книге Мурома: «Монастырь Благовещенский, а в нем церковь на воротах архидьякона Стефана каменная». Храм пострадал во времена городского пожара в 1805 году. Выгорела кровля и внутреннее убранство. Службы надолго прекратились. В 1839 году храм восстановили. С запада пристроили лестничную башню. После революции в храме в разное время размещались: райисполком, «Кондитербыт», военкомат, архив НКВД, главный архитектор города. В 1991 году муромский исполком передал храм в собственность общине верующих.
Настоятельный корпус выстроен в 1810 году. Во время Отечественной войны 1812 года здесь останавливался викарный епископ Московский епархии Преосвященный Августин (Виноградский). Он вез из Кремля общероссийские святыни — чудотворные Владимирскую и Иверскую иконы Божьей Матери перед сдачей Москвы войскам Наполеона. В июне 1904 года в этом корпусе проживал викарный Муромский епископ Никон (Рождественский), который изучал жизнь монастыря и редкие предметы, находящиеся в его ризнице. В конце XIX века в этом здании располагалась резиденция настоятеля монастыря, а в начале XX столетия проживала монашеская братия.
Братский корпус заложен в 1828 году. С 1830 года и до конца XIX столетия в нем проживали монашествующее духовенство и некоторые из старейшей братии, а в начале XX века жили послушники. В 1923 году дом передан местному музею, и кельи корпуса заняли квартиросъемщики. В 2000 году, когда заселявшие помещения горожане переехали, были проведены восстановительные работы.
На территории монастыря находится больничный корпус. Здание построено в 1909 году для больных и престарелых иноков.
В начале XX века на звоннице Благовещенского монастыря находилось семь колоколов. Самый большой колокол весил сто пудов, или 1600 килограммов.
В монастырской метрике, составленной в 1887 году архимандритом Алексеем, написано: 1-й с большой надписью «Благовествуй земле радость велию, хвалите небеса Божию славу». Этот колокол первоначально отлит в 1827 году весом 270 пудов для Муромского Благовещенского монастыря, а перелит в 1846 году весом 312 пудов.
2-й колокол был с надписью «Лето 7200 вылит сей колокол мастером Иваном Маториным, весу в 100 пуд 11 фунтов при игумене Феодосии». 3-й — будничный, надписи на нем нет, и вес не определен, но не более 50 пудов. 4-й и 5-й колокола тоже без надписи — по весу не более 12 и не более 8 пудов соответственно.
Затем звончики: 6-й с надписью «Вылет при слободе Кукарке на заводе Александровой Слободе мастер Константин Бакулев. Весу 1 п. 20 фунт». И 7-й с надписью «1п. 19,5 фунта весу».
Старые колокола в 1933 году были сброшены со звонницы. При этом пострадала колокольня, так как лишилась одного из опорных столбов шатра. Колокольную бронзу отправили в металлолом. При ремонтно-восстановительных работах 2010 года обнаружены языки от колоколов, закопанные недалеко от колокольни.
Муромский Благовещенский мужской монастырь расположен на улице Красноармейской в городе Муром.