Сасык-Сиваш считается крупнейшим озером Крыма. Озеро располагается между городами Евпатория и Саки и является одной из главных природных достопримечательностей полуострова.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Озеро Сасык-Сиваш
Александр Полегенько ИА REGNUM
Коса, разделяющая озеро и Чёрное море
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская соль в озере имеет розовый оттенок
Озеро отделено от Чёрного моря узкой косой, по которой проходят автомобильная и железная дороги. Коса служит природным барьером для соленых вод озера.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цвет озёр зависит от живущих в нём микроорганизмов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бассейны и острова озера Сасык-Сиваш
Александр Полегенько ИА REGNUM
Озеро Сиваш
Александр Полегенько ИА REGNUM
Озеро — уникальное месторождение соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мелководье
Александр Полегенько ИА REGNUM
Соляные наросты
Благодаря мелководью, местами глубина едва достигает 50 см, и сильным испарениям в жаркое время года, в заливе образовалась высокая концентрация соли. Добыча соли здесь началась еще в XV веке.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Озеро Сасык-Сиваш
Александр Полегенько ИА REGNUM
Следы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Розовая соль
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сасык-Сиваш пользуется популярностью у туристов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Земля пропитана солью
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воды озера обладают уникальными, целебными свойствами, насыщены бромом, магнием, натрием и другими химическими элементами, а необычный пейзаж залива неизменно привлекает большое количество туристов. Самый яркий цвет озеро приобретает в июле и августе.