Сасык-Сиваш считается крупнейшим озером Крыма. Озеро располагается между городами Евпатория и Саки и является одной из главных природных достопримечательностей полуострова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Озеро Сасык-Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM Коса, разделяющая озеро и Чёрное море

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская соль в озере имеет розовый оттенок

Озеро отделено от Чёрного моря узкой косой, по которой проходят автомобильная и железная дороги. Коса служит природным барьером для соленых вод озера.

Александр Полегенько ИА REGNUM Цвет озёр зависит от живущих в нём микроорганизмов

Александр Полегенько ИА REGNUM Бассейны и острова озера Сасык-Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM Озеро Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM Озеро — уникальное месторождение соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелководье

Александр Полегенько ИА REGNUM Соляные наросты

Благодаря мелководью, местами глубина едва достигает 50 см, и сильным испарениям в жаркое время года, в заливе образовалась высокая концентрация соли. Добыча соли здесь началась еще в XV веке.

Александр Полегенько ИА REGNUM Озеро Сасык-Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM Следы

Александр Полегенько ИА REGNUM Розовая соль

Александр Полегенько ИА REGNUM Сасык-Сиваш пользуется популярностью у туристов

Александр Полегенько ИА REGNUM Земля пропитана солью

Александр Полегенько ИА REGNUM

Воды озера обладают уникальными, целебными свойствами, насыщены бромом, магнием, натрием и другими химическими элементами, а необычный пейзаж залива неизменно привлекает большое количество туристов. Самый яркий цвет озеро приобретает в июле и августе.

Александр Полегенько ИА REGNUM Розовая Соль

Александр Полегенько ИА REGNUM Прогулка по Сасык-Сивашу

Александр Полегенько ИА REGNUM Розовая Соль

Александр Полегенько ИА REGNUM На озеро едут за необычными фотографиями