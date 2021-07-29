По легенде название «Русский Парнас» придумал Александр Сергеевич Пушкин, которое дал липовой аллее. Со временем «Русским Парнасом» стали называть усадьбу Остафьево. Но по другой легенде владелец усадьбы, князь Вяземский, не знал, как назвать свое владение. Решил назвать теми первыми словами, которые скажет при приезде Пушкин. И вот Пушкин выходит из коляски, слуга спрашивает, что делать с багажом. На что Александр Сергеевич отвечает «Оставь его, братец!». Красивая легенда для Остафьево. Но только легенда, потому что название было уже известно в XVII веке.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Главный усадебный дом. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Так почему же Остафьево носит название «Русский Парнас»? История началась с потомка Рюриковичей князя Андрея Ивановича Вяземского. В конце XVIII века князь приобрел Остафьево и построил усадьбу, которая получила нынешний облик. Андрей Иванович дослужился до генерал-поручика. Но при этом был умным, независимым, просвещенным. В Остафьево к нему приезжали поэты И.И.Дмитриев, В.А.Жуковский, В.Л.Пушкин, Ю.А.Нелединский-Мелецкий.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Главный усадебный дом. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Старшая дочь Андрея Ивановича вышла замуж за Николая Михайловича Карамзина. Карамзин жил в Остафьево и в течении 12 лет и написал здесь семь с половиною томов «Истории Государства Российского».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Галерея. Карамзинский дуб. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Галерея. Карамзинский дуб. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Н.М. Карамзину. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Сын Андрея Ивановича Петр Андреевич Вяземский — поэт, историк, литературный критик, близкий друг Александра Сергеевича Пушкина. Он стал следующим владельцем Остафьево, и посвятил усадьбе много стихотворений. Отсафьево стало символом культурной жизни Российской Империи. К Вяземскому приезжали гости уже из следующего поколения писателей и поэтов: А.С. Пушкин, К.Н.Батюшков, А.С.Грибоедов, Д.В.Давыдов, А. Мицкевич, Н.В.Гоголь и другие.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лиственница, посаженная Петром Андреевичем Вяземским. Галерея. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Галерея. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник П.А. Вяземскому. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Следующий владелец Остафьева — Павел Петрович Вяземский, сын Петра Андреевича, основал общество любителей древней письменности. Он написал «Замечания на Слово о полку Игореве», издал семь автографов Пушкина и работу о А.С. Пушкине. Павел Петрович выделил мемориальные комнаты Пушкина, Карамзина, Петра Вяземского.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник П.П. Вяземскому. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Следующее поколение Вяземских продали Остафьево графу Сергею Дмитриевичу Шеремеьтеву. Граф в 1899 году к столетию Пушкина превратил усадьбу в общедоступный пушкинский музей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник А.С. Пушкину. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Первое время после 1917 года в усадьбе оставался музей А.С. Пушкина. В 1930 году музей ликвидировали. После усадьба переходила в разные ведомства и только в 1988 году усадьбе вернули статус музея. А в 1995 году указом президента усадьба «Русский Парнас» получила статус исторического и культурного федерального значения.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник В.А. Жуковскому. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Остафьевский пруд. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Усадьба включает в себя главный дом и два флигеля, соединённые колоннадами. Вокруг усадьбы простирается атмосферный парк, имеющий площадь более 21 Га. В парке гости усадьбы гуляют по липовой и сосновой аллее, в хвойной и березовой роще. Обращает на себя внимание роща кенконс, воссозданная в 2014 году. Кенконс — способ посадки деревьев в шахматном порядке сдвинутыми рядами. Такие рощи существовали еще в Древнем Риме. Вообще в парке и вокруг усадьбы много деревьев-долгожителей, посаженные хозяевами усадьбы. Можно встретить Ляпуновскую липу, посаженую в 1630 годах владевшим этими землями Василем Ляпуновым; лиственница, посаженная Петром Андреевичем Вяземским; Карамзинский дуб, высаженный в 1860-е гг. княжной Александрой Павловной Вяземской из желудей, привезенных дочерью Н.М. Карамзина Елизаветой Николаевной. Внутри парка стоят памятники Николаю Карамзину, Павлу и Петру Вяземским, Александру Пушкину и Василию Жуковскому. Все они открыты графом Сергеем Шереметьевым с 1911 по 1916 года.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Роща кенконс. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беседка Храм Аполлона. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Вдоль усадьбы тянется Остфьевский пруд. На берегу пруда находится лодочная станция, где можно взять лодку и совершить экскурсию по воде. В дальней части парка у пруда стоит беседка «Храм Апполона», а недалеко от нее живописный «Горбатый мостик».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Горбатый мостик. Остафьевский пруд. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Остафьевский пруд. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Остафьевский пруд. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кафе у Остафьевского пруда. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Плотина (шлюз) на реке Любуче. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Остафьевский пруд. Усадьба Остафьево. Новая Москва

Стоимость посещения парка 100 рублей. В музей можно попасть за 300 рублей. А покататься на лодке в будний день будет стоить 500 рублей, в выходной 750 р. На территории усадьбы есть несколько кафе.

Находится усадьба Остафьево в Новой Москве, недалеко от станции МЦД-2 Щербинка, от которой можно добраться на автобусе. Также ходят автобусы от станции метро Дмитрия Донского и Бунинская аллея.