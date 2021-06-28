Василёво — музей деревянного зодчества, расположенный на территории усадьбы Василёво в Торжокском районе Тверской области. Это архитектурно-этнографический музей под открытым небом площадью 23 гектара.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Воскресения Христова в Прутне. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Воскресения Христова в Прутне. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часовня Николая Чудотворца в Прутне. Тверская область

Музейный комплекс Василёво создан в 1976 году архитектором и реставратором А. В. Ополовниковым. На территории музея около 20 памятников деревянной архитектуры XVIII—XIX вв., привезённых из разных районов Тверской области. Прогулявшись там, можно окунуться в эпоху деревянной Руси и пропустить через себя крестьянский быт.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часовня Архистратига Михаила. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часовня Архистратига Михаила. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часовня Архистратига Михаила. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сельское пожарное депо. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сельское пожарное депо. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Прежде на месте музея располагалась усадьба знатных дворян Львовых, дальних родственников архитектора Н. А. Львова. Главный дом усадьбы сгорел, и до наших дней сохранились лишь остатки фундамента.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Преображенская церковь. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Преображенская церковь. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Преображенская церковь. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Карельский дом. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Карельский дом. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Водяная мельница. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Среди главных достопримечательностей музея деревянного зодчества — Преображенская церковь (1732), Знаменский храм (1742), часовни Архистратига Михаила и Успения Божьей Матери (середина XVIII века), сельский трактир, пожарное депо, Валунный мост, который также называют Чертов мост, и другие хозяйственные постройки. Чертов мост — один из старейших каменных мостов в России, построенный без единого гвоздя и каких-либо крепежных элементов. Мост возведён из диких валунов по проекту архитектора Н. А. Львова.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валунный Чёртов мост. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валунный Чёртов мост. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валунный Чёртов мост. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валунный Чёртов мост. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валунный Чёртов мост. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валунный Чёртов мост. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валунный Чёртов мост. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Камни-валуны с крестами. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

В окрестностях также есть липовая аллея. Ветки деревьев подрезались особым образом так, что кроны образовывали свод из зелени прямо над проезжей частью. Там же можно залезть в «Дерево Любви» и загадать желание.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Постоялый двор. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Постоялый двор. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часовня Успения Божьей Матери. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часовня Успения Божьей Матери. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флигель усадьбы Львовых-Цвылёва. Архитектурно-этнографический музей «Василёво». Тверская область

В летний период музей работает с 10:00 до 19:00 (касса до 17:00). Понедельник, вторник — выходные дни. Стоимость входного билета — 100 рублей. Василёво находиться в двух километрах от Торжка по трассе М10 в сторону Санкт-Петербурга. Также ходят автобусы от Торжка 4, 16, 21, 22 до деревни Митино.

К местным достопримечательностям также относится погост Прутня — поселение на берегу реки Тверцы в двух километрах от Василёво, о котором впервые упоминалось еще в XIII веке. На погосте Прутня особенно знаменательно кладбище, где находится могила Анны Петровны Керн, музы А. С. Пушкина. Также там похоронены воины Великой Отечественной войны. Рядом расположена Вознесенская церковь, построенная дворянами Львовыми в 1777 году. Там же находится родовое захоронение семьи Львовых.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Могила Анны Керн. Церковь Воскресения Христова в Прутне. Тверская область